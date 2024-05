Chỉ vài ngày sau khi diễn ra Met Gala năm ấy, TMZ đã tung lên đoạn băng an ninh (đã bị tắt tiếng) được quay trong thang máy ở after party năm ấy. Có thể thấy rõ Jay-Z và Solange đã có những cãi vã và xô xát khá lớn trong thang máy. Beyoncé chỉ đứng yên, không phản ứng gì còn vệ sĩ của cô thì đang can ngăn 2 người nhằm "hạ hoả" cho cuộc xung đột.