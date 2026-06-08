Vợ chồng Rhymastic hạnh phúc chào đón con thứ hai tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Mới đây, rapper Rhymastic và bà xã Thanh Huyền đã chào đón con thứ hai tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Cặp đôi đặt tên thân mật cho con gái là MaDi.

Trên trang cá nhân, Rhymastic báo tin mẹ tròn con vuông và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong hành trình đón thiên thần nhỏ. Anh chia sẻ: "Con là An Di, con xin chào các ông các bà, các bác, các cô chú! Con mới chào đời mấy ngày thôi mà trộm vía thấy khỏe mạnh và được yêu thương quá trời. Cảm ơn bác sĩ Lê Văn Hiền và Bệnh viện Quốc tế Mỹ AIH đã đồng hành cùng gia đình trong hành trình chào đón con".

Rhymastic và bà xã hạnh phúc bên con gái vừa chào đời. Nguồn: FBNV

Rhymastic là một trong những thành viên nổi bật của SpaceSpeakers, được khán giả yêu mến bởi tài năng âm nhạc cùng tính cách hài hước. Kết hôn vào năm 2019 sau 3 năm hẹn hò, anh và bà xã Thanh Huyền có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên con trai đầu lòng Ma Bư. Sự xuất hiện của bé MaDi tiếp tục đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình làm cha mẹ của cặp đôi.

Được biết, trong lần sinh con thứ hai này, gia đình Rhymastic đã lựa chọn Gói sinh Platinum tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Không chỉ chú trọng đến cơ sở vật chất hiện đại và không gian lưu viện riêng tư, đẳng cấp, Bệnh viện AIH được gia đình lựa chọn nhờ quy trình chăm sóc sản khoa toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng hành cùng mẹ từ trước sinh đến giai đoạn hậu sản.

Gia đình 4 thành viên của Rhymastic trong ngày chào đón bé MaDi. Nguồn: FBNV

Là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam từng đạt chứng nhận JCI - con dấu vàng chứng nhận về an toàn và chất lượng bệnh viện toàn cầu, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) được nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn trong hành trình mang thai và sinh con. Tại đây, mọi quy trình từ kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc, chăm sóc sản phụ đến chăm sóc trẻ sơ sinh đều được xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tối ưu cho cả mẹ và bé.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) 2 lần liên tiếp đạt chứng nhận JCI. Nguồn: Bệnh viện AIH

Bên cạnh dịch vụ sinh trọn gói, chương trình chăm sóc sau sinh (ở cữ) tại AIH cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ các gia đình hiện đại. Với các lựa chọn linh hoạt từ 3 ngày, 5 ngày đến 7 ngày, sản phụ được nghỉ ngơi và phục hồi trong môi trường bệnh viện quốc tế tiện nghi, đồng thời nhận sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ đội ngũ y tế về chăm sóc mẹ, chăm sóc trẻ sơ sinh, nuôi con bằng sữa mẹ và theo dõi sức khỏe sau sinh.

Phòng Spa bên trong bệnh viện cung cấp các dịch vụ thư giãn cho mẹ sau sinh. Nguồn: Bệnh viện AIH

Đăng ký tư vấn dịch vụ thai sản tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH):

Liên hệ Tổng đài tư vấn Thai sản: 1900 3493

Đăng ký trực tuyến tại website: http://www.aih.com.vn

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH)

Địa chỉ: (Lối vào 199 Nguyễn Hoàng) Số 06 đường Bắc Nam 3, Phường Bình Trưng, TP.HCM.

Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24 giờ

GPHĐ số: 231/BYT-GPHĐ ký ngày 15/5/2025.