Lợi ích mà trứng mang lại cho sức khoẻ

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, với hàm lượng dưỡng chất cao nên trứng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như:

Bảo vệ não bộ

Trứng có tác dụng bảo vệ não bộ là nhờ thành phần choline trong nó. Không chỉ thế, nó còn giúp tăng cường phát triển cơ quan này. Choline là chất quan trọng, nếu thiếu choline thì bạn có thể gặp các vấn đề như rối loạn thần kinh, giảm khả năng nhận thức.

Phòng ngừa ung thư

Ngoài bảo vệ và tăng cường chức năng não bộ, chất choline trong trứng gà còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú ở nữ giới.

Giúp xương chắc khỏe

Lượng canxi có trong một quả trứng tương đương với một thìa dầu cá, đồng thời vitamin D trong trứng còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tốt nhất. Vì thế, hãy bổ sung trứng để có một hệ xương chắc khỏe.

Giảm căng thẳng

9 loại acid amin thiết yếu trong trứng gà sống có tác dụng điều chỉnh quá trình sản xuất của một chất dẫn truyền thần kinh tên gọi là serotonin. Chất này giúp tạo cảm giác vui vẻ, lạc quan và thư giãn. Vì thế, ăn trứng có thể giảm căng thẳng và lo âu, không chỉ với trứng sống và trứng luộc cũng có tác dụng này.

Giảm cân hiệu quả

Trứng giúp giảm cân hiệu quả nhờ vào cảm giác no lâu, giảm cơn thèm ăn mà nó mang lại. Vì thế, nếu đang có ý định giảm cân thì bạn hãy thêm trứng vào thực đơn buổi sáng nhé.

Trứng là thực phẩm rất tốt cho sức khoẻ

Số lượng trứng nên ăn mỗi tuần ở từng nhóm tuổi

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BS. Trần Thị Minh Nguyệt, trứng là loại thực phẩm cần thiết và cân đối dinh dưỡng cho cơ thể, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả trẻ em và người cao tuổi.

Trẻ em

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, trứng rất tốt cho trẻ em. Trẻ em có thể ăn 1 - 2 quả trứng mỗi ngày. Trứng cũng là nguồn cung cấp choline dồi dào. Choline là chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ phát triển nhận thức. Một quả trứng luộc lớn có khoảng 147mg choline. Lượng khuyến nghị cho trẻ em là:

150mg mỗi ngày từ 7 tháng đến 1 tuổi

200mg mỗi ngày từ 1-3 tuổi

250mg mỗi ngày từ 4-8 tuổi

375mg mỗi ngày từ 9-13 tuổi

550mg mỗi ngày từ 14-18 tuổi

Vì vậy, 1-2 quả trứng mỗi ngày sẽ đáp ứng nhu cầu choline cho trẻ nhỏ. Trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên sẽ cần nhận phần còn lại của lượng choline từ nhiều trứng hơn hoặc các nguồn choline khác, chẳng hạn như thịt, gia cầm, cá, các sản phẩm từ sữa, hạt, quả hạch và ngũ cốc nguyên hạt.

Người trưởng thành

Một người trưởng thành khỏe mạnh trung bình có thể ăn 1-3 quả trứng mỗi ngày. Báo VietNamNet dẫn nguồn trang Kent cho biết, thói quen đó làm tăng mức HDL (cholesterol tốt) và giảm mức LDL (cholesterol xấu), đảm bảo sức khỏe tim mạch. Trứng giúp não hoạt động tốt và tăng cường miễn dịch.

Người cao tuổi

Một người già sức khỏe ổn định có thể ăn 7 quả trứng trong một tuần. Khi tuổi tác cao lên, sức mạnh của xương giảm đi, trứng cung cấp vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi đảm bảo sức khỏe của xương. Cùng với đó, trứng cung cấp 13 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin, làm giảm nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể và thoái hóa cơ.