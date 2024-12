Sáng 5/12 (giờ Việt Nam), Rosé đã có một cuộc phỏng vấn với Apple Music để quảng bá cho album rosie. Trong buổi phỏng vấn, cô nàng chia sẻ về việc phải đối mặt với nỗi đau thất tình khi cãi nhau với người yêu cũ trong lúc đang lưu diễn. Theo đó, nữ idol tiết lộ: "Tôi đã nhìn vào hình ảnh đó và kiểu như trời ơi đó là lúc tôi đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tôi nhớ chuyến lưu diễn đó, tôi đã có cuộc cãi vã lớn nhất với người yêu cũ. Dù vậy tôi vẫn trông thật tuyệt dù tôi đã đau khổ như thế nào".

Clip Rosé tiết lộ cãi vã với người yêu cũ khi đang lưu diễn

Rosé tả lại khoảnh khắc xem lại hình ảnh của mình trong lúc cãi vã với người yêu cũ khi đang đi lưu diễn

Lời chia sẻ của Rosé khiến dân mạng "dậy sóng" về những đồn đoán nhân vật làm cô nàng đau khổ khi đang lưu diễn là ai. Netizen đều cảm thán rằng quả thật nếu idol muốn giấu thì chuyện yêu đương fan không thể nào biết được. Nhiều người cũng lập tức chia sẻ lại khoảnh khắc Rosé bật khóc nức nở trong tour diễn BLACKPINK Arena Tour 2018.

Theo đó trong màn trình diễn ca khúc Let It Be - You & I - Only Look At Me, Rosé đã nghẹn ngào, bật khóc và khiến cho cô phải dừng lại một lúc lâu vì không thể tiếp tục hát. Ở thời điểm này, người hâm mộ cho rằng Rosé khóc vì xúc động khi nghe thấy fan gọi tên mình. Tuy nhiên đến hiện tại, cộng đồng mạng càng thêm khẳng định đây chính là khoảnh khắc Rosé bật khóc vì cãi vã lớn với người yêu cũ.

Clip Rosé bật khóc khi trình diễn You & I

Khoảnh khắc Rosé bật khóc trong tour diễn BLACKPINK Arena Tour 2018 khiến cộng đồng mạng đồn đoán đây chính là lúc cô cãi vã với người yêu cũ

Trước đó vào tối 4/12, Rosé (BLACKPINK) bất ngờ tung ra teaser poster cho MV Toxic Till The End - sản phẩm âm nhạc nằm trong album rosie. Sau APT. và Number One Girl, đây cũng là ca khúc thứ 3 trong album được nàng “bông hồng nước Úc” đầu tư quay MV. Nhiều người dự đoán, với việc tung MV lên sóng đúng vào thời điểm album rosie được phát hành, Toxic Till The End chính là ca khúc chủ đề trong album.

Sau khi poster MV Toxic Till The End được công bố, cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa vì chất “nghệ” được Rosé truyền tải. Hình ảnh poster MV mang đến phong cách cổ điển, ấn tượng và đầy cảm xúc. Bối cảnh được hé lộ là một khu vườn rộng lớn hòa quyện cùng sắc lá mùa thu vàng rực tạo nên bức tranh lãng mạn và vô cùng hoài niệm.

Rosé không quên “thả hint” nhân vật nam chính trong MV với khoảnh khắc “đố anh bắt được em” tưởng đâu mang màu sắc thanh xuân vườn trường nhưng được dự đoán sẽ cực suy và tốn khăn giấy của khán giả. Dù chỉ là hình ảnh poster đầu tiên giới thiệu cho MV nhưng nhiều người thừa nhận hình ảnh này chẳng hề kém cạnh poster quảng bá phim điện ảnh.

Poster MV Toxic Till The End được Rosé công bố

Nhân vật nam chính xuất hiện trong poster MV của Rosé nhanh chóng khiến cư dân mạng tò mò. Ngay lập tức, nhiều người đã phát hiện, anh chàng chính là người mẫu lai Mỹ - Philippines Evan Mock. Anh sinh năm 1997- bằng tuổi với Rosé và được lớn lên trong gia đình có cha là người Mỹ, mẹ gốc Philippines. Anh được biết tới là người mẫu, diễn viên, vận động viên trượt ván người Mỹ và từng sở hữu vai chính trong loạt phim Gossip Girl của HBO Max.

Với gu thẩm mỹ độc đáo, cá tính mạnh mẽ và phong cách tóc hồng đặc trưng, Evan Mock còn trở thành biểu tượng thời trang mới của giới trẻ. Anh cũng từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang danh tiếng như Prada, Louis Vuitton và hợp tác với Justin Bieber trong dòng sản phẩm quần áo mang đậm dấu ấn streetwear của thương hiệu Drew House ra mắt vào tháng 5/2020.

Trước đó, Evan Mock cũng từng được các fan phát hiện ấn follow (theo dõi) Instagram của Rosé và còn chia sẻ ca khúc APT. của cô nàng lên story Instagram. Hiện bộ đôi bằng tuổi đang được người hâm mộ vô cùng chờ đón vào màn hóa thân thành một cặp đôi trong lần đầu hợp tác. MV Toxic Till The End sẽ chính thức được lên sóng vào lúc 12h trưa ngày 6/12 (giờ Việt Nam) tới đây.

Evan Mock sở hữu mái tóc hồng đặc trưng trùng khớp với anh chàng trong poster

Anh đươc cho chính là nam chính trong MV của Rosé

Anh chàng bấm follow Instagram của Rosé

Và còn từng chia sẻ ca khúc APT. lên story Instagram