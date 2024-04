Thoát cảnh phát tướng, mỹ nam Reply 1988 giảm cân ngoạn mục và tái xuất với visual khó tin

Vào ngày 30/4, dàn diễn viên nổi tiếng Go Kyung Pyo, Joo Jong Hyuk và Kang Han Na đã cùng dự buổi họp báo ra mắt phim No Secrets. Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào màn lột xác visual ngoạn mục của nam chính Go Kyung Pyo so với lần dự sự kiện vào tháng 3.

Tại sự kiện hồi tháng 3, mỹ nam Reply 1988 khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước thân hình "phát tướng" nặng tới 93kg. Gương mặt anh cũng tròn xoe, lộ rõ cằm ngấn mỡ. Kiểu đầu nấm càng thêm dìm visual của Go Kyung Pyo. Tuy nhiên đến nay, nam diễn viên sinh năm 1990 đã giảm cân đáng kể, khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Anh cũng tạm biệt kiểu đầu nấm "ngố tàu", cắt tóc ngắn để tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo hơn hẳn thời tăng cân.

Bộ 3 diễn viên Go Kyung Pyo, Joo Jong Hyuk và Kang Han Na tham dự họp báo ra mắt phim No Secrets

Go Kyung Pyo chiếm spotlight với màn giảm cân ngoạn mục. Từ thân hình "phát tướng" nặng nề, nam diễn viên đã thon gọn hơn đáng kể

Go Kyung Pyo cũng tạm biệt kiểu đầu nấm "ngố tàu" để cắt tóc ngắn thời thượng hơn

Đường nét gương mặt mỹ nam Reply 1988 sắc sảo hơn hẳn sau khi giảm cân

Trước đó vào hồi tháng 3, Go Kyung Pyo khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước thân hình "phát tướng". Gương mặt anh cũng tròn xoe, lộ rõ cằm ngấn mỡ và để kiểu tóc dìm visual

Nam diễn viên Joo Jong Hyuk tạo dáng vui nhộn trong họp báo ra mắt phim

Sau nhiều năm diễn xuất, tên tuổi Joo Jong Hyuk bật hẳn lên sau vai diễn tay luật sư mưu mô trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo

Nữ diễn viên Kang Han Na diện váy đen đơn giản tôn lên làn da trắng, vóc dáng thon gọn hút mắt

Kang Han Na trẻ trung hơn đáng kể so với độ tuổi thật 35

Kang Han Na tạo dáng "lầy lội" bên Go Kyung Pyo và Joo Jong Hyuk

Dàn diễn viên và đạo diễn của phim No Secrets

Nguồn: TV Daily, News1