Cảnh báo: Trẻ 2 tuổi thiếu máu nặng sau khi ăn lá lộc mại chữa táo bón

Trẻ 2 tuổi bị táo bón được gia đình cho ăn lá lộc mại theo kinh nghiệm dân gian, sau đó sốt cao, vàng da, nước tiểu sẫm màu và phải nhập viện.

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa điều trị một bệnh nhi 2 tuổi bị thiếu máu nặng do tan máu cấp sau khi sử dụng lá lộc mại.

Theo gia đình, trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, trẻ bị táo bón nên được nấu canh và nước lá lộc mại cho ăn, uống. Sau khoảng một ngày, trẻ xuất hiện sốt cao liên tục, vàng da tăng dần và nước tiểu chuyển màu đỏ sẫm.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ bị thiếu máu nặng do tan máu cấp, nghi liên quan đến việc sử dụng lá lộc mại. Bệnh nhi được điều trị tích cực với truyền máu, truyền dịch, kiềm hóa nước tiểu và hỗ trợ hô hấp.

Những ngày đầu điều trị, trẻ vẫn sốt và nước tiểu sẫm màu nhưng tình trạng thiếu máu dần cải thiện. Đến ngày thứ tư, trẻ tự thở, SpO₂ 98%, tim mạch ổn định, da còn vàng nhẹ, nước tiểu vẫn sẫm màu nhưng chưa ghi nhận di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý sử dụng lá lộc mại hoặc các loại cây, lá chưa được xác định rõ tính an toàn để điều trị bệnh cho trẻ. Một số loại cây có thể gây ngộ độc hoặc ảnh hưởng đến tế bào máu, đặc biệt ở người có thiếu men G6PD.

Tan máu cấp có thể khiến trẻ nhanh chóng xuất hiện các biểu hiện như da xanh, vàng da, mệt mỏi, sốt và nước tiểu bất thường. Trường hợp nặng có thể gây tổn thương thận và các cơ quan khác nếu không được xử trí kịp thời.

Nếu trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau khi ăn hoặc uống các loại lá cây, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đồng thời thông báo rõ loại cây, lá đã sử dụng.