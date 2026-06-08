Các bác sĩ thừa nhận: Thói quen "phá thận" nhanh nhất không phải làm "chuyện ấy" nhiều, mà là 5 việc…

Rất nhiều nam giới lo lắng, cho rằng tần suất làm "chuyện ấy" trực tiếp liên quan tới sức khỏe của thận, làm "chuyện ấy" nhiều thì không tránh khỏi suy thận. Điều này đúng hay sai?

Ông Vương, 52 tuổi (Trung Quốc), gần đây phát hiện một số chỉ số chức năng thận tăng nhẹ trong lần khám sức khỏe định kỳ. Điều này khiến ông nhớ tới lời cảnh báo đã nghe suốt nhiều năm qua: đàn ông quan hệ càng nhiều thì thận càng nhanh suy yếu.

Thực tế, đây là nỗi lo khá phổ biến. Không ít người sau những giai đoạn sinh hoạt tình dục với tần suất dày đặc thường xuất hiện tình trạng mệt mỏi, đau lưng, uể oải, thậm chí tiểu buốt hoặc khó chịu vùng kín. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng nguyên nhân là do thận đã bị "hao tổn".

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Theo bác sĩ tiết niệu Zhu Xincheng, việc làm "chuyện ấy" quá nhiều trong thời gian ngắn quả thực có thể khiến cơ thể bị quá tải. Khi đó, nhịp tim và huyết áp tăng liên tục, cơ thể mất nước qua mồ hôi, thời gian nghỉ ngơi phục hồi không đủ, đặc biệt nếu còn kèm theo thức khuya hoặc uống rượu bia. Những yếu tố này có thể khiến lưu lượng máu đến thận giảm tạm thời, từ đó gây cảm giác mệt mỏi và ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của cơ quan này.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng đây chủ yếu là tác động gián tiếp do cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức, chứ không phải bản thân hoạt động tình dục trực tiếp làm thận bị suy. Trong thực tế lâm sàng, phần lớn các trường hợp suy giảm chức năng thận lại liên quan đến những thói quen sinh hoạt diễn ra mỗi ngày.

Bác sĩ Rong Chunhong, Phó trưởng khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, cho biết các biểu hiện như đau lưng, mệt mỏi hoặc khó chịu khi đi tiểu sau những cuộc "yêu" quá sức thường liên quan nhiều hơn đến tình trạng thiếu ngủ, mất nước hoặc các bệnh lý sẵn có. Trong khi đó, có những thói quen âm thầm diễn ra hằng ngày mới thực sự là "sát thủ" của thận mà rất nhiều người bỏ qua như:

1. Nhịn tiểu thường xuyên

Bác sĩ Zhu cho biết, đây là thói quen phổ biến ở dân văn phòng, tài xế hoặc những người quá bận rộn. Khi bàng quang bị căng quá mức trong thời gian dài, áp lực bên trong tăng lên, khiến nước tiểu có thể trào ngược lên niệu quản và thận. Đồng thời, nước tiểu ứ đọng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ viêm đường tiết niệu, viêm thận và suy giảm chức năng thận sẽ tăng lên đáng kể.

2. Uống quá ít nước

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Nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Tuy nhiên, lúc đó cơ thể đã bắt đầu rơi vào trạng thái thiếu nước.

Bác sĩ Huo Zejun, Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cảnh báo, khi lượng nước đưa vào không đủ, lưu lượng máu đến thận giảm xuống, ảnh hưởng đến quá trình lọc và đào thải chất cặn bã. Nước tiểu trở nên cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu. Về lâu dài, các tổn thương lặp đi lặp lại này có thể khiến chức năng thận suy giảm.

3. Ăn quá mặn, quá nhiều đạm và thường xuyên nhậu nhẹt

Những bữa ăn nhiều thịt đỏ, nội tạng, hải sản kèm bia rượu là sở thích của không ít người.

Vấn đề nằm ở chỗ thực phẩm giàu đạm và purin sẽ tạo ra nhiều axit uric sau quá trình chuyển hóa. Trong khi đó, rượu bia lại làm giảm khả năng đào thải axit uric của thận. Khi nồng độ axit uric tăng cao kéo dài, các tinh thể urat có thể lắng đọng trong thận, gây viêm và tổn thương nhu mô thận.

Ngoài ra, chế độ ăn quá nhiều muối còn làm tăng huyết áp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn tính.

4. Lạm dụng thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng

Theo cảnh báo của bác sĩ Wang Mi, Trưởng khoa Thận học, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trụng Quốc) không ít trường hợp tổn thương thận xuất phát từ việc tự ý dùng thuốc trong thời gian dài. Một số thuốc giảm đau, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên mà không có chỉ định của bác sĩ, có thể làm giảm lưu lượng máu tới thận, từ đó gây tổn thương các đơn vị lọc.

Bên cạnh đó, nhiều loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y hoặc các sản phẩm quảng cáo là “bổ thận” nhưng không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ gây độc cho thận.

5. Thức khuya triền miên

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Đây là thói quen cực hại thận nhưng lại được ít nam giới chú ý, tưởng rằng không liên quan.

Bác sĩ Zhu cho biết, ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm trong thời gian dài có thể làm rối loạn nhịp sinh học, tăng hormone căng thẳng và ảnh hưởng đến quá trình điều hòa huyết áp.

Khi tình trạng này kéo dài, các mạch máu nhỏ tại cầu thận có thể bị tổn thương âm thầm. Điều đáng nói là người bệnh thường không nhận ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào cho tới khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

3 dấu hiệu cảnh báo thận đang gặp vấn đề

Bác sĩ Zhu cảnh báo, bệnh thận thường tiến triển âm thầm nên rất dễ bị bỏ qua. Vì vậy, nếu xuất hiện những dấu hiệu thận tổn thương phổ biến nhất dưới đây, cần đi khám sớm:

- Nước tiểu có nhiều bọt kéo dài, màu sẫm bất thường.

- Mí mắt hoặc chân tay bị phù, nhất là vào buổi sáng.

- Đi tiểu đêm nhiều lần hoặc huyết áp tăng không rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, khi bệnh thận tiến triển nặng còn gây ra đau lưng, tiểu buốt, mệt mỏi, sụt cân, tiểu máu... Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, muốn bảo vệ thận, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Thay vì lo lắng quá mức về tần suất làm “chuyện ấy”, bác sĩ Zhu khuyên nên xây dựng và duy trì lối sống lành mạnh mỗi ngày.

Hãy uống đủ nước, tránh nhịn tiểu, hạn chế ăn quá mặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát huyết áp và đường huyết, đồng thời không tự ý sử dụng thuốc hay thực phẩm chức năng kéo dài, tránh ngồi lâu một chỗ, kiểm soát rượu bia... Bởi trong thực tế, phần lớn trường hợp suy giảm chức năng thận không đến từ đời sống tình dục, mà đến từ chính những thói quen tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, News Yahoo