Khoảnh khắc định mệnh: Sét "xé trời" đánh trúng người đàn ông đang nhảy múa

Đang nhảy múa giữa không khí vui vẻ bên bến cảng, nam du khách bị sét đánh. Tưởng chừng đã gục ngã sau cú sét đánh kinh hoàng, người đàn ông này vẫn sống sót một cách khó tin, để lại nhiều thắc mắc về khoảnh khắc sinh tử đầy bí ẩn giữa cơn giông dữ.

Sét đánh luôn được xem là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm và khó lường nhất. Thế nhưng, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đã có những trường hợp hy hữu khi nạn nhân bị sét đánh trực tiếp nhưng vẫn sống sót, thậm chí hồi phục một cách khó tin, khiến giới y khoa cũng phải kinh ngạc.

Điển hình vào năm 2024 một nam du khách đang nhảy múa trên bến cảng ở Gruzia, thoát chết trong gang tấc khi bị sét đánh.

Đang nhảy múa cùng đám đông, nam du khách bất ngờ bị sét đánh trúng

Một khoảnh khắc vui chơi tưởng chừng vô hại đã biến thành trải nghiệm sinh tử kinh hoàng đối với một nam du khách người Nga khi anh bất ngờ bị sét đánh trúng lúc đang nhảy múa cùng bạn bè tại khu nghỉ dưỡng ven Biển Đen, thành phố Batumi, Gruzia.

Theo truyền thông Nga, thời điểm đó, không khí tại đây vẫn khá sôi động. Nhóm du khách, trong đó có anh Pavel Smirnov (32 tuổi), đang tận hưởng giây phút thư giãn cuối ngày bằng âm nhạc, tiếng cười và những điệu nhảy ngẫu hứng trên cầu cảng sát mặt biển.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Smirnov cùng nhóm bạn đang nhảy múa vui vẻ, hoàn toàn không hay biết rằng một cơn giông đang âm thầm kéo tới phía chân trời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu trời bỗng chốc bị xé toạc bởi một tia chớp sáng rực, kèm theo tiếng sét dữ dội vang lên như xé rách không gian.

Khoảnh khắc tiếp theo diễn ra nhanh đến mức khó tin. Smirnov bị luồng điện cực mạnh quật ngã xuống mặt sàn bến cảng. Cơ thể anh bốc cháy trong tích tắc do sức nóng khủng khiếp từ cú sét đánh. Những người bạn đi cùng lập tức hoảng hốt lao tới, tìm cách dập lửa trên quần áo nạn nhân và nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ địa phương.

Trong giây phút đối mặt với ranh giới sinh tử, Smirnov mô tả cảm giác đau đớn tột cùng như thể toàn bộ cơ thể bị thiêu đốt từ bên trong: “Tôi cảm thấy như ruột gan và toàn bộ cơ thể mình đang bốc cháy. Mọi thứ xung quanh như chìm trong địa ngục. Tôi không thể thở, không còn cảm giác ở tay chân. Tôi nghĩ mình chỉ còn cách cái chết trong gang tấc.”

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng, với các tổn thương chủ yếu ở vùng bụng, lưng và chân. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các bác sĩ xác nhận những cơ quan quan trọng bên trong cơ thể không bị ảnh hưởng nhiều.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, nạn nhân có các vết bỏng lớn ở bụng, lưng và chân. Sau ca phẫu thuật, tình trạng của Smirnov dần ổn định. Anh đã thoát chết một cách thần kỳ.

"Tiên lượng lúc đó là rất khả quan, do đó chúng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ được xuất viện trong những ngày tới", các bác sĩ nói khi mô tả việc nam du khách sống sót và không bị thương nặng sau khi bị sét đánh là một "phép màu".

Điều đáng nói trong y học, tỉ lệ sống sót sau khi bị sét đánh trực tiếp là rất thấp. Thế nhưng, thực tế vẫn ghi nhận những trường hợp đặc biệt khi con người vượt qua được cú đánh của thiên nhiên, trở thành những câu chuyện hiếm gặp và đầy bất ngờ.