Mỹ nhân bị xua đuổi trong đám cưới hoành tráng nhất Kbiz quy tụ G-Dragon - Lee Dong Wook

Vào ngày 20/10, đám cưới danh hài Jo Se Ho trở thành tâm điểm truyền thông nhờ quy tụ dàn khách mời cực khủng. Việc cả dàn sao G-Dragon, Taeyang - Min Hyo Rin, Dara (2NE1), Lee Seung Gi - Lee Da In, Park Shin Hye - Choi Tae Joon, Yoo Jae Suk, Se7en, Lee Dong Wook... đến dự đã biến sự kiện này trở nên hoành tráng như lễ trao giải cuối năm. Ước tính Jo Se Ho đã chi đến 300 triệu won (5,5 tỷ đồng) cho ngày trọng đại.

Giữa khung cảnh đám cưới, MK News bất ngờ gọi thẳng tên nữ diễn viên Lee Yoo Bi là "vị khách không được chào đón". Đây không phải lần đầu tiên "con gái Mama Chuê" gây ra tranh cãi liên quan đến đám cưới vì thói chơi trội. Điều này đi ngược lại với quy tắc ứng xử ở Hàn Quốc, khách mời đám cưới cần tránh diện trang phục nổi bật lấn át cô dâu chú rể. Trong đám cưới của Jo Se Ho, dù Lee Yoo Bi mặc đầm đen không rực rỡ nhưng vẫn "tạo nét" bằng đôi giày thể thao phá cách.

Lee Yoo Bi bị gọi là "vị khách không được chào đón"...

... trong siêu đám cưới của Jo Se Ho.

Trước đó, Lee Yoo Bi nhận "mưa gạch đá", bị chỉ trích phá đám cưới của em gái Lee Da In và Lee Seung Gi. Nữ diễn viên đã diện cả cây đồ hồng chói lọi, "Mama Chuê" Kyun Mi Ri cũng chọn Hanbok hồng rực rỡ. Về sau, Lee Yoo Bi chống chế bằng lời giải thích bộ trang phục màu hồng được chính Lee Da In mua. Vào thời điểm đó, Lee Yoo Bi bận quay phim nên không có thời gian đi mua trang phục phù hợp, nên chính Lee Da In đã chọn cây đồ hồng cho chị gái.

Ngoài việc chơi trội trong đám cưới, Lee Yoo Bi còn mất lòng truyền thông vì tham gia bộ phim bóp méo lịch sử Joseon Exorcist, cố bán 1 bức tranh về nhân vật có bản quyền và tin đồn hẹn hò với Jungkook (BTS).

Lee Yoo Bi từng bị chỉ trích vì chơi trội...

... trong đám cưới em gái Lee Da In và Lee Seung Gi.

Tình cảnh của em gái Lee Da In và chồng Lee Seung Gi cũng không khá khẩm hơn. Sự xuất hiện của "cặp đôi con ghẻ" tại đám cưới Jo Se Ho khiến công chúng không hài lòng. Vào ngày 16/6, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã hủy bỏ bản án vô tội của ông Lee Hong Heon - bố dượng của vợ Lee Seung Gi. Trước đó, bố vợ Lee Seung Gi và 3 đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thao túng giá cổ phiếu. Họ kiếm được 2,3 tỷ won (khoảng 42 tỷ đồng) từ tháng 11/2014 đến tháng 2/2016. Những người này được tuyên vô tội tại phiên tòa phúc thẩm sau khi kháng cáo. Nhưng đến nay Tòa án tối cao đã hủy bỏ phán quyết và truy tố vụ án trở lại.

Việc bênh vực bố vợ khiến Lee Seung Gi từ "con rể quốc dân" bị gọi là "con rể lừa đảo". Chưa hết, bố ruột của Lee Da In cũng đi lừa đảo và cố gán khoản nợ 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) cho anh. Danh tiếng và sự nghiệp của Lee Seung Gi đã xuống dốc thảm hại sau khi kết hôn với con gái của gia đình lừa đảo.

Sự nghiệp của nam diễn viên xuống dốc không phanh sau khi kết hôn vì lịch sử đen tối của nhà vợ.

Nguồn: Koreaboo, Allkpop