Người phụ nữ 51 tuổi ngày nào cũng chỉ ăn rau và không ăn cơm, cơ thể bà đã có những thay đổi gì sau 3 tháng?

Sau một thời gian kiêng tinh bột, bà Châu còn thường xuyên đầy bụng, đại tiện không đều, có khi 2-3 ngày mới đi ngoài.

Truyền thông Trung Quốc chia sẻ câu chuyện của bà Châu 51 như sau: Bà đến khám nội tiết với vẻ lo lắng. Suốt 3 tháng, bà không ăn cơm, mì hay bánh bao, bữa ăn chủ yếu là rau, đậu phụ và trứng. Bà nghĩ rằng loại bỏ tinh bột sẽ giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Thế nhưng, đường huyết của bà không những không ổn định mà cơ thể còn ngày càng mệt mỏi. Bà thường chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh khi thức dậy, đi bộ khoảng 30 phút đã thấy kiệt sức. Giấc ngủ cũng trở nên chập chờn.

Kết quả kiểm tra cho thấy bà bị thiếu máu nhẹ, đường huyết dao động thất thường. Bác sĩ nhận định chế độ ăn kiêng quá mức trong thời gian dài có thể là một trong những nguyên nhân khiến sức khỏe của bà suy giảm.

Không ăn tinh bột, cân nặng giảm nhưng cơ thể chưa chắc khỏe hơn

Sau khi phát hiện đường huyết lúc đói tăng, bà Châu nghe lời khuyên từ những người xung quanh rằng cơm, bánh bao và mì là những thực phẩm khiến đường huyết tăng nhanh. Vì thế, bà quyết định loại bỏ hoàn toàn nhóm thực phẩm này.

Trong tháng đầu tiên, bà giảm hơn 2kg và khá hài lòng. Sau 3 tháng, cân nặng giảm khoảng 3,5-4 kg. Tuy nhiên, khuôn mặt có phần gầy đi nhưng cơ thể lại thiếu săn chắc, sức lực giảm rõ rệt.

Khi lượng carbohydrate trong khẩu phần bị cắt giảm quá mức, cơ thể phải huy động các nguồn năng lượng khác. Nếu chế độ ăn đồng thời thiếu protein và năng lượng, khối cơ cũng có thể bị ảnh hưởng.

Điều này càng đáng lưu ý ở người trung niên và cao tuổi, bởi quá trình mất cơ đã bắt đầu diễn ra theo tuổi tác. Mất cơ không chỉ khiến cơ thể yếu hơn mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận động và sức khỏe chuyển hóa.

Cắt cơm nhưng đường huyết vẫn có thể dao động

Điều khiến bà Châu bất ngờ nhất là đường huyết không ổn định dù gần như không ăn tinh bột.

Thực tế, kiểm soát đường huyết không đơn giản là "cắt càng nhiều carbohydrate càng tốt". Một chế độ ăn quá ít năng lượng hoặc carbohydrate, đặc biệt khi không được xây dựng phù hợp với nhu cầu cơ thể, có thể khiến một số người xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, run, chóng mặt hoặc cảm giác đói dữ dội.

Với người đang mắc hoặc có nguy cơ mắc đái tháo đường, việc kiểm soát đường huyết cần dựa trên tổng thể chế độ ăn, lượng vận động, cân nặng và tình trạng sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào việc loại bỏ cơm.

Chỉ ăn rau cũng chưa chắc tốt cho tiêu hóa

Sau một thời gian kiêng tinh bột, bà Châu còn thường xuyên đầy bụng, đại tiện không đều, có khi 2-3 ngày mới đi ngoài.

Nhiều người nghĩ rằng ăn càng nhiều rau càng tốt khi giảm tinh bột. Tuy nhiên, nếu khẩu phần chứa quá nhiều chất xơ nhưng thiếu sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm, một số người có thể bị đầy hơi, khó chịu hoặc rối loạn tiêu hóa.

Đặc biệt ở người lớn tuổi, khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, chuyển đột ngột sang chế độ ăn quá nhiều ngũ cốc nguyên hạt, rau hoặc các loại thực phẩm giàu chất xơ cũng chưa chắc phù hợp.

Quan trọng hơn, việc loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm cùng lúc có thể khiến khẩu phần thiếu một số chất dinh dưỡng cần thiết, tùy vào cách xây dựng thực đơn.

Cơm không phải "kẻ thù" của sức khỏe

Điều đáng nói là câu chuyện của bà Châu không phải trường hợp cá biệt. Không ít người khi muốn giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết đã lựa chọn cách đơn giản nhất: cắt hoàn toàn cơm và các loại thực phẩm chứa tinh bột.

Nhưng một chế độ ăn lành mạnh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm.

Thay vì bỏ cơm, có thể chú ý đến khẩu phần, loại tinh bột và cách kết hợp trong bữa ăn. Gạo trắng có thể được ăn với lượng phù hợp, đồng thời kết hợp rau, protein từ cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ... để tạo thành một bữa ăn cân bằng.

Một số người cũng có thể thay thế một phần ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hoặc các loại đậu nếu hệ tiêu hóa phù hợp.

Với người cần kiểm soát đường huyết, thay đổi thứ tự ăn - chẳng hạn ăn rau và thực phẩm giàu đạm trước, sau đó mới đến cơm - cũng là một cách có thể được cân nhắc để hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn.

Ăn thế nào mới là hợp lý?

Không có một khẩu phần tinh bột phù hợp với tất cả mọi người. Lượng ăn cần được điều chỉnh theo tuổi, cân nặng, mức độ vận động, tình trạng đường huyết và các bệnh lý đi kèm.

Thay vì tự đặt ra nguyên tắc "không ăn cơm", người trung niên và cao tuổi nên hướng đến một chế độ ăn đa dạng, vừa đủ năng lượng và cân đối giữa tinh bột, protein, chất béo, rau củ và trái cây.

Đặc biệt, nếu đang mắc đái tháo đường hoặc có chỉ số đường huyết bất thường, việc thay đổi chế độ ăn nên được thực hiện dựa trên tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Ăn uống lành mạnh không có nghĩa là phải nói "không" với cơm hay một món ăn quen thuộc. Điều quan trọng hơn là ăn đúng lượng, chọn thực phẩm phù hợp và duy trì sự cân bằng lâu dài.