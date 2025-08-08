Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2045/QĐ-BGDĐT, khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/01/2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2025.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025.

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trong ngày 26 và 27/6/2025.

- Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, kỳ nghỉ hè năm nay đang dần kết thúc và điều được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm nhất lúc này chính là bao giờ tựu trường năm học mới 2025 - 2026.

Bao giờ tựu trường năm học mới 2025 - 2026?

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của 34 tỉnh thành. Nhưng so sánh với những năm trước, lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 5/9/2025 tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Học sinh sẽ tựu trường sớm 1 - 2 tuần so với ngày khai giảng, riêng học sinh lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn để ổn định tổ chức. Do đó, lịch đi học lại sau hè 2025 dự kiến rơi vào khoảng ngày 22/8/2025.

Tuy nhiên, học sinh cần theo dõi sát thông báo của trường mà mình đang theo học để cập nhật lịch đi học trở lại chính xác nhất.