Trải qua hơn 50 cuộc phỏng vấn vẫn không xin được việc: "Chỉ vì ngoại hình của tôi quá hấp dẫn!"

Bị từ chối vì… quá thu hút

Gaúcha sinh sống tại thành phố Porto Alegre, nơi cô từng ôm giấc mơ đơn giản là trở thành một bảo mẫu gắn bó với trẻ nhỏ. Nhưng sau nhiều lần bị từ chối, cô nhận ra vấn đề không nằm ở kinh nghiệm hay bằng cấp. "Ban đầu tôi nghĩ do mình thiếu trải nghiệm. Nhưng khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, tôi hiểu ra ngoại hình mới chính là nguyên nhân. Các đường cong cơ thể khiến người ta chú ý nhiều hơn cả chứng chỉ nghề nghiệp," cô chia sẻ với hơn 520.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Theo Gaúcha, trong ngành bảo mẫu, vẻ ngoài quá gợi cảm không phải là lợi thế mà lại là bất lợi. Nhiều nữ chủ nhà lo sợ một bảo mẫu "quá đẹp" có thể khiến chồng mình nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn, từ đó làm lung lay sự tin tưởng trong gia đình. Cô gọi đây là "mặt trái của đặc quyền nhan sắc": thay vì mang lại cơ hội, nhan sắc đôi khi lại tước đi cơ hội nghề nghiệp.

Gaúcha bị từ chối hơn 50 lần khi đi phỏng vấn xin việc. Theo cô, ngoại hình thu hút chính là rào cản.

Không thể tìm được việc theo đúng chuyên môn, Gaúcha buộc phải chuyển sang nghề sáng tạo nội dung trực tuyến. Nhờ ngoại hình nóng bỏng, cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi và biến sự chú ý của cộng đồng thành nguồn thu nhập. "Vì các đường cong của tôi luôn là tâm điểm, tôi quyết định biến chúng thành một phần công việc," cô nói.

Thế nhưng, hướng đi mới cũng kéo theo định kiến. Nhiều người mặc định Gaúcha là một nhà sáng tạo nội dung cho người lớn, trong khi bản thân cô từng mong muốn một cuộc sống bình dị, ổn định với nghề bảo mẫu. "Trong tôi tồn tại hai hình ảnh song song. Một bên là sự ổn định, trách nhiệm và tình yêu trẻ con. Bên kia là sự tự do, phóng khoáng mà công việc hiện tại mang lại," cô chia sẻ thêm.

Khi nhan sắc trở thành rào cản

Câu chuyện của Alê Gaúcha phản ánh một nghịch lý xã hội quen thuộc: ngoại hình, vốn thường được coi là lợi thế, đôi khi lại trở thành rào cản. Trong môi trường tuyển dụng, nhiều phụ nữ bị đánh giá không chỉ bởi năng lực mà còn bởi hình thể. Nếu kém sắc, họ có thể bị coi là thiếu lợi thế; nếu quá thu hút, họ lại đối diện nguy cơ bị nghi ngờ, xa lánh hoặc tước mất cơ hội.

Trong trường hợp của Gaúcha, những nữ chủ nhà lo lắng về khả năng phá vỡ sự ổn định gia đình, thay vì nhìn vào kỹ năng chăm sóc trẻ em của cô. Điều này cho thấy định kiến giới vẫn tồn tại dai dẳng: năng lực bị che mờ bởi nỗi lo ghen tuông hoặc chuẩn mực đạo đức gắn với ngoại hình.

Mạng xã hội càng làm nghịch lý này trở nên rõ rệt. Không thể làm bảo mẫu, Gaúcha rẽ hướng sang công việc trực tuyến và thành công nhờ ngoại hình. Nhưng chính sự thành công này lại củng cố định kiến xã hội rằng cô chỉ phù hợp với những công việc khai thác hình thể, chứ không phải một nghề nghiệp ổn định như cô từng mong muốn.

Thực tế, đây không phải hiện tượng riêng của Brazil. Ở nhiều quốc gia, từ Mỹ, Hàn Quốc cho tới Nhật Bản, ngoại hình vẫn ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội nghề nghiệp của phụ nữ. Ở Hàn Quốc, áp lực "chuẩn đẹp" khiến nhiều ứng viên phải phẫu thuật thẩm mỹ để tăng khả năng được tuyển dụng. Ngược lại, ở Mỹ, không ít trường hợp bị cho thôi việc hoặc gặp khó khăn trong sự nghiệp chỉ vì quá thu hút, gây lo ngại trong nội bộ.

Những câu chuyện này đặt ra một câu hỏi lớn: liệu xã hội hiện đại có đang vô tình để ngoại hình lấn át năng lực? Và nếu tiếp tục để yếu tố hình thể chi phối, chúng ta sẽ bỏ lỡ những người có năng lực thật sự, đam mê nghề nghiệp nhưng bị định kiến chặn đường.

Câu chuyện của Alê Gaúcha là minh chứng sống động cho mặt trái của "đặc quyền nhan sắc". Ngoại hình có thể mở ra cơ hội, nhưng cũng có thể trở thành rào cản vô hình, tạo nên bất công trong tuyển dụng. Nó không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là vấn đề xã hội, đặt ra thách thức cho cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá phụ nữ trong môi trường lao động.

Trong kỷ nguyên đề cao sự đa dạng và bình đẳng, câu hỏi vẫn còn nguyên tính thời sự: đến bao giờ năng lực mới là thước đo duy nhất, thay vì để ngoại hình định đoạt số phận nghề nghiệp của một con người?