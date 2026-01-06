Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục buổi sáng, bác sĩ cảnh báo: Dậy sớm tập thể dục phải tránh 3 sai lầm này

Theo China Daily, năm 2017, một giáo viên thể dục 48 tuổi đã tử vong khi chạy bộ buổi sáng tại sân trường tiểu học thuộc quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Cụ thể, vào khoảng 6h sáng ngày 3/5/2017, một người đàn ông trung niên thường xuyên tập thể dục buổi sáng tại địa điểm này nằm bất động ở khu vực sân trường. Ngay khi phát hiện, nhiều người tại đây đã tiến hành sơ cứu và gọi y tế. Tuy nhiên người đàn ông vẫn không qua khỏi.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết giáo viên thể dục này thường có mặt tại sân trường tập luyện từ sáng sớm. Vào ngày xảy ra vụ việc, người đàn ông chạy vài vòng quanh sân rồi dừng tại khu vực có nhiều dụng cụ tập luyện ngoài trời. Chỉ một lúc sau, ông bất ngờ ngã xuống và không qua khỏi.

Ngay sau đó cảnh sát đến hiện trường để kiểm tra và loại trừ khả năng bị tác động từ bên ngoài. Nguyên nhân khiến người đàn ông này tử vong được bác sĩ xác định là ngừng tim đột ngột - nguyên nhân thường gặp trong các vụ đột tử khi tập dục mạnh vào sáng sớm.

Sau khi sự việc được đăng tải trên truyền thông Trung Quốc, nhiều người tỏ ra băn khoăn. Bởi nạn nhân mặc dù trông rất khỏe mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục nhưng vẫn gặp tai nạn đáng tiếc.

Bác sĩ nhận định việc tập luyện quá sức, đặc biệt trong thời điểm buổi sáng, có thể làm tăng nguy cơ gặp các biến cố về tim mạch do cơ thể chưa thích ứng hoàn toàn cường độ cao.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân tiêu biểu của các ca đột tử khi vận động bao gồm tắc mạch máu, huyết áp tăng đột ngột hoặc nhồi máu cơ tim, nhất là khi tập luyện quá sức hoặc khi cơ thể chưa được khởi động kỹ càng.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo mọi người cần tránh một số sai lầm dưới đây có thể gây đột quỵ khi tập thể dục sáng sớm.

Không khởi động kỹ, tập nặng ngay từ đầu

Nhiều người, nhất là những người đã chạy bộ nhiều năm, thường bỏ qua bước khởi động với suy nghĩ cơ thể đã quen vận động. Trên thực tế, đây lại là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Vào buổi sáng sớm, nhịp tim, huyết áp và tuần hoàn máu vẫn đang ở trạng thái nghỉ ngơi. Cơ bắp, khớp và dây chằng chưa đạt độ linh hoạt cần thiết. Nếu vận động mạnh ngay, tim phải làm việc đột ngột với cường độ cao, dễ dẫn tới quá tải, gây chuột rút, chấn thương cơ hoặc rối loạn tim mạch.

Với người lớn tuổi, hệ tim mạch đã suy giảm theo thời gian, nguy cơ loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim hoặc đột tử càng cao nếu không khởi động đầy đủ.

Cách phòng tránh : Trước khi chạy hoặc tập luyện, nên dành khoảng 5–10 phút để khởi động nhẹ nhàng. Các động tác giãn cơ, xoay khớp, đi bộ chậm sẽ giúp cơ thể “làm nóng”, tăng nhịp tim từ từ và giảm nguy cơ tai biến.

Tập luyện quá sức, bỏ qua tín hiệu cảnh báo của cơ thể

Không ít người tin rằng càng tập lâu, càng đẩy cao cường độ thì sức khỏe sẽ cải thiện nhanh hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ này không phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Việc tập luyện vượt quá khả năng chịu đựng có thể khiến tim phải hoạt động liên tục trong trạng thái căng thẳng, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc khiến các bệnh tim mạch tiềm ẩn trở nên nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, các khớp như gối, cổ chân cũng dễ bị tổn thương nếu chịu áp lực kéo dài, lâu ngày dẫn đến thoái hóa sớm.

Cách phòng tránh: Cường độ và thời gian tập luyện cần được điều chỉnh phù hợp với thể trạng. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh bất thường, khó thở hoặc choáng váng, cần dừng tập ngay. Người ít vận động trước đó nên bắt đầu bằng các bài tập nhẹ, ngắn, sau đó tăng dần để cơ thể thích nghi.

Dừng vận động đột ngột sau khi tập

Sau khi chạy bộ hoặc vận động mạnh, nhiều người có thói quen ngồi hoặc nằm nghỉ ngay để “hồi sức”. Thực tế, việc dừng đột ngột có thể gây tác động xấu tới hệ tuần hoàn.

Khi ngừng vận động quá nhanh, máu dễ bị ứ lại ở chi dưới, làm giảm lượng máu trở về tim và não, gây chóng mặt hoặc choáng váng. Với người lớn tuổi, sự thay đổi đột ngột này còn có thể làm rối loạn tuần hoàn, khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, suy giảm sức đề kháng.

Cách phòng tránh: Sau khi tập, nên dành vài phút đi bộ chậm, kết hợp các động tác giãn cơ nhẹ để nhịp tim và huyết áp trở về trạng thái bình thường một cách từ từ.

