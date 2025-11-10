Người đàn ông "họng trắng như tuyết" vì thói quen này của nhiều người

Trang tin y tế Trung Quốc vừa ghi nhận trường hợp nam bệnh nhân 36 tuổi tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) mắc viêm họng nặng sau khi tự ý dùng thuốc kháng sinh.

Người đàn ông họ Trương cảm thấy đau rát họng, do bận công việc nên tự đến hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Tuy nhiên, thay vì cải thiện triệu chứng, cổ họng ông càng rát hơn, nuốt khó, thậm chí có cảm giác như bị bỏng.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nội soi phát hiện toàn bộ thành họng bệnh nhân xuất hiện vô số mảng trắng nhỏ, dày đặc như “lớp tuyết phủ”. Khám nghiệm cho thấy đây là tình trạng nhiễm nấm Candida albicans (còn gọi là nấm men/ nấm trắng) ở họng.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân cho rằng “kháng sinh diệt được vi khuẩn thì uống vào sẽ nhanh khỏi”. Tuy nhiên, kháng sinh không phân biệt vi khuẩn có lợi hay có hại. Khi dùng sai chỉ định, kháng sinh làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên ở niêm mạc họng, tạo điều kiện cho nấm phát triển, dẫn đến viêm họng do nấm.

Trường hợp này cũng liên quan tới việc bệnh nhân thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài, miễn dịch suy giảm. Khi cảm cúm, việc tự ý dùng thuốc lại càng làm tình trạng trầm trọng hơn.

Bác sĩ cảnh báo cảm lạnh, đau họng không phải lúc nào cũng cần kháng sinh. Người dân nên đi khám để được chẩn đoán đúng nguyên nhân, tránh tự ý mua thuốc. Việc lạm dụng kháng sinh không chỉ làm bệnh nặng hơn mà còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc trong cộng đồng.

Nguồn và ảnh: Aboluowang