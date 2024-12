Người yêu cũ cãi nhau to với Rosé khi đi tour là Suzy?

Giữa lúc gây “bão” với album rosie, Rosé (BLACKPINK) vẫn khiến công chúng không ngừng xôn xao về lời chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Apple Music. Theo đó, cô nàng tiết lộ thông tin gây sốc về người yêu cũ: "Tôi đã nhìn vào hình ảnh đó và kiểu như trời ơi đó là lúc tôi đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tôi nhớ chuyến lưu diễn đó, tôi đã có cuộc cãi vã lớn nhất với người yêu cũ. Dù vậy tôi vẫn trông thật tuyệt dù tôi đã đau khổ như thế".

Lời chia sẻ của Rosé nhanh chóng gây sốt trên MXH khi cô nàng không cần ai “khui” về mối quan hệ của mình mà tự tiết lộ về nhân vật “người yêu cũ” khiến dân tình sốc nặng. Chưa một lần bị lộ hình ảnh hẹn hò nhưng nàng “bông hồng nước Úc” không ngừng tiết lộ về những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng về mối tình đã qua và thậm chí cãi vã trong lúc đi lưu diễn cùng BLACKPINK. Người hâm mộ cũng phải ngỡ ngàng “tá hỏa” khi nhận ra một điều, các thần tượng khi "yêu đương" là “kín” đến như vậy.

Clip Rosé tiết lộ cãi nhau với người yêu cũ

Rosé khiến tất cả ngã ngửa khi tiết lộ từng cãi nhau với người yêu cũ khi đi lưu diễn cùng BLACKPINK

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã truy tìm khoảnh khắc mà Rosé đã “trải qua thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc đời” khi lưu diễn cùng BLACKPINK. Một trong những khoảnh khắc làm dấy lên nghi vấn nhiều nhất đó là khi cô bật khóc nức nở trong đêm diễn ngày 27/4/2019 thuộc tour BLACKPINK Arena Tour 2018.

Theo đó trong màn trình diễn ca khúc Let It Be - You & I - Only Look At Me, Rosé đã nghẹn ngào, bật khóc khi thể hiện You & I và khiến cho cô phải dừng lại một lúc lâu vì không thể tiếp tục hát. Ở thời điểm này, người hâm mộ cho rằng Rosé khóc vì xúc động khi nghe thấy fan gọi tên mình. Tuy nhiên đến hiện tại, cộng đồng mạng càng thêm khẳng định đây chính là khoảnh khắc Rosé bật khóc vì cãi vã lớn với người yêu cũ.

Clip Rosé trình diễn ca khúc You & I

Rosé thể hiện You & I trong tour diễn BLACKPINK Arena Tour 2018

Và sau đó bật khóc nức nở, không thể tiếp tục trình diễn

Sau lời tiết lộ của Rosé, bài đăng chia sẻ lại clip Rosé bật khóc trong tour diễn thu hút hơn 1 triệu lượt xem

Đáng nói, khoảnh khắc này cũng từng làm dấy lên nghi vấn người khiến cho cô bật khóc chính là Suzy - người luôn gắn với Rosé cùng danh xưng “người yêu tin đồn” xôn xao suốt 4 năm qua.

Cụ thể, Rosé - Suzy sở hữu mối quan hệ có thể xem là bí ẩn nhất showbiz Hàn khi liên tục rộ lên tin đồn hẹn hò dù chưa từng xuất hiện công khai bên nhau hay tương tác trên MXH. Thế nhưng suốt từ thời điểm năm 2020, hàng loạt những “hint” tin đồn hẹn hò liên tục xuất hiện và chưa bao giờ ngừng hot.

Đặc biệt khi “đào” lại khoảng thời gian năm 2018, sau khi Suzy xác nhận hẹn hò với Lee Dong Wook không lâu thì Rosé cũng khiến người hâm mộ xót xa khi bật khóc trong lúc thể hiện ca khúc You & I.

Đáng nói, một bài đăng cho biết Rosé đã sáng tác ca khúc Gone đầy tính “sát thương” vào năm 2019 và chỉ ra điểm nghi vấn: “Nếu bạn xem phần lời bài hát, ca khúc này không bao giờ đề cập đến giới tính của người mà cô ấy hát về mà chỉ nói đến việc người yêu phản bội cô để đến với một người khác. Cùng năm đó, Suzy cũng viết một ca khúc có tên I’m in Love with Someone Else mà cũng không sử dụng đại từ danh xưng nào”.

Bài đăng tổng hợp những tin đồn hẹn hò của Rosé - Suzy cho đến hiện tại đã đạt hơn 19 triệu lượt xem

Trước đó, sau khi Rosé tiết lộ về mối quan hệ độc hại được cô đưa vào album rosie, cộng đồng mạng cũng đã đặt nghi vấn về việc nhân vật được nói tới là Suzy. Những “hint” trùng hợp đến kỳ lạ khiến nhiều người không thể không đặt nghi vấn về việc cả hai từng có khoảng thời gian bên nhau.

Tuy nhiên trên thực tế, đây hoàn toàn chỉ là tin đồn, dựa vào phán đoán không hề xác thực của cộng đồng mạng. Điều này cũng từng xảy ra rất nhiều trường hợp trước đó về nghi vấn hẹn hò của những thần tượng Kpop nhưng vẫn chỉ là tin đồn không có câu trả lời. Cho tới nay sau 4 năm gây xôn xao với tin đồn hẹn hò, Suzy hay Rosé cũng chưa từng có động thái lên tiếng phản hồi nên đây vẫn là mối quan hệ bí ẩn nhất của Kpop.