Thăm chiến trường xưa, người lính già biến loài cây ruột đỏ thành "vàng ròng": Thu 25 tỷ mỗi năm

Cách đây tròn 2 thập kỷ, bằng sự nhạy bén của một người lính xưa, ông Trần Sỹ Quảng đã ươm mầm một loài cây để rồi tự tay thu hoạch những "trái vàng" mang đi xuất khẩu.

Mỹ, Pháp, Australia, Tây Ban Nha đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... đều ưa chuộng loại quả và những chế phẩm đầy dinh dưỡng từ nó.

Loài cây đó chính là gấc, danh pháp khoa học đầy đủ là Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. Giới khoa học Mỹ gọi gấc là “Loại quả tới từ thiên đường”.

Ảnh về quả gấc. Nguồn: Thuvienthaoduoc

Từ chuyến thăm chiến trường xưa... đến "Vua gấc"

Dưới ánh nắng vàng rực của mùa hè năm 2005, ông Trần Sỹ Quảng, người lính già sinh năm 1947, bước đi chậm rãi trên mảnh đất chiến trường xưa.

Đất đai cằn cỗi, thấm đẫm chất độc màu da cam, tưởng chừng cây cỏ không thể hồi sinh. Bỗng, giữa lằn ranh của ký ức bi tráng, ông dừng lại, xúc động. Trước mặt ông, cây gấc mọc lên mạnh mẽ, dây leo xanh mướt quấn quýt, trái đỏ rực như ngọn lửa bất diệt...

Nhận thấy phái đoàn Mỹ cũng rất quan tâm đến cây gấc sinh trưởng tại đây, bằng trực giác nhạy bén của một người lính, ông Quảng về nhà nhanh chóng tìm hiểu thì biết được rằng:

Quả gấc chứa hàm lượng carotene rất cao, đặc biệt là beta-carotene (β-Carotene), một chất chống oxy hóa mạnh.

Beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Beta-carotene được sử dụng để ngăn ngừa một số bệnh ung thư, bệnh tim, đục thủy tinh thể, lão hóa da, tăng cường hệ miễn dịch và nhiều mục đích khác, WebMD thông tin.

Nguồn: Vuagac.com

Sau nhiều lần thất thu, ông Quảng nhận thấy giống gấc truyền thống cho ra quả bé, vỏ dày, thịt ít. Do đó, một lần nữa ông lại tìm hiểu và chọn giống gấc lai cao sản của Australia về trồng.

Thành quả thu được rất bất ngờ: Quả to, nặng đến 5 kg/quả, nhiều thịt và hàm lượng dưỡng chất cao hơn nhiều so với gấc truyền thống. Từ đây, trái gấc "đến từ thiên đường" được trồng tại huyện Việt Yên, Bắc Giang (cũ) đã cất cánh chinh phục thị trường quốc tế.

Từ mảnh vườn vài trăm mét vuông ban đầu, ông đã mở rộng lên 10 hecta trồng gấc. Mỗi năm, vườn gấc cho thu hoạch 200-250 tấn quả, giá bán trung bình 10.000 đồng/kg. Tổng doanh thu từ 10 hecta trồng gấc của gia đình ông Quảng trong một năm lên đến 20 tỷ đến 25 tỷ đồng (gần 1 triệu USD).

"Trái vàng" mang đi xuất khẩu - thu về tiền triệu USD

20 năm gắn bó với cây gấc, giờ đây "cơ ngơi" mà gia đình ông Quảng có được khiến nhiều người khâm phục: Từ chỗ hỗ trợ thu nhập, cây gấc giờ đã trở thành "trái vàng" làm giàu cho gia đình, mỗi năm thu về hàng chục tỷ đồng.

Chưa hết, gia đình ông đã xây dựng thành công thương hiệu "Vua gấc" (Vuagac.com) nổi tiếng với các sản phẩm từ quả gấc (như dầu gấc, mì gấc, màng gấc sấy khô, chè làm gấc...), phân phối tại thị trường trong và ngoài nước.

Các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao (OCOP nghĩa là Mỗi xã một sản phẩm). Nhờ việc đầu tư vào công nghệ chế biến của Nhật Bản cũng như kho lạnh âm 19 độ C mà các sản phẩm của Vua gấc chinh phục rất nhiều thị trường khó tính ở châu Âu, châu Á.

Để đạt được tiêu chuẩn OCOP 3 sao, các sản phẩm gấc của ông Quảng phải đảm bảo chất lượng ổn định, an toàn thực phẩm và có lượng tiêu thụ ổn định trên thị trường. Nếu có thêm chứng nhận hữu cơ, chỉ dẫn địa lý, hoặc đầu tư vào bao bì và thương hiệu quốc tế, sản phẩm gấc của Vua gấc có thể đạt hạng cao hơn là OCOP 4 sao, OCOP 5 sao - mở ra cơ hội chinh phục nhiều thị trường trên toàn thế giới hơn nữa.

Ông Trần Sỹ Quảng cùng những giải thưởng lớn sau hành trình 20 năm trồng gấc của mình. Ảnh: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang (cũ).

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Quảng còn mở rộng hợp tác với các nông hộ từ Bắc vào Nam bằng cách cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, thúc đẩy tư duy sản xuất sạch, bền vững... từ đó giúp bà con nâng cao tay nghề và cải thiện cuộc sống.

Đó là lý do ông Trần Sỹ Quảng liên tiếp nhận được các giải thưởng lớn như “Gương mặt doanh nhân xuất sắc 3 miền”, “Doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu Toàn quốc”, “Giải thưởng trí thức Việt Nam tiêu biểu”...

Câu chuyện làm giàu từ trái gấc của người lính cựu binh thực sự truyền cảm hứng tới nhiều người.

