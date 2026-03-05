Uống nước lá đu đủ hàng ngày có tốt không?

Tác dụng của lá đu đủ với sức khoẻ

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Healthline cho biết, ngày nay, các nghiên cứu khoa học hiện đại chứng minh những lợi ích tuyệt vời của lá đu đủ với sức khỏe con người.

Dưới đây là những tác dụng của lá đu đủ với sức khoẻ:

Tăng cường hệ miễn dịch

Lá đu đủ chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Ngoài ra, các hợp chất như flavonoid và alkaloid trong lá đu đủ cũng có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Hỗ trợ điều trị các triệu chứng sốt xuất huyết

Lá đu đủ được biết đến với khả năng tăng số lượng tiểu cầu trong máu, giúp giảm nguy cơ chảy máu và các biến chứng nguy hiểm của sốt xuất huyết. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chiết xuất từ lá đu đủ có thể giúp phục hồi số lượng tiểu cầu nhanh chóng và an toàn.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Lá đu đủ chứa enzyme papain, loại enzyme có khả năng phân giải protein, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi. Chất xơ trong lá đu đủ cũng giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột.

Uống nước lá đu đủ hàng ngày có tốt cho sức khoẻ?

Kiểm soát đường huyết

Các nghiên cứu trên động vật đã chứng minh rằng chiết xuất từ lá đu đủ có thể giúp giảm lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin. Điều này có thể mang lại lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Lá đu đủ chứa các chất chống oxy hóa như lycopene và vitamin C, giúp bảo vệ tim mạch khỏi các tổn thương do gốc tự do. Các hợp chất trong lá đu đủ cũng có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hỗ trợ điều trị ung thư

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật cho thấy, các hợp chất trong lá đu đủ có thể có tác dụng chống ung thư, nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác nhận hiệu quả này.

Chống viêm

Lá đu đủ tươi hoặc các chế phẩm từ lá đu đủ có thể được dùng để giảm viêm bên trong và bên ngoài cơ thể, ví dụ như phát ban da, đau cơ, và đau khớp. Lá đu đủ chứa nhiều dưỡng chất như papain, flavonoid, và vitamin E, tác dụng chống viêm, giúp giảm đáng kể tình trạng viêm và sưng ở bàn chân của bệnh nhân viêm khớp.

Chữa rối loạn kinh nguyệt

Lá đu đủ từ lâu được coi là phương thuốc dân gian hữu hiệu, đặc biệt với phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Thông thường, trà hoặc nước sắc từ lá đu đủ rất hữu ích để điều trị các triệu chứng tiền kinh nguyệt như đau đầu, đau bụng, khó tiêu và buồn nôn.

Chăm sóc da và tóc

Vitamin A và C trong lá đu đủ giúp nuôi dưỡng làn da, giảm mụn trứng cá và làm chậm quá trình lão hóa. Lá đu đủ cũng có thể giúp trị gàu, kích thích mọc tóc và làm cho tóc chắc khỏe hơn.

Uống nước lá đu đủ hàng ngày có tốt không?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS.BSCKII. Lương y Trần Ngọc Quế - Chủ tịch Hội Đông y Quảng Bình cho biết, lá đu đủ là vị thuốc nam quý, dễ trồng, dễ kiếm có thể áp dụng để phòng và chữa một số bênh hiệu quả. Bạn nên dùng một cốc nước lá đu đủ khoảng 25- 35 ml, ba lần một tuần, nhưng điều này có thể thay đổi tùy theo từng cá nhân, nhưng không nên uống thường xuyên trong thời gian dài.

Để an toàn, người dùng luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nước lá đu đủ và đảm bảo dùng đúng liều lượng, đặc biệt đối với những người đang mắc các bệnh mạn tính hoặc/và đang dùng thuốc chữa bệnh.

Cách làm nước lá đu đủ

Lá đu đủ có thể được thực hiện theo 2 cách sau:

Nước ép lá đu đủ

- Nước ép: Đây là cách tốt nhất và đơn giản nhất để thêm lá đu đủ vào chế độ ăn uống theo nhu cầu của cơ thể.

Công thức nước ép lá đu đủ như sau: Lá đu đủ khoảng 7-10 lá mềm, rửa sạch, để ráo, cắt bỏ các cọng trắng; cho vào máy xay sinh tố và xay cho đến khi hỗn hợp trở nên thật mịn. Sau đó, dùng vải mỏng hoặc rây để lọc lấy nước ép đậm đặc cho vào lọ (nếu dùng không hết cất vào tủ lạnh).

Khi uống lấy 2 muỗng canh khoảng 10 ml lá ép đu đủ, thêm 20 ml nước lọc hoặc đun sôi để nguội.

Có thể pha thêm mật, hoặc có nước cam hoặc bất kỳ loại trái cây ngọt nào (cho hợp khẩu vị), vì vị của nước ép lá đu đủ vô cùng đắng. Thông thường mật ong là lựa chọn tốt nhất.

Thuốc sắc lá đu đủ

Thuốc sắc: Thuốc sắc làm từ lá đu đủ cũng được sử dụng rộng rãi để điều trị các bệnh khác nhau.

Công thức: Lá đu đủ khoảng 5 -12 lá mềm, nước 2000 ml. Đun sôi lá đu đủ cho đến khi màu lá nhạt dần và nước giảm còn 1000 ml, lọc bỏ lá. Sau đó, tiếp tục đun sôi (nhỏ lửa trong thời gian 30 phút) là có thể uống được.

Mỗi ngày uống khoảng 25-35ml/ngày, có thể pha thêm mật ong. Nước sắc không dùng hết thì bỏ tủ lạnh dùng cho các ngày sau.