Tình trường lừng lẫy của Jungkook trên MXH: Hết hẹn hò "con gái Mama Chuê", đến ôm ấp thợ xăm và cô gái lạ

Vào sáng ngày 30/9, đoạn video được cho là Jungkook (BTS) ôm ấp thân mật 1 cô gái trong căn hộ của mình đã bị lan truyền khắp mạng xã hội. Netizen đã tinh mắt soi ra chàng trai trong video có kiểu tóc giống Jungkook, các chi tiết chuông cửa, công tắc, ghế sofa đều giống căn hộ của nam idol ở khu Brunnen Cheongdam, Seoul. Chú chó Dobermann đang vẫy đuôi cũng được cho là Jeon Bam - cún cưng của Jungkook. Công ty quản lý HYBE Labels đến nay chưa lên tiếng về đoạn video này.

Nhân dịp MXH đang xôn xao nhiều thông tin nhiễu loạn, netizen đã "đào" lại tình sử của em út vàng BTS. Trong suốt sự nghiệp, mỹ nam sinh năm 1997 từng vướng nhiều nghi vấn hẹn hò nhưng dưới đây là những tin đồn nổi tiếng nhất, được lan truyền rộng rãi nhất.

Nhân vật nam trong đoạn video này được cho là Jungkook

Những chi tiết trong clip trùng khớp với căn hộ của em út BTS

"Con gái Mama Chuê" Lee Yoo Bi

Lee Yoo Bi và Jungkook (BTS) vướng tin đồn hẹn hò từ cuối năm 2021 nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Nhưng theo phóng viên giải trí Lee Jin Ho, cả 2 vẫn tiếp tục hẹn hò đến tháng 5/2022. Cặp đôi để lộ nhiều món đồ đôi, cùng liên quan đến hiệp hội nghệ thuật Kumuda. Jungkook được cho là đã mua cho mỹ nhân hơn 7 tuổi 1 chiếc túi Chanel đắt tiền, còn có nhân chứng bắt gặp họ cùng đi du lịch ở đảo Jeju.

Jungkook và Lee Yoo Bi được bắt gặp dùng đồ đôi

Tài khoản mua sắm của Jungkook đã đặt mua 1 chiếc túi Chanel. Trùng hợp thay, chiếc túi này sau đó xuất hiện trên tay của "con gái Mama Chuê"

Có nhân chứng trông thấy cặp đôi đi du lịch ở đảo Jeju

Cô gái thợ xăm đã có bạn trai

Vào năm 2019, Jungkook bất ngờ bị tung ảnh ôm sau lưng 1 cô gái. Cô gái này tên là Lee Mijoo, làm nghề xăm hình nghệ thuật. Cư dân mạng lại tiếp tục lan truyền bức ảnh chụp chính diện Lee Mijoo đi ăn cùng Jungkook trước khi đến cửa hàng xăm hình.

Theo một số thông tin, Lee Mijoo đã có chồng nhưng ARMY đã nhắn tin hỏi bạn bè của cô. Kết quả là Lee Mijoo đã có bạn trai, cô và Jungkook chỉ là bạn bè.

Bức ảnh Jungkook ôm 1 cô gái từ phía sau khiến mạng xã hội dậy sóng

Cô gái này làm thợ xăm và đã có bạn trai

Bạn cùng lớp Park Se Won

Từ tận trước khi ra mắt, Jungkook đã dính nhiều tin đồn hẹn hò. Thậm chí, có một bức ảnh được cho là Jungkook đang hôn bạn gái cùng lớp tên Park Se won. Bản thân Park Sewon từng rất chăm chia sẻ hình ảnh bạn trai trên Twitter, còn bóng gió rằng bạn trai cô là thực tập sinh và "không có thời gian dành cho cô vì quá bận rộn".

Về phía Jungkook, anh từng thừa nhận trên chương trình American Hustle Life rằng mình đã hẹn hò thời chưa nổi tiếng. "Hồi đó tôi còn ít tuổi, chúng tôi hẹn hò như một trò chơi. Như mấy đứa học sinh tiểu học vậy. Chúng tôi chỉ nói ‘đi chơi đi’ nhưng tôi không thật sự thích đi ra ngoài gặp gỡ hay kiểu vậy".

Jungkook thừa nhận hẹn hò thời chưa nổi tiếng

Bạn gái cũ của Jungkook tên Park Se Won, là bạn học cùng lớp

Thành viên hụt của (G)I-DLE

Vào năm 2017, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền thông tin Jungkook từng hẹn hò với 1 cô gái tên Go Sohyun. Cô gái này sinh năm 1997, là thực tập sinh của CUBE Entertainment. Go Sohyun từng nằm trong đội hình ban đầu của CLC, có cơ hội debut cùng (G)I-DLE nhưng đã rút lui vì lý do sức khỏe. Có tin đồn em út BTS và thành viên hụt của (G)I-DLE hẹn hò vào khoảng thời gian cả 2 học chung trường Trung học Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA).

Go Sohyun (thứ ba từ phải qua) thời còn nằm trong đội hình ban đầu của CLC

Jungkook và thành viên hụt của (G)I-DLE còn lộ ảnh tình tứ nhưng không hề lên tiếng về tin đồn hẹn hò

Nguồn: Twitter