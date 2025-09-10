Người trẻ đối diện với hôn nhân: Từ né tránh đến chủ động cam kết

Cưới hay không cưới: Điều gì khiến giới trẻ trì hoãn việc lập gia đình?

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu tại Việt Nam tăng từ 25,2 tuổi năm 2019 lên 27,3 tuổi năm 2023. Đặc biệt, tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trung bình độ tuổi kết hôn lần đầu lần lượt là 27,9 và 30,4 - con số kỷ lục phản ánh xu hướng trì hoãn hôn nhân ngày càng phổ biến trong giới trẻ Việt Nam. Đằng sau những con số này là những nguyên nhân thực tế khiến thế hệ millennials và Gen Z "ngại cưới".

Huy Tuấn (30 tuổi, quản lý nhân sự tại TP.HCM) bối rối thừa nhận: "Dù mình và bạn gái đã yêu nhau 6 năm, nhưng vẫn chần chừ trước quyết định về chung một nhà. Khi kết hôn và có con, mình sẽ phải phân bổ thời gian giữa công việc và gia đình, mình đang được cất nhắc bổ nhiệm vị trí quản lý, nếu kết hôn tại thời điểm này, mình sợ sẽ không dành được 100% nỗ lực cho sự nghiệp."

Tương tự, Hà My (28 tuổi, chủ cửa hàng thực phẩm tại Hà Nội) cũng đang do dự dù bạn trai luôn động viên và cam kết sát cánh. "Công việc kinh doanh khiến mình bận rộn từ sáng đến đêm. Thế nên mình cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đối mặt thêm với những áp lực từ việc hòa nhập gia đình chồng hay gánh vác vai trò làm vợ, làm mẹ", cô tâm sự.

Giới trẻ ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi tới quyết định kết hôn.

Câu chuyện của Huy Tuấn và Hà My là minh chứng rõ nét cho sự ngần ngại của khá nhiều người trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân. Áp lực tài chính là yếu tố hàng đầu - chi phí sinh hoạt tăng cao, giá nhà đất leo thang, cùng mong muốn xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc trước khi lập gia đình. Bên cạnh đó, việc chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ xung quanh cũng khiến họ thận trọng hơn. Thay vì xem hôn nhân như bước đi tự nhiên sau khi yêu lâu, người trẻ coi đây là quyết định quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Kết hôn không phải chặng cuối tình yêu, mà là khởi đầu cho một hành trình mới

Tuy nhiên, không phải tất cả đều chọn cách trì hoãn cưới bởi cũng có không ít người trẻ chọn bước tới với tinh thần "tragic optimism" - lạc quan ngay cả khi biết tương lai sẽ có sóng gió. Họ chọn "gật đầu" với hôn nhân, không phải vì cho rằng mình sẽ không gặp trắc trở. Mà vì hơn hết, họ tin rằng: đứng trước khó khăn, tình yêu là điểm tựa, không phải gánh nặng.

Câu chuyện của Tuệ Chi (36 tuổi, quản lý truyền thông tại TP.HCM) là một minh chứng. Từng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ của những người xung quanh, cô cũng mang trong mình nỗi sợ hãi và hoài nghi. Tuy nhiên, sau 8 năm kết hôn, cô cho biết mối quan hệ giữa hai vợ chồng thậm chí còn bền chặt hơn lúc mới yêu. "Hai vợ chồng mình học cách lắng nghe và nhường nhịn, chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Chúng mình không hoàn hảo, nhưng đã biết cách cùng nhau hoàn thiện. Hôn nhân không phải là một đích đến, mà là một hành trình để hai người cùng trưởng thành."

Một trường hợp khác, vợ chồng Ngọc Minh (37 tuổi, bộ đội biên phòng tại Quảng Ngãi) và Thảo Vy (30 tuổi, giáo viên tiểu học tại Quảng Ngãi) lại đối diện với thử thách xa cách. Phần lớn thời gian Minh công tác ở đơn vị, mỗi năm chỉ về thăm gia đình vài lần, Vy một mình gánh vác việc nhà và chăm sóc con nhỏ. Thế nhưng, cả hai chưa bao giờ cảm thấy tình cảm vơi đi, mà ngược lại, chính khoảng cách khiến họ thêm trân trọng từng cuộc gọi, những lần đoàn tụ. "Với mình, hôn nhân không phải là sự hiện diện thường trực, mà là niềm tin và trách nhiệm dành cho nhau," Vy chia sẻ.

Có thể thấy, tình yêu bắt đầu bằng những khoảnh khắc "Có nhau" – một ánh mắt, một bàn tay, những lần lắng nghe và nương tựa. Nhưng khi quyết định "cưới", nghĩa là ta không chỉ chọn nhau cho hôm nay mà còn chọn đồng hành trong cả hành trình phía trước. Vì vậy, cưới không phải là kết thúc đẹp của tình yêu, mà là khởi đầu cho một cam kết chủ động – có nhau, mỗi ngày.

Kết hôn mở ra một hành trình dài lâu, nơi tình yêu được thử thách, được bồi đắp mỗi ngày bằng sự thấu hiểu và nỗ lực từ cả hai phía. Ảnh: PNJ.

