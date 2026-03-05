Người đàn ông 58 tuổi uống một tách trà đen sau khi thức dậy vào buổi sáng, sau 8 tháng, bác sĩ hỏi "anh đã uống gì?"

Điều đầu tiên chú Lưu, 58 tuổi, làm mỗi ngày là pha một tách trà đen và ngồi trên ban công và nếm thử từ từ. Thói quen này đã theo chú trong 8 tháng.

"Sau khi uống tách trà này, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng cả ngày, và cơ thể tôi không lạnh lắm" , chú Lưu nói. Nhưng trong lần khám sức khỏe mới nhất, bác sĩ nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo và hỏi một cách nghi ngờ: "Anh đã thay trà trong thời gian này chưa? Chính xác thì anh đang uống gì?".

Những lời ngạc nhiên của bác sĩ khiến chú Lưu có chút lo lắng. "Uống trà đen có vấn đề không?". Điều này đã khiến chú lẩm bẩm: Trà đen có thể tốt cho sức khỏe hay tiềm ẩn những nguy hiểm? Những thay đổi nào sẽ xảy ra với cơ thể sau khi uống nó trong 8 tháng?...

Uống trà để sưởi ấm đã trở thành thói quen của nhiều người, nhất là vào mùa đông. Và trà đen đã trở thành món khoái khẩu mới của người trung niên, người cao tuổi vì có tác dụng "làm ấm dạ dày, giải khát". Nhưng nhiều người không hiểu: Mặc dù trà đen tốt nhưng nó có những cách uống khác nhau và tác động đến sức khỏe rất khác nhau.

Một nghiên cứu dịch tễ học của Đại học Harvard cho thấy tiêu thụ trà đen vừa phải có thể giúp ích cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não, đặc biệt là ở người trung niên và cao tuổi, đồng thời có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ khoảng 14,2%. Điều này là do polyphenol và flavonoid trong trà đen có tác dụng đáng kể trong việc điều chỉnh lipid máu, chất chống oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương nội mô mạch máu.

Tuy nhiên, một quan sát khác do Bệnh viện Đại học Y Union dẫn đầu cho thấy phương pháp uống trà đen và sự khác biệt cá nhân trực tiếp quyết định việc duy trì sức khỏe hay bị bệnh. Một số lượng đáng kể người nhầm lẫn chọn nồng độ cao, nhịn ăn, uống nhiều nước dẫn đến kích ứng đường tiêu hóa, đánh trống ngực và thậm chí ảnh hưởng đến sự hấp thu sắt, làm trầm trọng thêm các vấn đề về dạ dày. Đối với một số người bị huyết áp cao hoặc nhịp tim không đều, caffeine trong trà đen thậm chí có thể gây khó chịu.

Trường hợp của chú Lưu không phải là hiếm. Nhiều người khăng khăng uống trà thấy mình cảm thấy tốt hơn, tay chân ấm áp, nhưng cũng có những bất thường - khó chịu ở bụng, trào ngược axit hoặc giảm chất lượng giấc ngủ.

Vì vậy, uống trà đen bao nhiêu và uống như thế nào mới thực sự "giữ gìn sức khỏe"?

Để biết những thay đổi nào sẽ xảy ra trong cơ thể như trường hợp của người đàn ông trên đã chăm chỉ uống trà đen vào buổi sáng trong 8 tháng, bác sĩ đã tiến hành phân tích chi tiết báo cáo khám sức khỏe, so sánh dữ liệu trước đó và tìm thấy một số thay đổi cốt lõi như sau:

Các chỉ số lipid đã được cải thiện, nhưng không phải ai cũng phù hợp

Một số nghiên cứu đã khẳng định uống khoảng 200-300ml trà đen nhạt mỗi ngày có thể làm giảm cholesterol toàn phần lipid máu lên đến 9,8%, đặc biệt là lipoprotein mật độ cao (cholesterol tốt) tăng nhẹ. Đây là tin vui cho người trung niên và cao tuổi. Nhưng một khi trà đen quá đậm, hoặc trà uống không đúng thời điểm, "lợi ích" có thể trở nên có hại.

