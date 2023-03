Người Nhật thường ăn 5 loại thực phẩm này mỗi ngày, bảo sao họ nằm trong nhóm sống thọ hàng đầu thế giới

So sánh giữa các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản được xếp vào nhóm có tỷ lệ người sống thọ cao hàng đầu. Nguyên nhân là do họ rất coi trọng tới các loại thực phẩm mà bản thân tiêu thụ mỗi ngày. Theo dữ liệu từ năm 2022, Nhật Bản đã có hơn 90.000 người sống qua 100 tuổi, tăng 5 lần so với 20 năm trước.

Trong đó, Okinawa tuy là một hòn đảo nhỏ xa xôi nhưng lại là thiên đường của những người sống thọ. Nơi đây có mật độ người sống trên trăm tuổi cao nhất thế giới. Điều thú vị là người Nhật Bản thường ăn 5 loại thực phẩm sau đây hàng ngày để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ.

1. Khoai lang tím

Khoai lang tím thường được người Nhật ăn như một món ăn vặt hoặc món tráng miệng giàu carbs lành mạnh. Đặc biệt, loại thực phẩm này còn chứa nhiều anthocyanin - chất chống oxy hóa thường có trong các loại rau củ màu đỏ và tím. Chất này có thể chống lão hóa và giúp cải thiện lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2. Súp miso

Ở Nhật, súp miso (hay còn gọi là canh tương) là một món rất giàu men vi sinh, vi khuẩn sống hoặc nấm men có thể giúp cân bằng sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Súp miso thường được ăn phổ biến ở Nhật Bản, nó được làm từ đậu nành và ngũ cốc lên men.

Nghiên cứu cho thấy đàn ông và phụ nữ ăn nhiều thực phẩm từ đậu nành lên men, chẳng hạn như miso, đậu phụ có nguy cơ chết sớm thấp hơn 10% so với những người ăn ít loại thực phẩm này.

3. Củ cải trắng

Ở Nhật Bản, rau củ là nguyên liệu phổ biến và nó có thể mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, củ cải trắng thường rất giàu vitamin C, có thể ngăn ngừa cảm lạnh và tăng cường hệ thống miễn dịch. Trong mỗi củ cải trắng có chứa hàm lượng vitamin C tương đối cao.

Các loại rau ăn củ khác cũng rất giàu chất dinh dưỡng, bao gồm cà rốt, củ cải đường, củ cải vàng.

4. Rong biển

Rong biển rất giàu khoáng chất quan trọng như sắt, canxi, folate và magie, ăn rong biển hàng ngày có thể giúp bổ sung chất xơ, đồng thời còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, huyết áp cao và tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, rong biển còn chứa các chất chống oxy hóa như fucoxanthin và fucoidan giúp kháng viêm, chống lão hóa và ung thư.

5. Cá giàu chất béo

Người Nhật thường bổ sung hàm lượng protein rất cao vào chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt là các loại cá giàu chất béo như cá hồi. Chất béo omega-3 trong cá có thể giúp làm giảm huyết áp và triglyceride, đồng thời giảm viêm.

Ở Nhật Bản, người ta thường nói "itadakimasu" trước bữa ăn, có nghĩa là: "Tôi khiêm tốn chấp nhận" để bày tỏ lòng biết ơn đối với động vật và người nông dân. Họ tin rằng một chế độ ăn uống chánh niệm như vậy cũng có thể góp phần mang lại sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Nguồn và ảnh: Aboluowang