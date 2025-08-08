Chi tiền tỷ cho con học trường quốc tế, nữ diễn viên vẫn bị chỉ trích vì 1 clip: Thật thiếu phép tắc!

Mới đây, nữ diễn viên Vườn Sao Băng Lee Si Young (Hàn Quốc) đã đăng video cô cùng con trai và bạn bè dùng bữa tại một nhà hàng ở Mỹ trong khung cảnh lãng mạn. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ, nữ diễn viên cũng vấp phải chỉ trích vì để con trai đi lại trong nhà hàng.

Trong đoạn video, đứa trẻ nhảy nhót, xoay người liên tục, quay quanh cột. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này thể hiện sự thiếu phép tắc trên bàn ăn và ảnh hưởng tới những khách khác.

Đáng chú ý, không ít cư dân mạng mỉa mai rằng Lee Si Young đầu tư mạnh tay cho con học hành nhưng lại "quên" dạy con những phép lịch sự tối thiểu nơi công cộng. Một số bình luận thẳng thắn cho rằng kỹ năng ứng xử là nền tảng quan trọng không kém, thậm chí cần được ưu tiên rèn luyện từ sớm hơn cả thành tích học tập.

Trên thực tế, việc trẻ em chạy nhảy, la hét hoặc tự do đi lại nơi công cộng, đặc biệt là trong các không gian kín như nhà hàng, rạp chiếu phim, bảo tàng… vốn là chủ đề gây tranh cãi. Một bộ phận phụ huynh cho rằng trẻ cần được tự do khám phá và bày tỏ cảm xúc, miễn là không gây nguy hiểm cho bản thân.

Ngược lại, nhiều người cho rằng việc thiếu kiểm soát con ở nơi công cộng không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người xung quanh mà còn khiến trẻ khó hình thành ý thức tôn trọng không gian chung và tuân thủ quy tắc xã hội.

Tranh cãi quanh câu chuyện của Lee Si Young cũng phản ánh một thực tế: nuôi dạy con ở nơi công cộng không chỉ là vấn đề của từng gia đình, mà còn liên quan đến văn hóa ứng xử và ý thức cộng đồng.

Chi tiền tỷ cho con học trường danh giá

Trước đó, Lee Si Young tiết lộ ngôi trường mà con cô theo học và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Đây là ngôi trường quý tộc, nơi có nhiều người nổi tiếng cho con theo học, bao gồm cả nữ diễn viên Jeon Ji Hyun, Kim Nam Joo, Eugene và Hyun Young.

Dù không tham gia đóng phim quá nhiều những năm gần đây, nữ diễn viên vẫn "hái ra tiền" nhờ hợp đồng quảng cáo, xuất hiện trong các show thực tế và đặc biệt là nguồn thu khổng lồ từ mạng xã hội.

Không chỉ chấp nhận đóng học phí cao, phụ huynh muốn con vào trường cũng phải đáp ứng điều kiện nhập học nghiêm ngặt.

Nơi này cung cấp chương trình giảng dạy đầy đủ từ mẫu giáo đến trung học, tổng học phí từ mẫu giáo đến trung học ước tính khoảng hơn 700 triệu won (nửa triệu USD). Sự cạnh tranh trong quá trình tuyển sinh được đánh giá rất khốc liệt. Một trong những lợi thế là có thể đi lại thuận tiện từ Seoul.

Tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vào học tại các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Thực tế, nhiều học sinh đã được nhận vào các trường đại học danh tiếng trên thế giới như Đại học Oxford ở Anh, Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Boston ở Mỹ.

Được biết, các con những người nổi tiếng có niềm đam mê đặc biệt với giáo dục cũng đang theo học trường quốc tế này. Diễn viên Hyun Young từng cho biết, học phí hàng năm cho hai người con là 100 triệu won (khoảng 1,8 tỷ) và nếu cả hai đứa trẻ đều tốt nghiệp trường này, tổng số tiền gia đình họ phải chi ra sẽ là 1,2 tỷ won (khoảng 21 tỷ đồng).

Cuộc sống của Lee Si Young khiến người ta không thể rời mắt khi đi du lịch khắp nơi, lái siêu xe, dùng hàng hiệu xa xỉ và sống trong biệt thự triệu đô.