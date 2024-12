Cách vượt qua tiêu cực của Rosé (BLACKPINK)

Vào đầu tuần này, thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã có một cuộc phỏng vấn với JTBC, một kênh tin tức cáp của Hàn Quốc. Trong cuộc trò chuyện này, Rosé đã chia sẻ cách cô vượt qua nỗi đau do những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội bằng cách truyền tải cảm xúc của mình vào sáng tác nhạc.

"Tôi muốn tránh chúng (những bình luận tiêu cực), nhưng giống như bất kỳ ai khác, tôi đã bị ảnh hưởng" - Rosé nói - "Tuy nhiên, tôi đã học được rằng những cảm xúc đó có thể trở thành nguồn cảm hứng cho âm nhạc. Khi tôi chấp nhận những cảm xúc đó và bắt đầu sáng tác, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn, chữa lành và tha thứ cho bản thân mình".

Trong cuộc trò chuyện với JTBC, cô cũng đã nhắc đến bài hát "number one girl" của mình, được phát hành gần đây. Một tuần trước đó, Rosé cũng đã nói chuyện với tờ The New York Times về việc trải qua nạn bắt nạt trực tuyến, tiết lộ rằng cô đã khóc khi thảo luận về vấn đề này.

Rosé đã trở nên nổi tiếng quốc tế với tư cách là thành viên của BLACKPINK và hiện đang tận hưởng một làn sóng thành công khác thông qua các hoạt động solo của mình. Đĩa đơn mới nhất của cô, "APT.", gần đây đã leo lên Top 10 của Billboard Hot 100.

Cuộc phỏng vấn của JTBC diễn ra chỉ vài ngày trước khi Rosé phát hành album đơn rất được mong đợi của cô, "rosie", dự kiến ra mắt vào thứ sáu. Album có 12 ca khúc, bao gồm "APT." và "number one girl". Rose cũng giải thích về bối cảnh ra đời của bản hit đình đám "APT.", thảo luận về những trải nghiệm và ý tưởng dẫn đến việc sáng tác album "rosie" của cô.

"Tôi đang ở nước ngoài để thực hiện album nhạc của mình. Một đêm nọ, bạn bè tôi và tôi gọi bánh hamburger. Trong khi ăn, tôi dạy họ một trò chơi uống rượu, đó là trò chơi yêu thích của tôi và họ rất thích. Việc chứng kiến những người bạn không phải người Hàn Quốc của tôi phát cuồng vì trò chơi đã truyền cảm hứng cho tôi sáng tác một bài hát ngay ngày hôm sau" - Rosé kể lại.

Khi được hỏi về phản ứng nồng nhiệt đối với ca khúc "APT.", cô thừa nhận: "Nó vượt quá mong đợi của tôi".

Khi thảo luận về album, Rose giải thích ý nghĩa cá nhân của album này như sau: "Rosie là tên tiếng Anh của tôi. Các bài hát trong album này mang tính cá nhân sâu sắc - chúng đơn giản, không có hiệu ứng nặng nề, nhưng lời bài hát lại gây có ý nghĩa quan trọng với tôi. Tôi hy vọng những bài hát này sẽ chạm đến trái tim người khác giống như chúng đã chạm đến trái tim tôi".