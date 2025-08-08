Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị giảm lương hưu

Quy định mới tại Điều 26 Luật Nhà giáo 2025 (hiệu lực từ 1/1/2026) nêu rõ, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan, trừ các trường hợp đặc biệt.

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Với chính sách mới, giáo viên mầm non nữ có thể nghỉ hưu từ tuổi 52 và nam có thể nghỉ hưu từ tuổi 57.

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm trước 5 năm mà không bị trừ lương hưu. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. Cụ thể, đối tượng có thể hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gồm nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ và nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được thực hiện khi cơ sở giáo dục có nhu cầu; nhà giáo có đủ sức khỏe, tự nguyện và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở giáo dục. Thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định như sau:

- Không quá 5 tuổi đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ.

- Không quá 7 tuổi đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư.

- Không quá 10 tuổi đối với nhà giáo có chức danh giáo sư.

Trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định, nhà giáo không giữ chức vụ quản lý.

Cũng theo đề xuất trong dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi, được Bộ GD&ĐT công bố mới đây, giáo viên mầm non công lập được tuyển mới từ năm học này có thể nhận trợ cấp một lần tối thiểu khoảng 59 triệu đồng (12 tháng lương cơ bản). Tuy nhiên cần phải cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm.

Ngoài ra, Bộ còn đề xuất chi hỗ trợ 960.000 đồng/tháng cho nhân viên trường mầm non công lập (kể cả hợp đồng và thử việc) ở vùng đặc biệt khó khăn làm nhiệm vụ phổ cập, từ 15 ngày một tháng trở lên.

Tính đến giữa năm học 2024-2025, cả nước thiếu khoảng 120.000 giáo viên, trong đó riêng cấp mầm non là 48.000. Lương cơ bản của nhóm này từ 4,9-15 triệu đồng mỗi tháng (lương cơ sở nhân với hệ số), kèm phụ cấp ưu đãi nghề và một số khoản khác, tùy vị trí công việc.