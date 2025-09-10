Hơn cả phim ngôn tình: Dồn hết tiền lo cho bạn gái cũ trước khi chết vì bệnh

Hồ Tân Diệu (tên trên mạng là Lục Linh Diệu, 22 tuổi, đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc) chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp trong nhiều năm kể từ khi 4 tuổi, ngoài ra còn chịu đựng hàng chục căn bệnh hiểm khác nhưng vẫn kiên cường sống.

Ngày 31/8 vừa qua, cô nhận được thư tuyệt mệnh từ bạn trai cũ và số tiền 50 nghìn nhân dân tệ (khoảng 185 triệu đồng) chuyển khoản qua ngân hàng. Khi đó cô mới biết rằng anh Tiêu, người từng cầu hôn cô hai lần, đã qua đời vì bệnh viêm tụy cấp tính nặng ở tuổi 26.

Theo Cover News , tiền sử bệnh lý của Hồ Tân Diệu rất dài và phức tạp. Năm 2018, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm mạch IgA, sau đó dẫn đến các biến chứng như suy thận, suy tim, xuất huyết tiêu hóa và hoại tử xương. Cô phải dựa vào công việc bán thời gian và các khoản đóng góp xã hội để trang trải chi phí y tế rất cao.

Hồ Tân Diệu chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo nhiều năm qua, cô từng có chuyện tình với anh Tiêu nhưng 2 lần từ chối lời cầu hôn của anh.

Vào tháng 1/2024, thông qua sự giới thiệu của bạn bè và người thân, cô gặp anh Tiêu, một cảnh sát phụ tá ở Trùng Khánh, đến từ Nội Mông. Mặc dù biết tình trạng của cô, anh vẫn quyết định hẹn hò và cầu hôn cô hai lần trong vòng hai tháng. Hồ Tân Diệu từ chối, không muốn làm gánh nặng cho anh, sau đó đề nghị chia tay.

Dù trở thành người yêu cũ, anh Tiêu vẫn âm thầm tài trợ tiền cho cô với nickname "Cư dân mạng quan tâm". Chàng trai này làm nhiều công việc bán thời gian, tổng cộng đã giúp Hồ Tân Diệu hơn 80 nghìn nhân dân tệ (khoảng 296 triệu đồng).

Tháng 8 vừa qua, Hồ Tân Diệu tổ chức lễ cưới với chủ đề "Kết hôn với chính mình", tượng trưng cho quyết tâm sống bất chấp bệnh tật của cô. Cô cũng công bố kế hoạch thành lập nhà tình thương, tập hợp những bệnh nhân có hoàn cảnh tương tự để hỗ trợ nhau. Cuối tháng 8, cô chịu cú sốc nặng nề khi biết tin anh Tiêu đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh. Trước khi mất, anh đã giao lại số tiền tiết kiệm và di chúc của mình cho bạn gái cũ thông qua người quen.

Trong di thư, anh Tiêu viết: "Anh biết rằng xây dựng một nhà tình thương cho bệnh nhân luôn là ước mơ của em. Anh muốn quyên góp tất cả số tiền này cho em. Hãy hứa với anh rằng dù tương lai có khó khăn đến đâu, em cũng sẽ chăm sóc tốt cho thế giới này thay anh”.

Hồ Tân Diệu vô cùng đau khổ và đã liên lạc với cha mẹ anh Tiêu, đề nghị trả lại số tiền. Tuy nhiên, họ nhất quyết tôn trọng nguyện vọng của con trai và ủng hộ kế hoạch của cô. "Kể từ giây phút đó, tôi đã coi cha mẹ anh ấy như cha mẹ ruột của mình. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc họ”, cô tâm sự.

Hồ Tân Diệu đã tìm được địa điểm phù hợp để lập nhà tình thương, dự kiến sẽ khai trương vào cuối tháng 10, hiện có hơn 40 bệnh nhân đăng ký. Các bác sỹ sẽ có những buổi thuyết trình về sức khỏe, các chuyên gia tâm lý sẽ tư vấn miễn phí. Nơi đây cũng sẽ có không gian để giao lưu và thư giãn.

(Nguồn: Sohu)