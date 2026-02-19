Người phụ nữ câu được con cá khổng lồ nặng 65kg trên sông

Một nữ doanh nhân 40 tuổi đã bắt được một con cá pirarucu nặng khoảng 65 kg và dài 1,56 mét tại Lagoa do Aguiar, ở Linhares, phía Bắc Espírito Santo, Brazil.

Trong lúc câu cá giải trí, nữ doanh nhân cảm thấy dây câu bị giật mạnh. Ngay sau đó, cô nhận ra đó không phải là một con cá bình thường.

"Tôi cứ tưởng cần câu của mình bị vướng vào gốc cây. Khi tôi giật mạnh thêm vài lần, dây câu tuột ra và chồng tôi nói 'Không phải gốc cây, mà là cá'. Rồi tôi nói 'Nếu đó là cá, thì nó là một con quái vật'", Marcella kể lại khoảnh khắc đó.

Người phụ nữ câu được con cá nặng 65kg.

Cô nói rằng đã nghe báo cáo về việc cá pirarucus xuất hiện trong đầm phá, nhưng ý tưởng bắt được một con dường như không khả thi.

"Chúng tôi từng nghe kể về những người nhìn thấy cá lớn, nhưng bắt được một con cá như thế bằng cần câu thì tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi", nữ doanh nhân nói.

Với sự giúp đỡ của những người có mặt tại đầm phá, cô đã đưa con cá pirarucu lên khỏi mặt nước, ghi lại khoảnh khắc đó, rồi thả con vật trở lại môi trường sống tự nhiên của nó.

Cá pirarucu là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và có thể dài hơn hai mét. Mặc dù có báo cáo về việc phát hiện cá thể này trong đầm phá, nhưng việc đánh bắt chúng bằng dụng cụ thô sơ được coi là rất hiếm.

Để mọi người hình dung được kích thước của con vật, người phụ nữ đã chụp ảnh bên cạnh con cá. Người phụ nữ cao 1,69 mét, chiều cao gần bằng chiều dài của con cá pirarucu. Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và trong giới ngư dân trong vùng, cả vì kích thước của con cá và bối cảnh bất ngờ của chuyến đi đánh cá.