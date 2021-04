Gần 22h ngày 25/4, Công an TP. Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ người đàn ông bị đâm chết ở chợ đầu mối Thủ Đức.



Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, nhiều người dân nghe tiếng cự cãi lớn tiếng ở quán cơm tại góc đường D chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Lúc này, mọi người chạy sang thì nhìn thấy 1 người đàn ông nằm bất động với nhiều vết đâm trên người.

Cùng lúc, 2 người đàn ông vội vã rời khỏi hiện trường. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ án

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra. Qua điều tra, nạn nhân là anh T.V.N. (SN 1987, quê tỉnh Bắc Ninh, trú phường Tam Bình, TP. Thủ Đức). Nạn nhân đang làm nhân viên bốc xếp ở chợ đầu mối Thủ Đức. Bước đầu, công an xác định anh N. bị đâm tử vong bằng dao.

Hiện công an đang truy bắt 2 nghi can gây án.