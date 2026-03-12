Nhiều người chỉ xem ổi là trái cây ăn vặt, nhưng lợi ích sức khỏe của nó lại đáng ngạc nhiên

Nhắc đến ổi, nhiều người thường nghĩ ngay đến một loại trái cây bình dân, vị chua ngọt, dễ ăn và thường xuất hiện trong những buổi ăn vặt. Thậm chí, không ít người cho rằng giá trị dinh dưỡng của ổi chỉ ở mức “bình thường” so với các loại trái cây khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây thực chất là một loại quả rất giàu dưỡng chất, thậm chí được xem như “kho dinh dưỡng” bị nhiều người đánh giá thấp.

Trên thực tế, ổi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Nếu được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn hằng ngày, loại quả quen thuộc này có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên.

Nhờ lượng vitamin C dồi dào, ổi giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus.

Giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của quả ổi

Một trong những điểm nổi bật nhất của ổi là hàm lượng vitamin C rất cao. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy lượng vitamin C trong ổi có thể cao hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây phổ biến như táo hay cam.

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể trung hòa các gốc tự do gây hại. Đồng thời, dưỡng chất này còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen – thành phần quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi của da, hỗ trợ quá trình lành vết thương và tăng cường sức khỏe miễn dịch.

Bên cạnh đó, ổi còn là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Trong quả ổi có cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu, trong khi chất xơ không hòa tan hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Theo TS. Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, ổi là một trong những loại trái cây có mật độ dinh dưỡng khá cao. Ông cho biết: “Ổi cung cấp nhiều vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Nếu ăn với lượng hợp lý, đây là loại quả rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt với hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch.”

Nước ép ổi hoặc nước sắc từ lá ổi có tính chất làm se, giúp giảm chất nhầy và thông đường hô hấp

Không chỉ giàu dinh dưỡng, ổi còn được đánh giá cao nhờ những lợi ích tích cực đối với sức khỏe.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi có chỉ số đường huyết (GI) khá thấp, đồng thời chứa nhiều chất xơ. Nhờ đó, loại quả này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các hợp chất polyphenol trong ổi có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin. Điều này giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Vì vậy, người có nguy cơ tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết có thể ăn ổi ở mức vừa phải.

Tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ làm chậm lão hóa

Ngoài vitamin C, ổi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như flavonoid và lycopene. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do – yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như ổi có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ viêm nhiễm và giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh lâu dài.

Tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột

Nhờ lượng chất xơ cao, ổi được xem là thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột, từ đó giảm nguy cơ táo bón.

Ngoài ra, trong ổi còn có pectin – một dạng chất xơ hòa tan có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc ruột. Pectin cũng tạo môi trường thuận lợi để vi khuẩn có lợi phát triển, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Một chế độ ăn giàu chất xơ từ các loại trái cây như ổi có thể góp phần cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Ổi có chỉ số đường huyết thấp, rất phù hợp cho thực đơn của người bệnh tiểu đường.

Dù có nhiều lợi ích, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nên ăn ổi với lượng hợp lý:

- Không nên ăn quá nhiều

Ổi chứa nhiều chất xơ nên nếu ăn quá nhiều có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, đặc biệt ở những người có dạ dày nhạy cảm. Thông thường, một đến hai quả ổi cỡ trung bình mỗi ngày là mức hợp lý cho người trưởng thành.

- Lưu ý với một số nhóm đối tượng

Ổi là loại trái cây khá an toàn cho nhiều đối tượng, kể cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Tuy nhiên, cần rửa sạch kỹ trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với người đang kiểm soát đường huyết, các chuyên gia khuyến nghị nên chọn ổi trắng vì loại này thường có hàm lượng đường thấp hơn ổi ruột đỏ.

- Nên ăn tươi để giữ dưỡng chất

Cách tốt nhất để tận dụng giá trị dinh dưỡng của ổi là ăn tươi. Việc nấu hoặc chế biến ở nhiệt độ cao có thể làm giảm lượng vitamin C – một dưỡng chất rất nhạy cảm với nhiệt.

Nếu cảm thấy ổi quá cứng hoặc chát, bạn có thể cắt nhỏ và ăn kèm với sữa chua hoặc salad trái cây để dễ thưởng thức hơn.

Khi được sử dụng đúng cách và với lượng hợp lý, ổi không chỉ là món ăn ngon mà còn có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày. Đôi khi, chính những loại thực phẩm quen thuộc và giản dị nhất lại là “kho báu dinh dưỡng” mà nhiều người vô tình bỏ qua.