Nhật Bản đánh giá đây là loại "thực phẩm chống ung thư mạnh nhất", người Việt ăn từ ngàn đời nay

Mới đây, trên chương trình “Sức khỏe và cuộc sống” của Đài Loan (Trung Quốc), bác sĩ Lưu Bác Nhân chia sẻ rằng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư Quốc gia Nhật Bản đã từng xếp hạng hiệu quả chống ung thư của 18 loại rau củ và ngũ cốc thông dụng. Top 10 thực phẩm chống ung thư gồm: khoai lang nấu chín, khoai lang sống, măng tây, súp lơ xanh, bắp cải, súp lơ trắng, cần tây, vỏ cà tím, ớt chuông và cà rốt.

Ông cho biết thêm, khoai lang chứa vitamin A, beta-carotene, và một chất đặc biệt là DHEA (dehydroepiandrosterone). Ở nam giới, DHEA có thể chuyển hóa thành hormone nam, còn ở nữ giới, nó chuyển thành estrogen. Một lượng nhỏ DHEA đã được chứng minh trong các thí nghiệm có thể ức chế tế bào ung thư vú và ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ Lưu cũng cho biết, trong khoai lang còn chứa ganglioside, một hợp chất giúp thúc đẩy quá trình tế bào ung thư tự chết theo lập trình.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cần ăn khoai lang với lượng vừa phải. Ông kể về một bệnh nhân ung thư vòm họng vì nghe nói khoai lang có thể giải độc nên đã ăn tới ba củ mỗi ngày mà vẫn ăn cơm trắng như bình thường. Kết quả sau nửa năm, chỉ số triglyceride tăng vọt và xuất hiện gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Lưu khuyến cáo rằng khoai lang là loại thực phẩm giàu tinh bột, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tích lũy calo, vì vậy nếu ăn khoai lang thì nên giảm lượng tinh bột từ các thực phẩm khác.

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) Trương Ngữ Hy cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng nên ăn khoai lang nguội, vì khi để nguội, khoai lang sẽ hình thành tinh bột kháng, giúp giảm lượng calo một nửa, đồng thời tạo cảm giác no và hỗ trợ giảm cân.

Các lợi ích sức khỏe khác của khoai lang

Theo trang Healthline, khoai lang rất bổ dưỡng, chứa nhiều vitamin A, vitamin C và mangan trong mỗi khẩu phần. Ngoài đặc tính chống ung thư, nó có thể thúc đẩy chức năng miễn dịch và các lợi ích sức khỏe khác.

- Tăng cường sức khỏe đường ruột

Chất xơ và chất chống oxy hóa trong khoai lang có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột. Nó chứa 2 loại chất xơ là chất xơ hòa tan và không hòa tan, bạn có thể không thể tiêu hóa được cả 2 loại. Do đó, chất xơ vẫn nằm trong đường tiêu hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột. Một số loại chất xơ hòa tan, được gọi là chất xơ nhớt, hấp thụ nước và làm mềm phân. Mặt khác, chất xơ không nhớt, không hòa tan không hấp thụ nước và làm tăng khối lượng. Một số chất xơ hòa tan vadf không hòa tan cũng có thể được lên men bởi vi khuẩn trong ruột kết của bạn, tạo ra các hợp chất gọi là axit béo chuỗi ngắn cung cấp năng lượng cho các tế bài niêm mạc ruột và giúp chúng khỏe mạnh.

- Hỗ trợ thị lực khỏe mạnh

Khoai lang rất giàu beta-carotene, chất chống oxy hóa tạo nên màu cam tươi của loại rau này. Chất này được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể bạn và được sử dụng để hình thành cá thụ thể phát hiện ánh sáng bên trong mắt.

- Tăng cường chức năng não

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy anthocyanin trong khoai lang tím có thể giúp bảo vệ não bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do. Nghiên cứu khác phát hiện ra rằng việc bổ sung chiết xuất khoai lang giàu anthocyanin có thể làm giảm các dấu hiệu viêm nhiễm và cải thiện trí nhớ ở chuột, có thể là do đặc tính chống oxy hóa của nó.

Ngoài ra, khoai lang còn giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch.

Nguồn và ảnh: ETToday, Healthline