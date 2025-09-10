Dân tình phẫn nộ trước "cách xin lỗi" của CEO hãng cháo khi bị phát hiện mảnh nhựa trong cháo dinh dưỡng cho bé

Tiếp nối sự việc gây hoang mang dư luận suốt những ngày qua về sự việc bát cháo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ có lẫn các mảnh nhựa mong suốt, sự việc khiến khắp cõi mạng, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ cảm thấy lo lắng về sự an toàn thực phẩm và sức khỏe của trẻ. Nhất là khi đại đa số các gia đình đều mua cháo dinh dưỡng cho các bé ăn những khi bận rộn hay cần kíp.

Đoạn clip chỉ sau ít giờ đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều phụ huynh lo lắng nguy cơ sức khỏe của trẻ nhỏ bị đe dọa, đồng thời đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm của hãng cháo dinh dưỡng.

Đại diện hãng cháo dinh dưỡng lên tiếng, vụn nhựa là mảnh vỡ của lắp máy xay

Trước làn sóng phản ứng, đại diện hãng cháo liên quan đã lên tiếng thừa nhận sự việc, gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

CEO Thanh Minh đại diện của Vina Cháo đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố vừa qua. "Một sự cố đã xảy ra và dù ở khâu nào thì tôi cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tôi muốn gửi lời xin lỗi và chia sẻ trực tiếp đến quý khách hàng, những khách hàng thân thiết đã luôn tin tưởng và ủng hộ Vina Cháo. Chúng tôi vừa xảy ra một sự cố không mong muốn, và điều đó xứng đáng được làm rõ bằng sự thật và trách nhiệm".

Theo như đại diện chia sẻ, chiều ngày 6/9/2025, một khách hàng đã phát hiện dị vật nhựa trong một phần cháo tại cửa hàng của Vina Cháo.

Hiện nay hãng đã tạm ngừng phục vụ tại cửa hàng - nơi xảy ra sự cố. Đội ngũ kỹ thuật và an toàn thực phẩm đã kiểm tra toàn bộ camera quá trình phục vụ tại cửa hàng ngày hôm ấy, và đã phát hiện ra chiếc lắp của máy xay đã rơi vào cối xay trong quá trình xay rau.

Sau đó đại diện Thanh Minh cho biết, hãng đã lập tức liên hệ với những khách hàng quanh khu vực cửa hàng để thông tin về sự việc và hỏi thăm sức khỏe các bé. Hãng cũng cam kết rà soát và kiểm tra lại toàn bộ quy trình và thiết bị.

"Bất kỳ khách hàng đã mua cháo tại cửa hàng xảy ra sự cố vào ngày 6/9, nếu thấy biểu hiện bất thường của bé, hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng gia đình đưa bé đi thăm khám và chịu trách nhiệm toàn bộ về chi phí để đảm bảo sức khỏe cho các bé. Chúng tôi cũng sex đóng cửa toàn bộ hệ thống trong 48 giờ, rà soát lại toàn bộ hệ thống để không xảy ra bất kỳ sự cố nào trong tương lai" - đại diện hãng cháo khẳng định.

Lời xin lỗi không thể xoa dịu sự phẫn nộ

Tuy nhiên, dù đã đứng ra xin lỗi và làm rõ sự việc nhưng sự phẫn nộ của dân tình vẫn không thể nguôi ngoai. Thậm chí làn sóng ấy còn mạnh mẽ hơn. Rất nhiều người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa đã bình luận ngay trong đoạn clip xin lỗi của đại diện hãng cháo, để thể hiện sự bất bình và phẫn nộ của mình. Một sự cố của nhân viên nhưng lại quá nguy hiểm cho trẻ nhỏ, nhiều người cho rằng, nguy hiểm như vậy, không phải cứ xin lỗi là xong.

Không chỉ vậy, nhiều người còn nhận xét, đoạn clip xin lỗi của đại diện hãng cháo như thể đọc văn mẫu, không thể hiện được thành ý hay thậm chí "xin lỗi như thể bị phát hiện nên mới xin lỗi".

Trước làn sóng phẫn nộ của dân tình, đại diện nhãn hàng cũng lên tiếng: "Chúng tôi hiểu rằng video vừa qua chưa truyền tải được trọn vẹn tinh thần và cảm xúc mà CEO muốn gửi gắm. Và lời xin lỗi cũng gì bây giờ nó cũng là muộn khi để sự cố xảy ra. Vina Cháo sẽ tiếp thu để cải thiện, đồng thời vẫn tập trung vào điều quan trọng nhất hiện tại là liên hệ, gặp gỡ chăm sóc khách hàng đã mua hàng liên tục, xử lý sự cố minh bạch, tạm dừng kinh doanh toàn hệ thống, và siết chặt quy trình an toàn thực phẩm".

Tuy nhiên dù có xin lỗi, giải thích thế nào thì sự cố này vẫn vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe của trẻ nhỏ. Được biết Vina Cháo là một thương hiệu cháo dinh dưỡng đã có trên thị trường suốt 15 năm qua, được sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng. Vậy nên cư dân mạng cho rằng, một hãng cháo uy tín và nổi tiếng như vậy lại vướng một sự cố nghiêm trọng thế này là không thể chấp nhận được.

Hiện tại, sự việc vẫn đang tiếp tục được cộng đồng mạng quan tâm và tranh luận sôi nổi.