Nhếch nhác những điểm giết mổ gia cầm tại chợ dân sinh Hà Nội

Tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội, hoạt động giết mổ gia cầm diễn ra cả ngày. Nhiều điểm giết mổ gia cầm tự phát của người dân mọc lên ngay bên trong khu vực các chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm.

Điểm giết mổ gia cầm nằm trong chợ đầu mối Phùng Khoang (phường Đại Mỗ) rơi vào cảnh nhếch nhác, hôi thối trong nhiều năm nay. Là một trong những chợ đầu mối của Hà Nội, khu vực bán gia cầm tại đây được bày bán cả ngày.

Các tiểu thương chấp nhận thuê mặt bằng trong chợ với diện tích nhỏ, điều kiện về nước sạch, hệ thống thoát nước rất kém.

Tại đây, có cả chục gian bán hàng gia cầm, từ hàng tươi sống tới hàng giết mổ sẵn được bày bán trực tiếp trong những gian hàng chật hẹp, phía dưới sàn lênh láng phân và nước thải.

Khi người dân có nhu cầu, nhiều tiểu thương kinh doanh gia cầm phục vụ dịch vụ giết mổ gia cầm thuê, với giá dịch vụ từ 15.000-25.000 đồng/con.

Mỗi điểm giết mổ gia cầm thường chỉ dùng một nồi nước sôi để làm lông cho hàng chục con gà, vịt, ngan. Đồ dùng để phục vụ việc giết mổ gia cầm nhiều khi rất bẩn.

Tình trạng này diễn ra ở hầu khắp các chợ dân sinh khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Người bán vô tư giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè. Do họp chợ không đúng nơi quy định nên nguồn nước các tiểu thương sử dụng để rửa thực phẩm được lấy theo từng xô, chậu.

Hầu hết các loại gia cầm kinh doanh được thương lái vận chuyển đến từ các vùng chăn nuôi ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Thực tế, dù chưa đáp ứng quy định về vệ sinh và cơ sở vật chất, nhiều điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ tồn tại trong các chợ dân sinh ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; từ đó, xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, đặc biệt là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9/2025. Thành phố cũng giao sở tham mưu chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ hiện đại, hỗ trợ di dời hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hoàn thành trước tháng 11/2025.