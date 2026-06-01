Bác sĩ cảnh báo: 1 THÓI QUEN trước khi ngủ đang âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, nhiều người Việt vẫn làm hàng ngày

Thói quen này đang ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nhóm tuổi do áp lực công việc, học tập hoặc sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm.

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến tại châu Á. Theo các chuyên gia, bệnh hình thành do nhiều yếu tố phối hợp, bao gồm nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), tiền sử gia đình, hút thuốc lá, chế độ ăn nhiều muối hoặc thực phẩm chế biến sẵn, cùng một số bệnh lý dạ dày mạn tính.

Ung thư dạ dày là một trong những loại ung thư phổ biến

Bên cạnh các yếu tố nguy cơ đã được xác định rõ, ngày càng có nhiều nghiên cứu quan tâm đến tác động của giấc ngủ đối với sức khỏe tiêu hóa.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và quá trình phục hồi mô. Ban đêm là thời điểm cơ thể tiến hành nhiều hoạt động sửa chữa tổn thương ở các cơ quan, bao gồm cả niêm mạc dạ dày.

Khi tình trạng thức khuya diễn ra thường xuyên, đồng hồ sinh học của cơ thể có thể bị xáo trộn. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khả năng phục hồi tự nhiên của các mô. Về lâu dài, niêm mạc dạ dày có thể dễ bị tổn thương hơn trước các tác nhân như axit dạ dày, vi khuẩn hoặc các phản ứng viêm kéo dài.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ kéo dài có thể làm suy giảm chức năng của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch đóng vai trò nhận diện và loại bỏ các tế bào bất thường trong cơ thể.

Mặc dù mối liên hệ trực tiếp giữa thức khuya và ung thư dạ dày vẫn cần được nghiên cứu thêm, các chuyên gia cho rằng việc duy trì giấc ngủ đầy đủ là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Một vấn đề khác được ghi nhận là thức khuya thường đi kèm với các thói quen có thể gây bất lợi lớn cho dạ dày.

Nhiều người có xu hướng sử dụng cà phê, trà đặc hoặc nước tăng lực để duy trì sự tỉnh táo. Một số trường hợp ăn khuya thường xuyên, đặc biệt là các thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc chứa nhiều muối.

Những thói quen này có thể làm tăng áp lực lên hệ tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy bụng, trào ngược hoặc làm nặng thêm các bệnh lý dạ dày có sẵn.

Khi kéo dài trong nhiều năm, chúng có thể góp phần làm tăng nguy cơ xuất hiện các tổn thương mạn tính ở niêm mạc dạ dày.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không có triệu chứng đặc hiệu.

Một số dấu hiệu như đầy hơi, khó tiêu, đau vùng thượng vị hoặc chán ăn dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý dạ dày, các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi ngày, hạn chế thức khuya kéo dài và cố gắng duy trì giờ ngủ tương đối ổn định. Bên cạnh đó, cần xây dựng chế độ ăn uống cân đối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn quá mặn và các bữa ăn khuya.

Đối với những người có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, nhiễm vi khuẩn HP hoặc có các triệu chứng tiêu hóa kéo dài, việc thăm khám chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng ung thư dạ dày là bệnh lý đa yếu tố. Duy trì giấc ngủ đầy đủ, chế độ ăn uống hợp lý và lối sống lành mạnh không chỉ có lợi cho sức khỏe dạ dày mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính khác.

Nguồn Bohe, baidu