Người đàn ông đau bụng suốt 1 tuần, bác sĩ kiểm tra thì sốc nặng

Anh Zhang, 28 tuổi, đến từ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, gần đây đã đến bệnh viện khám chữa bệnh vì đau bụng. Kết quả chụp CT cho thấy có hai chiếc thìa trong ruột của anh.

Kết quả chụp CT cho thấy dị vật nằm trong khoang chậu.

Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Drum Tower Nam Kinh báo cáo rằng ông Zhang đã đến khám bệnh tại Tây An sau khi bị đau bụng kéo dài một tuần. Kết quả chụp CT cho thấy một bóng mờ dài, đậm đặc trong ruột của ông. Hóa ra, ba tuần trước khi đến khám, ông đã vô tình nuốt phải một chiếc thìa, khiến nó mắc kẹt trong ruột và gây ra đau bụng. Không muốn phẫu thuật để lấy chiếc thìa ra, ông Zhang đã đến điều trị tại Bệnh viện Drum Tower Nam Kinh theo lời giới thiệu của một người bạn.

Sau khi ông Zhang nhập viện, ông đã được chụp CT và nội soi đại tràng, kết quả cho thấy hai chiếc thìa bị mắc kẹt ở đoạn cuối hồi tràng. Niêm mạc xung quanh bị loét, tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột. Các dị vật dài khoảng 12 cm và nằm ở đoạn ruột non hẹp, khiến việc lấy ra khá khó khăn. Sau gần một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công cả hai chiếc thìa ra nguyên vẹn bằng nội soi.

Chiếc thìa dài khoảng 12 cm.

Các bác sĩ cảnh báo rằng nuốt phải dị vật là một hiện tượng lâm sàng thường gặp và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thủng đường tiêu hóa và xuất huyết. Nếu điều này xảy ra, hãy đến cơ sở y tế trong vòng 24 giờ để tránh các biến chứng nghiêm trọng.