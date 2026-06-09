Người đàn ông 53 tuổi có dấu hiệu ung thư suốt 2 tháng mà không biết

Xuất hiện vết loét ở bên phải khoang miệng suốt hơn 2 tháng, người đàn ông chủ quan nên không đi khám mà chỉ tự mua thuốc bôi để điều trị.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) chi nhánh Tân Trúc mới đây đã cảnh báo những vết loét kéo dài quá 2 tuần không lành, thường xuyên tái phát hoặc có xu hướng lan rộng cần được kiểm tra y tế càng sớm càng tốt. Đây có thể là dấu hiệu của các tổn thương ác tính, trong đó đáng lo ngại nhất là ung thư khoang miệng.

Ảnh minh hoạ.

Trường hợp điển hình là một người đàn ông 53 tuổi xuất hiện vết loét ở bên phải khoang miệng và tình trạng này kéo dài hơn 2 tháng. Ban đầu, ông cho rằng mình vô tình cắn phải niêm mạc hoặc bị "nóng trong người" nên chỉ tự mua thuốc bôi để điều trị. Tuy nhiên, dù đã sử dụng thuốc, tình trạng không được cải thiện và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày.

Khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan chi nhánh Tân Trúc đã kiểm tra chuyên sâu và chỉ định sinh thiết vùng tổn thương. Kết quả cho thấy người đàn ông mắc ung thư khoang miệng.

Các chuyên gia cho biết không ít trường hợp phát hiện bệnh muộn do người bệnh chủ quan với các triệu chứng ban đầu. Nhiều người nhầm lẫn các dấu hiệu sớm của ung thư với tình trạng nhiệt miệng thông thường nên tự điều trị tại nhà hoặc chờ tổn thương tự lành.

Bác sĩ Trần Doanh Hoành, thuộc khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan chi nhánh Tân Trúc, cho biết đây là tình trạng khá phổ biến trong thực tế lâm sàng. Nhiều bệnh nhân chỉ đến khám khi cơn đau trở nên nghiêm trọng hoặc bắt đầu gặp khó khăn trong việc ăn uống. Lúc đó, tổn thương thường đã phát triển lớn hơn đáng kể. Việc điều trị không chỉ phức tạp hơn mà còn đòi hỏi can thiệp ngoại khoa rộng hơn. Một số trường hợp cần cắt bỏ phần mô lớn trong khoang miệng và phải sử dụng vạt da lấy từ đùi để tái tạo bằng kỹ thuật vi phẫu.

Bác sĩ Trần Doanh Hoành cho biết hút thuốc lá, uống rượu bia và nhai trầu là ba yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với ung thư khoang miệng. Đáng chú ý, nếu một người đồng thời có cả ba thói quen này, nguy cơ mắc bệnh có thể tăng lên tới 123 lần so với người bình thường.

Khói thuốc lá chứa nhiều chất gây đột biến tế bào, trong khi rượu bia có thể làm tổn thương niêm mạc miệng và tạo điều kiện cho các chất độc xâm nhập sâu hơn. Việc nhai trầu trong thời gian dài cũng được chứng minh có liên quan mật thiết đến nguy cơ ung thư vùng đầu cổ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không phải mọi trường hợp ung thư khoang miệng đều liên quan đến thuốc lá, rượu bia hay trầu cau. Trên thực tế, vẫn có nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dù không có bất kỳ thói quen nguy cơ nào kể trên.

Ngoài các yếu tố truyền thống, một số bệnh lý và tình trạng sức khỏe khác cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, bao gồm:

-Bệnh lichen phẳng ở niêm mạc miệng

-Tình trạng răng giả hoặc hàm giả không phù hợp gây cọ xát kéo dài

-Vệ sinh răng miệng kém

-Bệnh đái tháo đường

-Trào ngược dạ dày - thực quản

-Nhiễm virus papilloma ở người (HPV).

Các yếu tố này có điểm chung là tạo ra sự kích thích hoặc viêm nhiễm mạn tính đối với niêm mạc miệng. Theo thời gian, những tổn thương kéo dài có thể thúc đẩy quá trình biến đổi tế bào và làm tăng nguy cơ hình thành ung thư.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư khoang miệng

Ảnh minh hoạ.

Thực tế, có thể nhận biết ung thư khoang miệng khi xuất hiện những dấu hiệu dưới đây:

-Xuất hiện đau vùng khoang miệng không rõ nguyên nhân, đau ngày càng trầm trọng hơn. Khi có vết loét ở da miệng sẽ đau hơn. Khi tế bào ung thư xâm lấn đến dây thần kinh xung quanh, người bệnh sẽ cảm thấy đau ở trong tai và khoang mũi họng.

-Người khỏe mạnh có niêm mạc màu hồng nhạt nhưng người bệnh ung thư khoang miệng có niêm mạc miệng nhợt màu hoặc đen lại do tế bào biểu mô niêm mạc thay đổi.

-Ung thư khoang miệng thường di căn hạch đến cổ nên hạch cổ sẽ sưng to đột ngột.

-Khi bệnh đã xâm lấn sang hàm và cơ đóng miệng, việc vận động miệng sẽ khó khăn hơn, cứng và đau.

-Miệng có những vết loét giống nhiệt miệng nhưng sau 2 tuần vẫn không khỏi, gây nóng rát và đau trong miệng.

-Tính linh hoạt của lưỡi cũng kém hơn khi bị ung thư khoang miệng, người bệnh gặp nhiều khó khăn khi ăn, nói chuyện, nuốt. Bên cạnh đó, lưỡi cũng bị tê, mất cảm giác, thậm chí chảy máu mũi không rõ nguyên nhân hoặc dây thần kinh mặt bị tê.

-Tổn thương không lành sau nhổ răng, sưng đỏ, dễ chảy máu khi chạm vào tổn thương. Khi bị ung thư khoang miệng, người bệnh bị lệch mặt, răng lung lay và rụng răng.

-Chảy máu khoang miệng: Đây là triệu chứng nguy hiểm của bệnh ung thư khoang miệng, xuất hiện khi bệnh đã tiến triển nặng nên chỉ cần tiếp xúc nhẹ cũng gây chảy máu.