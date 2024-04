Chiếc váy để đời của Kendall Jenner tại MET Gala từng có 2 phiên bản tương tự, netizen chê luôn nàng siêu mẫu

Audrey Helpburn trong phân cảnh vũ hội của bộ phim "My Fair Lady" năm 1964. Nếu bạn tò mò về người làm phục trang cho My Fair Lady, đó chính là Cecil Beaton, NTK người Anh. Với My Fair Lady, Cecil đã được trao giải thưởng Oscar của Viện Hàn lâm dành cho trang phục xuất sắc nhất (Best Costume Design).