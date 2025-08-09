Nhận dạng 4 KIỂU NÓI CHUYỆN của người EQ thấp khiến người đối diện hụt hẫng, bực dọc, tìm cách né xa

Những người có trí tuệ cảm xúc cực kỳ thấp thường biểu hiện bốn đặc điểm sau. Họ không chỉ khó chịu mà còn gặp khó khăn trong việc thành công trong sự nghiệp.

1. Không có sự đồng cảm

Một số người luôn nghĩ rằng họ có lòng trắc ẩn và thường nói "Tôi hiểu cảm giác của bạn", nhưng họ không biết cách hiểu suy nghĩ của người khác.

Đồng cảm khác với thương hại. Đồng cảm bao gồm việc đặt mình vào vị trí của người khác. Mặc dù trên thế giới này không có sự đồng cảm thực sự, nhưng nếu một người có thể đặt mình vào vị trí của người khác, họ sẽ hiểu được sự đồng cảm là gì.

Những người có trí tuệ cảm xúc thấp hoàn toàn không nhận ra điều này. Họ cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình thích và hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Trên thực tế, nếu một người không có lòng đồng cảm, người đó không thể thực sự hiểu được người khác. Những người như vậy thực ra rất cô đơn. Họ không quan tâm đến ý kiến của người khác nên dễ dàng làm mất lòng người khác.

2. Nói không kiềm chế

Hầu hết mọi người đều không thích những người thẳng thắn. Họ sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình mà không do dự, điều này có thể làm tổn thương người khác.

Nếu bạn luôn nói thẳng thừng như vậy, mọi người sẽ nghĩ bạn là người bất lịch sự và họ sẽ không thích bạn. Đặc biệt là khi giao tiếp với đồng nghiệp, chúng ta cần trao đổi ý kiến với người khác. Nếu ban đầu chúng ta nói sai, người khác sẽ không vui.

Vì vậy, khi giao tiếp với người khác, bạn nên khéo léo trong cách ăn nói, đừng quá thẳng thừng, nếu không bạn có thể làm mất lòng nhiều người.

Trong số những người này, trí tuệ cảm xúc của họ không đủ cao, họ nói mà không suy nghĩ và họ không nghĩ rằng họ làm điều gì sai. Vì lý do này, họ có ít bạn bè và rất khó chịu.

3. Hay bác bỏ ý kiến của người khác

Trong cuộc sống, có những người luôn tự cho mình là tốt. Chẳng ai nói gì, nhưng họ luôn hành động theo ý mình, dù tốt hay xấu.

Ví dụ, có người đang thảo luận điều gì đó với bạn, bạn chỉ bày tỏ ý kiến của mình và người kia đồng ý, nhưng một người có trí tuệ cảm xúc cực kỳ kém sẽ ngay lập tức đứng lên và nói rằng bạn sai và yêu cầu bạn làm theo những gì anh ta nói.

Nói một cách thẳng thắn, anh ta là người có trí tuệ cảm xúc thấp, luôn chỉ trích cuộc sống của người khác bất kể thời điểm nào. Những người can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác bất kể dịp nào hay thời điểm nào thường có trí tuệ cảm xúc thấp và không biết thế nào là đúng mực.

Những người như thế này cuối cùng sẽ không có lấy một người bạn.

4. Thiếu tôn trọng người khác

Trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau.

Một số người không biết cách tôn trọng người khác và thường nói những điều không hay khiến người nghe khó chịu chỉ để thể hiện sự vượt trội của mình. Tuy nhiên, nói xấu người khác trước mặt họ thực chất là đang hạ thấp giá trị của chính bạn.

Nhiều người nghĩ rằng vì họ chiếm vị trí đạo đức cao hơn nên họ không cần phải nhường nhịn người khác vì họ đúng. Thực ra, đây cũng là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ mất đi sự thiện cảm của người khác.

Trí tuệ cảm xúc là một kỹ năng chúng ta có khi giao tiếp với người khác và nó cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta hòa đồng với mọi người.

Nếu muốn được người khác yêu mến, trước tiên bạn phải nâng cao trí tuệ cảm xúc của mình. Người có trí tuệ cảm xúc cao luôn biết cách làm hài lòng người khác, trong khi người có trí tuệ cảm xúc thấp luôn khiến người khác khó chịu.

Để cải thiện trí tuệ cảm xúc, trước tiên bạn phải học cách suy nghĩ từ góc nhìn của người khác để có thể hiểu được ý định của họ.

Theo Toutiao