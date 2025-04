Người Việt có 1 loại quả nhơn nhớt giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con, sử dụng đúng còn phòng ngừa được nhiều bệnh

Từ lâu, đậu bắp đã được biết đến như một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong nhiều nền ẩm thực trên thế giới. Ngoài giá trị ẩm thực, đậu bắp còn được sử dụng trong các phương pháp làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc tóc. Theo Times Of India, loại quả này sở hữu những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức khỏe mái tóc, giúp giảm tình trạng gãy rụng, kích thích mọc tóc con.

Quả đậu bắp đem lại nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Tại sao đậu bắp lại tốt cho tóc?

Theo USDA Food Data Central, đậu bắp là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, với khoảng 23mg/100g. Về tác dụng, vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ sản xuất collagen – loại protein cần thiết để duy trì cấu trúc tóc chắc khỏe, theo nghiên cứu trên Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. Ngoài ra, vitamin C cải thiện tuần hoàn máu ở da đầu, giúp nang tóc nhận được nhiều dinh dưỡng hơn.

Bên cạnh đó, đậu bắp cũng cung cấp vitamin A dưới dạng beta-carotene, với khoảng 375 IU trong 100g. Vitamin A kích thích sản xuất bã nhờn – một loại dầu tự nhiên giúp giữ ẩm da đầu, ngăn ngừa tóc khô và gãy rụng. Da đầu khỏe mạnh là nền tảng cho sự phát triển của tóc.

Ngoài ra, mỗi 100g đậu bắp chứa khoảng 60 µg folate. Folate tham gia vào quá trình tái tạo tế bào, bao gồm cả các tế bào nang tóc. Thiếu folate có thể làm chậm sự phát triển của tóc và dẫn đến tóc yếu, dễ rụng.

Kẽm và magie là 2 dưỡng chất cần thiết cho tóc cũng có trong đậu bắp. Loại quả này có khả năng cung cấp khoảng 0,58 mg kẽm và 57 mg magie trong 100g. Kẽm giúp củng cố nang tóc và ngăn ngừa rụng tóc do thiếu hụt dinh dưỡng, trong khi magie hỗ trợ sức khỏe da đầu. Kẽm còn có vai trò trong việc sửa chữa các mô tổn thương trên da đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho tóc mọc khỏe.

Đậu bắp chứa chất xơ hòa tan và các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, theo Food Chemistry. Những chất này hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu và giảm viêm, từ đó thúc đẩy môi trường da đầu lý tưởng cho sự phát triển của tóc.

Cách thêm đậu bắp vào chu trình chăm sóc tóc

Ngoài việc ăn đậu bắp để cung cấp dinh dưỡng, nhiều người sử dụng đậu bắp như một nguyên liệu tự nhiên trong các phương pháp chăm sóc tóc. Dưới đây là hai cách phổ biến:

Mặt nạ tóc từ đậu bắp

Chất gel nhớt của đậu bắp, được tạo ra khi nấu với nước, là một loại dưỡng chất tự nhiên được nhiều người tin dùng. Cách thực hiện như sau:

- Cắt 5-7 quả đậu bắp thành từng miếng nhỏ.

- Nấu đậu bắp trong 1-2 cốc nước cho đến khi tạo thành hỗn hợp gel đặc.

- Để nguội, sau đó thoa đều lên tóc và da đầu.

- Massage nhẹ nhàng và ủ trong 15-30 phút.

- Gội sạch bằng nước ấm và dầu gội dịu nhẹ.

Chất gel này giúp làm mượt tóc, giảm tình trạng khô xơ và gãy rụng. Ngoài ra, nó còn dưỡng ẩm da đầu, giảm ngứa và kích ứng, tạo môi trường thuận lợi cho tóc phát triển.

Bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn

Một chế độ ăn giàu dinh dưỡng là yếu tố then chốt để duy trì mái tóc khỏe mạnh. Đậu bắp có thể được chế biến thành nhiều món ăn như luộc, xào, hoặc làm salad. Việc tiêu thụ đậu bắp thường xuyên giúp cơ thể hấp thụ các vitamin và khoáng chất cần thiết, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể của tóc.

Lợi ích khác của đậu bắp

Ngoài tác dụng với tóc, đậu bắp còn được nhiều người tin dùng bởi đem đến hàng loạt những lợi ích tốt cho sức khỏe người sử dụng

Hỗ trợ giảm lượng cholesterol trong máu

Do trong thành phần của đậu bắp chủ yếu là chất xơ nên nó có khả năng ổn định lượng cholesterol trong máu. Chất xơ trong đậu bắp dễ dàng hòa tan trong nước nên khi đi theo đường ruột có sự kết hợp với cholesterol trong thức ăn khác, sẽ thải ra ngoài cùng các chất cặn bã. Từ đó, nồng độ cholesterol trong máu được giảm xuống, bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường

Nước ép từ quả đậu bắp tốt cho những người bị đái tháo đường vì chất xơ hòa tan trong đậu bắp giúp giữ ổn định nồng độ glucose trong máu sẽ kiểm soát mức đường huyết nên rất phù hợp với người bị bệnh đái tháo đường.

Hỗ trợ phát triển xương, bôi trơn khớp

Loại quả này chứa nhiều canxi, có thể thúc đẩy sự phát triển của xương ở trẻ em. Đối với người lớn, chất nhầy trong đậu bắp có tác dụng bôi trơn khớp. Thành phần vitamin K và folate trong đậu bắp giúp phòng bệnh loãng xương, giúp hệ xương khớp chắc khỏe.

