Căn hộ 80m² của vợ chồng trẻ ở Hà Nội: Gọn gàng, hiện đại và "chanh sả" chẳng kém homestay cao cấp, hoàn thiện chỉ 289 triệu đồng

Không gian tổng thể: Hiện đại, phóng khoáng mà vẫn ấm áp

Căn hộ 80m2

Căn hộ được thiết kế theo layout cơ bản: 2 phòng ngủ, 1 phòng khách – bếp liên thông, thêm ban công và logia thoáng gió. Điểm nhấn nằm ở cách xử lý ánh sáng, màu sắc và vật liệu.

Gam màu chủ đạo : trắng, gỗ tự nhiên, kết hợp nhấn nhá bằng sắc đen, xanh rêu trầm hoặc kem sữa.

Cách bố trí : hạn chế vách ngăn, tận dụng không gian mở để căn hộ thêm rộng rãi.

Cảm giác chung : nhẹ nhàng, dễ thở, nhìn vào là thấy tinh tế và có gu.

Phòng khách – bếp: Không gian chung vừa ấm cúng vừa "chill"

Cặp đôi mạnh dạn dành diện tích lớn cho không gian sinh hoạt chung.

Phòng khách : sofa da màu kem sữa mềm mại, bàn trà gỗ mộc, ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ ban công.

Khu bếp chữ I : tủ bếp trắng – gỗ sồi, thiết kế gọn gàng, tiện lợi.

Bàn ăn cho 4 người : đặt cạnh cửa kính, vừa ăn vừa ngắm view, tạo cảm giác như ở một quán cà phê xinh xắn.

Điểm cộng lớn là khả năng tận dụng ánh sáng tự nhiên, cửa kính rộng, rèm mỏng trung tính, đèn led hắt nhẹ, giữ sự ấm áp nhưng vẫn đủ "chill" cho buổi tối.

Hai phòng ngủ: Một để nghỉ ngơi, một đa năng

Phòng ngủ master : tối giản, nhẹ nhàng, đậm tinh thần nghỉ dưỡng. Giường gỗ thấp, ga trải trung tính, đèn ngủ vàng dịu – đủ để chủ nhân thả lỏng sau một ngày dài.

Phòng phụ : bố trí đa năng – sofa bed, bàn làm việc cạnh cửa sổ, kệ sách âm tường. Vừa làm phòng đọc, vừa là nơi cho khách ngủ lại khi cần.

Từng chi tiết đều "có gu": Ít nhưng đủ

Vợ chồng trẻ ưu tiên tính công năng và sự tinh gọn :

Sàn gỗ mát chân, tay nắm tủ tối giản.

Thiết bị bếp bền, đẹp, giá hợp lý.

Không sa đà decor cầu kỳ, mỗi món đều có mục đích sử dụng.

Ban công nhỏ được biến thành góc chill đúng nghĩa: vài chậu cây, ghế đơn, cuốn sách. Cuối tuần, chỉ cần ngồi đây uống cà phê sáng cũng đủ xả stress.

Một tổ ấm đẹp, tiết kiệm và đầy cảm xúc

Điều khiến nhiều người bất ngờ: chỉ với 289 triệu đồng , cặp đôi đã có một căn hộ vừa "chanh sả" như homestay cao cấp, vừa thân thiện để ở lâu dài.

Chị vợ chia sẻ: "Chúng mình muốn về nhà là thư giãn, không phải lo dọn dẹp nhiều. Vì vậy, ưu tiên thiết kế đơn giản, dễ bảo trì, có ánh sáng và không khí tốt".

Không xa hoa, không cầu kỳ, nhưng căn hộ này là minh chứng cho quan điểm sống hiện đại: ít nhưng chất, đẹp nhưng không phô trương, quan trọng nhất là phù hợp với người ở .

Bài học rút ra cho các gia đình trẻ

Không phải cứ có nhiều tiền mới có thể tạo dựng một tổ ấm như ý. Trường hợp của cặp đôi này cho thấy:

- Lập kế hoạch chi tiết từ đầu: xác định rõ phong cách, màu sắc, vật liệu, tránh vừa làm vừa thay đổi dẫn tới phát sinh chi phí.

- Ưu tiên công năng hơn hình thức: thay vì chạy theo đồ decor đắt đỏ, hãy tập trung vào nội thất bền, dễ dùng, dễ vệ sinh.

- Tận dụng ánh sáng và không khí tự nhiên: giảm chi phí điện, đồng thời tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu lâu dài.

- Đầu tư vào những hạng mục quan trọng: bếp, phòng ngủ, sofa – những nơi sử dụng hằng ngày, còn lại có thể tối giản.

Lưu ý cho người muốn hoàn thiện nhà tiết kiệm

- So sánh báo giá nhiều đơn vị: cùng một gói nội thất, mức giá có thể chênh vài chục triệu.

- Chia ngân sách thành từng phần rõ ràng: ví dụ, phòng khách – bếp 40%, phòng ngủ 40%, còn lại cho ban công, phụ kiện và decor nhỏ.

- Không mua theo cảm hứng: đồ rẻ nhưng không phù hợp sẽ chỉ làm tốn thêm chi phí thay thế.

- Chừa quỹ dự phòng khoảng 10%: đề phòng phát sinh ngoài dự tính.

- Đầu tư dài hạn: chọn vật liệu bền, bảo hành tốt, dù giá có nhỉnh hơn nhưng về lâu dài lại tiết kiệm.

Với mức chi phí hợp lý và cách bố trí thông minh, căn hộ 80m² này chắc chắn sẽ là gợi ý đáng tham khảo cho nhiều cặp vợ chồng trẻ đang tìm kiếm một tổ ấm vừa đẹp, vừa tiết kiệm.

Điều quan trọng hơn cả, dự án này còn cho thấy rằng không cần chi hàng trăm triệu hay cả tỷ đồng mới có thể có được một không gian sống đáng mơ ước. Chỉ cần biết cách lên kế hoạch, tính toán chi tiêu hợp lý và ưu tiên công năng – thẩm mỹ vừa đủ, bất kỳ ai cũng có thể tự tạo cho mình một căn nhà đúng nghĩa. Tổ ấm vì thế không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cảm giác dễ chịu, an toàn và niềm vui mỗi ngày khi mở cửa bước vào.

KTS chủ trì: Đoàn Long/ Anh Tùng