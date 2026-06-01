"Bạch xà" Triệu Nhã Chi U80 vẫn lưng thẳng eo thon, trẻ ngang gái 30: Có 5 thói quen chống già giúp phụ nữ trung niên đóng băng tuổi tác

Tiếc là nhiều người không biết để học theo.

Ở tuổi 72, nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Nhã Chi vẫn khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng mỗi lần xuất hiện. Không chỉ sở hữu làn da mịn màng, vóc dáng thanh thoát, bà còn giữ được thần thái rạng rỡ, nhẹ nhàng mà nhiều người trẻ cũng phải ao ước.

Điều khiến nhiều phụ nữ ngưỡng mộ hơn cả là bí quyết trẻ lâu của Triệu Nhã Chi không nằm ở những phương pháp đắt đỏ hay quá phức tạp. Ngược lại, phần lớn đều là những thói quen sinh hoạt rất đời thường, bất kỳ người phụ nữ trung niên nào cũng có thể áp dụng ngay từ hôm nay.

1. Ăn uống cân bằng thay vì ép cân cực đoan

Nhiều người cho rằng muốn giữ dáng phải ăn kiêng khắc nghiệt. Thế nhưng Triệu Nhã Chi lại có quan điểm hoàn toàn khác.

Nữ diễn viên từng chia sẻ bà không chạy theo các chế độ giảm cân cực đoan mà luôn ưu tiên sự cân bằng trong mỗi bữa ăn. Thực đơn hàng ngày thường có đầy đủ rau xanh, trái cây tươi, cá, thịt nạc, các loại đậu và những nguồn protein chất lượng cao.

Đặc biệt, bà hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều dầu mỡ và các món chứa quá nhiều đường.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây cũng chính là nền tảng quan trọng giúp cơ thể chống lại quá trình lão hóa tự nhiên. Khi được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, làn da sẽ khỏe mạnh hơn, các tế bào được bảo vệ tốt hơn trước tác động của tuổi tác.

Với phụ nữ sau tuổi 40, việc ăn đủ chất quan trọng hơn nhiều so với việc ăn thật ít. Một cơ thể thiếu dinh dưỡng không chỉ khiến sức khỏe suy giảm mà còn làm da nhanh nhăn nheo, tóc dễ gãy rụng và tinh thần thiếu sức sống.

2. Chỉ ăn no khoảng 70% - bí quyết đơn giản giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn

Nếu để ý những người có vóc dáng thon gọn lâu năm, bạn sẽ nhận thấy họ hiếm khi ăn quá no.

Triệu Nhã Chi cũng duy trì nguyên tắc này suốt nhiều năm. Bà thường chia nhỏ khẩu phần ăn trong ngày và chỉ dừng lại khi cảm thấy no khoảng 70%.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là thói quen mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi không ăn quá no, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động nhẹ nhàng hơn, lượng đường huyết cũng ổn định hơn sau bữa ăn.

Đối với người trung niên và cao tuổi, thói quen này còn giúp giảm áp lực cho dạ dày, hạn chế cảm giác đầy bụng, khó tiêu hay trào ngược sau ăn.

Không ít chuyên gia về tuổi thọ trên thế giới cũng khuyến khích nguyên tắc "ăn vừa đủ" thay vì ăn đến mức căng bụng. Đây được xem là một trong những bí quyết giúp duy trì cân nặng hợp lý và làm chậm tốc độ lão hóa của cơ thể.

3. Thường xuyên uống các món súp giúp cơ thể đủ nước

Có một điều thú vị là Triệu Nhã Chi rất chú trọng việc bổ sung nước cho cơ thể.

Bà từng chia sẻ phụ nữ nên uống nhiều nước hơn mỗi ngày. Vào mùa hè, nữ diễn viên thường nấu súp bí đao để giải nhiệt. Khi thời tiết chuyển lạnh, bà lại ưu tiên các loại súp ấm giúp cơ thể dễ chịu và giữ nhiệt tốt hơn.

Thói quen này tưởng nhỏ nhưng lại có tác động đáng kể đến làn da và sức khỏe tổng thể.

Khi cơ thể được cấp đủ nước, các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn. Đồng thời, làn da cũng duy trì được độ ẩm tự nhiên, hạn chế tình trạng khô ráp và xỉn màu.

Với phụ nữ trung niên, thay vì chỉ nhớ uống nước khi khát, việc bổ sung thêm các món canh, súp hoặc rau củ nhiều nước trong bữa ăn cũng là cách đơn giản để chăm sóc cơ thể từ bên trong.

4. Rửa mặt bằng nước vo gạo - bí quyết làm đẹp dân dã của phụ nữ Á Đông

Ngoài vóc dáng đáng ngưỡng mộ, làn da gần như không có nhiều dấu hiệu tuổi tác của Triệu Nhã Chi cũng luôn là chủ đề được công chúng quan tâm.

Một trong những bí quyết được bà yêu thích là rửa mặt bằng nước vo gạo - phương pháp làm đẹp quen thuộc của phụ nữ châu Á từ nhiều thế hệ.

Nước vo gạo chứa một lượng nhỏ vitamin nhóm B cùng một số khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa tự nhiên. Nhờ đó, làn da được làm sạch dịu nhẹ và duy trì cảm giác mềm mại hơn sau khi sử dụng.

Dĩ nhiên, nước vo gạo không phải "thần dược" có thể thay thế các sản phẩm chăm sóc da hiện đại. Tuy nhiên, như cách Triệu Nhã Chi áp dụng, đây có thể xem là một bước chăm sóc bổ sung đơn giản, tiết kiệm và thân thiện với làn da.

Đôi khi, những bí quyết làm đẹp bền vững nhất lại chính là những điều gần gũi mà chúng ta thường bỏ quên.

5. Duy trì vận động ít nhất 3 buổi mỗi tuần

Có một điểm rất đáng chú ý ở Triệu Nhã Chi là dù đã bước sang tuổi 72, bà vẫn giữ được dáng đi thẳng, vai mở và phong thái vô cùng thanh thoát.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, bà duy trì tập luyện từ 3-5 buổi mỗi tuần. Một trong những bộ môn được bà yêu thích là Bát Đoạn Cẩm - bài tập dưỡng sinh nổi tiếng của phương Đông.

Các động tác của Bát Đoạn Cẩm khá chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng giúp cơ thể vận động toàn diện, cải thiện độ linh hoạt của khớp và hỗ trợ tuần hoàn máu.

Điều quan trọng nhất không nằm ở việc tập môn gì, mà là duy trì vận động đều đặn.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên thường có hệ cơ xương khỏe mạnh hơn, khả năng giữ thăng bằng tốt hơn và tốc độ lão hóa cũng chậm hơn so với người ít vận động.

Đó có lẽ cũng là lý do khiến Triệu Nhã Chi luôn xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, phong thái trẻ trung dù đã ở độ tuổi mà nhiều người bắt đầu đối mặt với các dấu hiệu tuổi già.

Nhìn vào hành trình giữ gìn nhan sắc của Triệu Nhã Chi, có thể thấy bí quyết lớn nhất không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền hay những liệu pháp cầu kỳ. Đó đơn giản là việc ăn uống điều độ, vận động đều đặn, chăm sóc cơ thể đúng cách và kiên trì duy trì những thói quen tốt trong nhiều năm.

Với phụ nữ trung niên, chống lão hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi quá lớn. Đôi khi chỉ cần ăn ít lại một chút, uống đủ nước hơn, vận động thường xuyên hơn và chăm sóc làn da đều đặn mỗi ngày, cơ thể cũng sẽ dần "trẻ hóa" theo cách tự nhiên nhất.

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