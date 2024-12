12 giờ trưa 6/12 (theo giờ Việt Nam), Rosé chính thức "thả xích" MV toxic till the end - track được quảng bá chính trong album đầu tay Rosie. Trước đó vào lúc 0h, Rosé đã phát hành album đầu tay gồm 12 tracks, viết về những tan vỡ trong tình yêu. Rosé công khai mình từng đổ vỡ vì tình yêu trong quá khứ, khiến cả làng nhạc "ráo riết" tìm xem bạn trai cũ độc hại khiến đoá hồng nước Úc đau khổ là ai.

Rosé - MV toxic till the end

toxic till the end là ca khúc thứ 3 trong album được Rosé làm MV, sau APT. và number one girl. Quay hình ở điền trang Old Westbury Gardens, New York, MV của Rosé nên thơ trong từng khung hình. Rosé khiến fan ngất ngây trước visual nữ tính, đằm thắm ngày càng lên hương. Trong MV toxic till the end, chân dung tình cũ tồi tệ của Rosé đã được cô nàng khắc hoạ rõ nét. Lần đầu diễn cặp với nam chính Gossip Girl phiên bản mới - Evan Mock, cả hai vẫn cực kỳ ăn ý trong các phân cảnh tình cảm.

MV mở đầu với phân cảnh Rosé gặp nam chính trên đường

Mối tình đi qua nhiều cung bậc ngọt ngào, nhưng bên trong là sự sắp đặt, thao túng của nam chính

Rosé và nam chính cãi vã to tiếng

Sau tất cả, Rosé vẫn nặng lòng với mối tình này

MV toxic till the end là hành trình hồi tưởng về mối tình thơ mộng của mình. MV mở đầu với phân cảnh Rosé gặp nam chính trên đường, từ đó cả hai cùng nhau trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu. Nhưng hoá ra, mọi thứ chỉ là 1 cái bẫy. Mối quan hệ này độc hại ở chỗ nam chính là người sắp đặt tất cả để khiến Rosé chìm trong lưới tình. Cuối MV, mối quan hệ vỡ tan trước cảnh Rosé và nam chính cãi vã. Nhưng sau tất cả, cô vẫn nặng lòng với mối tình này.

Rosé lần đầu khoá môi trai lạ

Điểm gây sốt nhất MV chính là nụ hôn giữa Rosé và nam chính. Lần đầu khoá môi trai lạ, Rosé khiến MXH bùng nổ phản ứng. Hàng triệu fan "thất tình online" vì đoá hồng nước Úc "đã hôn môi mà còn bị trap". Trước đó, Rosé chỉ mới hôn má Bruno Mars mà đã khiến truyền thông nổi bão.

Ánh mắt si tình của Rosé trong MV mới

Nụ hôn khiến hàng triệu fan "thất tình online"

Gây bão từ thời điểm tung poster, MV toxic till the end nhanh chóng thu về hơn 350 nghìn lượt xem chỉ sau 15 phút lên sóng. Lượt xem tăng chóng mặt, khán giả dành tặng cơn mưa lời khen cho giọng ca chính BLACKPINK.

Chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh, Rosé đã có một album đầu tay thoả mãn sự trông đợi của người hâm mộ. Mang câu chuyện của chính mình vào âm nhạc, Rosé thành công khiến cả làng nhạc đồng cảm với mình. Mùa lễ hội cuối năm, album siêu suy của Rosé vẫn được dân tình replay vì quá cảm xúc.