Tay chân lạnh giảm bớt nhưng gánh nặng cho dạ dày tăng lên

Trà đen rất giàu polyphenol trong trà, caffeine và theaflavin, có thể thúc đẩy lưu thông máu và cải thiện vi tuần hoàn. Vì vậy, một số người không còn bị lạnh tay chân sau khi uống, thậm chí cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong ngày.

Tuy nhiên, nếu uống vào buổi sáng khi bụng đói không chỉ dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày mà thậm chí còn gây đau dạ dày, trào ngược axit. Dữ liệu cho thấy sau khi uống trà mạnh khi bụng đói, bài tiết axit dạ dày tăng tới 19,4% và nguy cơ viêm dạ dày mãn tính tăng lên.

Chất lượng giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở những người có giấc ngủ nhạy cảm

Nhiều người không nhận ra rằng mặc dù hàm lượng caffeine trong trà đen không tốt bằng cà phê nhưng uống liên tục vẫn có thể gây ra các triệu chứng như đánh trống ngực và mất ngủ. Đặc biệt đối với những người có chất lượng giấc ngủ kém, tỷ lệ mất ngủ tăng lên 24,7% sau khi uống vượt quá 300ml mỗi ngày. Chỉ cần điều chỉnh thời gian uống một chút và tránh uống trà vào buổi chiều hoặc buổi tối, điều này có thể giảm bớt rắc rối đáng kể.

Giảm hấp thu sắt, phụ nữ và bệnh nhân thiếu máu cần chú ý

Cộng đồng y tế cũng đã phát hiện ra rằng một lượng lớn axit tannic trong trà đen sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt, và việc tiêu thụ quá nhiều trà đen trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ thiếu máu lên 13,6%, đặc biệt nếu khả năng hấp thu đường tiêu hóa không tốt, phụ nữ hoặc người cao tuổi cần hết sức cảnh giác.

Uống trà đen vì sức khỏe, khuyến cáo rằng điều này an toàn và hiệu quả hơn

Mặc dù trà đen tốt nhưng uống một cách khoa học cũng không có hại. Các bác sĩ khuyên:

Mức độ vừa phải, kiểm soát số lượng: Nên uống khoảng 200-300ml trà đen mỗi ngày, 3-5 gam trà, nhiệt độ nước khoảng 90°C. Quá dày hoặc quá nóng, nó không được khuyến khích.

Tránh uống khi bụng đói: Tốt hơn là nên uống sau bữa sáng và với các bữa ăn bổ sung. Uống trà khi bụng đói có thể dễ dàng kích thích tiết axit dạ dày, và những người có chức năng tiêu hóa yếu cần đặc biệt thận trọng.

Không uống trước khi đi ngủ để tránh mất ngủ và hoảng sợ: Tốt nhất nên kiểm soát thời gian uống trà trước 4 giờ chiều để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của bạn. Đặc biệt đối với những người có chất lượng giấc ngủ kém, họ nên được kiềm chế.

Uống chậm với một lượng nhỏ, rót không liên tục: Uống trà từ từ, mỗi ngụm nhỏ để hấp thụ hơn. "Thức uống bò" dùng một lần là có hại nhất cho lá lách và dạ dày.

Các nhóm đặc biệt khác nhau ở mỗi người: Phụ nữ bị cao huyết áp, bệnh tim, thiếu máu hoặc mang thai nên chọn phương pháp uống trà phù hợp với mình dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Thích nghi với đúng thời điểm: Uống trà đen ấm lên vào mùa đông và thỉnh thoảng bạn có thể chuyển sang trà xanh nhạt hoặc trà trắng lạnh vào mùa hè

Sức khỏe hàng ngày thực sự không thể tách rời chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Trà đen không phải là thuốc chữa bách bệnh, chỉ cần bạn kết hợp tình trạng của bản thân và kiểm soát chính xác phương pháp uống, trà đen đương nhiên có thể trở thành "đối tác tốt" trong việc chăm sóc sức khỏe.