Bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả toàn cầu. Rating cao, thứ hạng cao trên nền tảng Netflix, bộ phim đang thành công vực dậy đài tvN sau gần 1 năm bết bát, không có dự án bứt phá.

Ngoài bộ ba diễn viên chính là Yoona - Lee Chae Min - Kang Han Na thì sau những tập đầu lên sóng, còn một cái tên cũng được khán giả của Ngự Trù Của Bạo Chúa quan tâm không kém. Đó là Lee Joo Ahn, nam diễn viên trẻ vào vai Gong Gil - người được mô tả là vô cùng đẹp trai, cao ráo đến mức ngay cả bạo chúa cũng phải ngợi khen. Thế nhưng sự đẹp trai này dĩ nhiên chỉ nằm trên mô tả kịch bản và lời thoại nhân vật bởi khi lên phim, khán giả không thể cảm được nhan sắc của Lee Joo Ahn.

Lee Joo Ahn ở hậu trường phim

Xuất hiện với mái tóc dài không được chải chuốt gọn gàng cùng bộ râu, nếu không nói, ít ai biết Lee Joo Ahn còn kém tuổi nữ chính Yoona. Anh sinh năm 1996, chưa đầy 30 tuổi, kém đàn chị tới 5 tuổi thế nhưng trong những phân cảnh xuất hiện cùng nhau, cư dân mạng đều cho rằng Lee Joo Ahn có đóng... bố của nữ chính cũng không vấn đề gì. Kiểu tóc và bộ râu cùng tạo hình, trang phục cổ trang hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, khiến anh già trông già và kém sắc hơn rất nhiều.

Tạo hình như "bố của nữ chính"

Phân cảnh nam chính và nữ phụ đều trầm trồ khen ngợi nhan sắc của nhân vật Gong Gil khiến khán giả ngại giùm

Thực tế ở ngoài đời, Lee Joo Ahn nổi tiếng bởi nét đẹp nam tính, lạnh lùng. Ngay cả khi phải nuôi tóc dài để đóng phim, anh vẫn được khen ngợi bởi gương mặt góc cạnh của mình. Nếu không biết Lee Joo Ahn từ trước, khán giả chắc chắn sẽ hoàn toàn không nhận ra anh chính là Gong Gil của Ngự Trù Của Bạo Chúa. Nhìn những hình ảnh ngoài đời, cư dân mạng càng muốn cấm Lee Joo Ahn đóng phim cổ trang bởi rõ ràng anh hoàn toàn không phù hợp với kiểu tạo hình ảnh.

Hình ảnh ngoài đời của Lee Joo Ahn khiến khán giả lú nặng vì không hề giống trên phim

Lee Joo Ahn bắt đầu sự nghiệp từ năm 2018 trong bom tấn rating SKY Castle. Ngay từ vai diễn đầu tay, anh đã được đánh giá rất cao bởi năng lực của mình. Những năm sau đó, mỹ nam họ Lee góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Save Me 2, Youth Of May, Snowdrop,... nhưng mãi chưa tìm được cơ hội khẳng định vị thế. Phải tới Ngự Trù Của Bạo Chúa, cái tên Lee Joo Ahn mới bắt đầu được chú ý, nhiều khán giả quốc tế quan tâm đến anh hơn.