Bác sĩ Harvard “chỉ mặt điểm tên” 4 món dễ gây ung thư bậc nhất khi ăn thường xuyên: Nhiều gia đình Việt cực thích

Chế độ ăn là một trong những yếu tố được chứng minh có liên quan đến nguy cơ cao mắc ung thư. Saurabh Sethi, một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tốt nghiệp ĐH Harvard và Stanford (Mỹ) đã nêu ra 4 loại thực phẩm dễ gây ung thư nếu ăn thường xuyên.

Thịt siêu chế biến

Thịt chế biến sẵn được coi là lựa chọn giàu protein, trở thành sự lựa chọn tiện lợi cho những ngày bận rộn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thịt chế biến sẵn được phân loại trong nhóm 1 các chất gây ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Một đánh giá năm 2019 phát hiện ra loại thực phẩm này có liên quan đến ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu xác định rằng việc tiêu thụ nhiều thịt chế biến có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư vú.

Thịt chế biến sẵn thường được bảo quản bằng cách hun khói, ướp muối, xử lý hoặc đóng hộp. Các phương pháp được sử dụng để chế biến loại thực phẩm này có thể tạo ra chất gây ung thư. Bác sĩ Sethi cảnh báo rằng nitrat và chất bảo quản được sử dụng trong các loại thịt này có thể gây tổn thương các tế bào và thúc đẩy các biến đổi ung thư.

Nước ngọt có ga, đồ uống có đường

Nước ngọt có ga và đồ uống có hương vị thường được coi là nguồn năng lượng nhanh chóng, giúp cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên bác sĩ Sethi nhấn mạnh rằng loại đồ uống loại không chỉ làm tăng lượng đường trong máu mà còn gây viêm mãn tính và có thể đẩy nhanh quá trình phát triển của tế bào ung thư.

Uống đồ uống có đường thường xuyên có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư liên quan đến béo phì như ung thư vú, ung thư tuyến tụy và ung thư đại tràng. Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ) lưu ý rằng tiêu thụ nhiều đường có thể làm giảm sự đa dạng của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, có khả năng làm suy yếu hàng rào ruột và làm tăng tình trạng viêm, khiến khối u dễ phát triển hơn.

Bác sĩ Saurabh Sethi khuyên mọi người nên uống nước dừa tươi, nước trái cây hoặc trà thảo mộc để vừa tránh tình trạng tăng đường huyết đột ngột, vừa cung cấp chất oxy hoá và nước cho cơ thể.

Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên ngập dầu, đặc biệt là dầu tái sử dụng nhiều lần có thể dẫn đến sự hình thành acrylamide - một hợp chất được biết là gây viêm và làm tăng nguy cơ ung thư. Thực phẩm có thành phần giàu tinh bột như: khoai tây chiên và bánh nướng thường có nồng độ acrylamide cao hơn.

Bác sĩ Sethi nhấn mạnh rằng việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chiên ngập dầu có liên quan đến stress oxy hóa và viêm mãn tính, chính là môi trường thuận lợi cho ung thư phát triển.

Bên cạnh đó, ăn nhiều đồ chiên rán còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và béo phì, làm tăng huyết áp, giảm cholesterol tốt và gây tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Bác sĩ Saurabh Sethi đề xuất mọi người nên chọn cách nướng, chiên thực phẩm không dầu hoặc sử dụng lượng nhỏ dầu ô liu.

Thịt bị nấu, nướng quá cháy

Bác sĩ Sethi chỉ một mối nguy hiểm tiềm ẩn ít ai chú ý: khi thịt bị nấu quá chín hoặc cháy xém, nó sẽ sản sinh ra các amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) có thể gây tổn hại DNA. Tổn thương DNA lặp đi lặp lại là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến ung thư. Các chất này khi vào tới gan thì biến thành chất độc, sau đó đi xuống ruột, tạo ra nguy cơ ung thư đại tràng.

Thay vì nướng thực phẩm ở nhiệt độ cao, vị chuyên gia này khuyên mọi người nên chuyển sang nấu chậm, hấp hoặc nướng vừa chín tới.