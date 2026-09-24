Bệnh nhân tiểu đường 46 tuổi thay đổi 3 thứ, sau 4 tháng khiến bác sĩ phải thốt lên: “Quá ấn tượng”

Một phụ nữ 46 tuổi có đường huyết và cholesterol cao kéo dài đã quyết định thay đổi vài điều trong cuộc sống. Chỉ sau 4 tháng, kết quả khiến bác sĩ phải thốt lên: “Quá ấn tượng”.

Mới đây, bác sĩ Lý Tư Hiền (tại Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trường hợp một phụ nữ 46 tuổi có đường huyết kiểm soát kém trong thời gian dài, chỉ số HbA1c lên tới 12%, trong khi cholesterol toàn phần cũng cao hơn nhiều so với mức bình thường.

Sau khi điều chỉnh tỷ lệ các nhóm thực phẩm trong chế độ ăn, duy trì tập luyện 2 buổi mỗi tuần, đồng thời sử dụng thuốc GLP-1 dạng tiêm và thuốc uống, HbA1c của bệnh nhân giảm xuống 5,8% chỉ sau 4 tháng. Cholesterol toàn phần cũng giảm từ 321 mg/dL xuống 154 mg/dL. Bệnh nhân giảm 10 kg nhưng khối lượng cơ chỉ giảm chưa đến 1 kg. Kết quả khiến bác sĩ Lý Tư Hiền phải thốt lên: “Quá ấn tượng, khiến tôi vui cả buổi sáng”.

Bác sĩ Lý Tư Hiền chia sẻ trên Facebook rằng cách đây 2 năm, HbA1c của bệnh nhân 46 tuổi từng ở mức 12,3% (mức bình thường là 4,0–5,6%). Tuy nhiên, người phụ nữ này không theo dõi sức khỏe định kỳ và cũng không nghiêm túc sử dụng thuốc.

Trong lần xét nghiệm này, HbA1c của bệnh nhân ở mức 12%, đường huyết lúc đói là 211 mg/dL và đường huyết 2 giờ sau ăn lên tới 303 mg/dL. Bác sĩ thẳng thắn cho biết tình trạng này đã ở mức có thể cân nhắc điều trị bằng insulin.

Hàng loạt chỉ số bất thường khiến bác sĩ đau đầu

Theo bác sĩ Lý Tư Hiền, điều đáng lo ngại hơn là chỉ số đánh giá chức năng tế bào beta tuyến tụy của bệnh nhân chỉ còn 8,9% (mức bình thường là trên 50%). Điều này cho thấy chức năng tế bào beta đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong môi trường đường huyết cao kéo dài.

Bên cạnh đó, cholesterol toàn phần của bệnh nhân lên tới 321 mg/dL (mức bình thường dưới 200 mg/dL), cholesterol LDL – thường được gọi là “cholesterol xấu” – ở mức 219 mg/dL (bình thường dưới 130 mg/dL). Bệnh nhân cũng có chỉ số protein phản ứng C (CRP) cao hơn mức bình thường và thiếu vitamin D nghiêm trọng. Theo bác sĩ, đây là một trường hợp khá phức tạp.

Sau 120 ngày, nhiều chỉ số cải thiện rõ rệt

Bác sĩ Lý Tư Hiền quyết định trước mắt chưa sử dụng insulin cho bệnh nhân mà lựa chọn thuốc tiêm GLP-1 kết hợp điều chỉnh chế độ ăn và thuốc uống.

Về chế độ ăn, bệnh nhân không áp dụng phương pháp nhịn ăn mà chỉ điều chỉnh tỷ lệ các nhóm thực phẩm. Đồng thời, cô duy trì tập tạ kết hợp đi bộ nhanh 2 lần mỗi tuần. Trong quá trình này, bệnh nhân vẫn đi công tác, chịu áp lực công việc và thỉnh thoảng vẫn ăn bánh quy.

Thay đổi chế độ ăn sang hướng lành mạnh hơn giúp kiểm soát đường huyết. (Ảnh minh họa: Internet)

Sau 2 tháng, HbA1c giảm xuống 7,4%. Sau 4 tháng, chỉ số này tiếp tục giảm còn 5,8%. Cholesterol toàn phần giảm từ 321 mg/dL xuống 154 mg/dL, trong khi cholesterol LDL giảm xuống 83 mg/dL. Triglyceride cũng giảm từ 122 mg/dL xuống 94 mg/dL.

Đáng chú ý, chỉ số đánh giá chức năng tế bào beta tuyến tụy tăng trở lại lên 70,6%. Tổng cộng bệnh nhân giảm 10 kg nhưng khối lượng cơ chỉ giảm chưa đến 1 kg, một kết quả được bác sĩ đánh giá là rất tích cực.