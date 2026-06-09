Nữ nhân viên văn phòng tuổi 20 ngày nào cũng nghe thấy những lời chửi rủa trong đầu, bác sĩ tiết lộ sự thật…

"Đã có lúc, tôi thật sự nghĩ đến cái chết", cô gái trẻ này kể lại trong nước mắt.

"Mày vô dụng"...

"Không ai cần mày cả"...

"Mày nên chết đi cho rồi!"...

Ban đầu, cô gái ngoài 20 tuổi họ Trần (Hồng Kông, Trung Quốc) nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng rồi những lời nói ấy xuất hiện ngày một nhiều hơn, âm thanh lớn hơn, mức độ đay nghiến mạnh hơn. Trên đường đi làm, trong giờ nghỉ trưa, thậm chí cả khi đêm xuống và căn phòng hoàn toàn yên tĩnh cô Trần vẫn nghe thấy chúng.

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Trước khi những âm thanh kỳ lạ ấy xuất hiện, cô Trần có một cuộc sống bình thường như bao người khắc, bận rộn nhưng cũng khá yên bình. Cô có một công việc ổn định với mức lương khá, vài mối quan hệ bạn bè thân thiết, những sở thích cá nhân và nhiều kế hoạch tương lai.

"Tôi không nhớ nổi mọi chuyện bắt đầu từ đâu và tại sao", cô Trần chia sẻ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách âm thầm. Ban đầu chỉ là cảm giác buồn bã vô cớ. Cô không còn hứng thú với những việc từng yêu thích. Mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy mệt mỏi dù đã ngủ đủ giấc.

Ở công ty, khả năng tập trung giảm sút rõ rệt. Những công việc trước đây chỉ mất vài chục phút giờ kéo dài hàng giờ vẫn chưa hoàn thành. Cô thường xuyên ngồi trước màn hình máy tính nhưng đầu óc trống rỗng. Cô nói: "Tôi có cảm giác công việc ngày càng khó và tẻ nhạt nhưng tôi thì cứ ngày một tệ đi, làm cái gì cũng không ra hồn".

Áp lực công việc ngày càng lớn, càng làm không xong việc, cô càng tự trách bản thân. Càng tự trách, cô lại càng mất động lực. Cứ như thế, một vòng luẩn quẩn bắt đầu hình thành.

Sau giờ làm, thay vì gặp gỡ bạn bè hay trò chuyện với gia đình như trước, cô nhốt mình trong phòng. Cô không muốn nói chuyện với ai và cũng không còn năng lượng cho bất kỳ điều gì.

Rồi đến một ngày, những lời chỉ trích xuất hiện. Nó chê bai cô, phủ nhận mọi nỗ lực của cô, nói rằng không ai quan tâm đến cô cả và liên tục khuyên cô tự kết liễu đời mình.

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Thời gian trôi qua, cô Trần cố gắng loại bỏ giọng nói ấy nhưng càng cố thì càng nghe rõ hơn, cảm thấy ngột ngạt hơn. Cô không dám nói với ai, cũng không muốn nói với ai. Chúng khiến cô sợ hãi, mất ngủ và gần như sụp đổ hoàn toàn.

Nhận thấy con gái ngày càng khác lạ, gia đình quyết định làm mọi cách đưa cô tới bệnh viện. Sau quá trình thăm khám và đánh giá tâm thần chi tiết, các bác sĩ xác định cô Trần mắc trầm cảm nặng kèm triệu chứng loạn thần.

Tại sao trầm cảm sinh ra ảo thanh?

Kết quả chẩn đoán của cô Trần khiến gia đình vô cùng bất ngờ. Họ không thể hiểu nổi vì sao một cô gái trẻ vẫn đi làm mỗi ngày, không sử dụng chất kích thích, cũng không có tiền sử bệnh tâm thần lại có thể nghe thấy những giọng nói không tồn tại hay mắc bệnh trầm cảm.

Theo bác sĩ tâm thần Ho Ya-li (Hồng Kông, Trung Quốc), đây là một hiểu lầm rất phổ biến về bệnh trầm cảm.

"Nhiều người cho rằng trầm cảm chỉ là buồn bã hoặc suy nghĩ tiêu cực. Thực tế, đây là một rối loạn tâm thần liên quan đến hoạt động của não bộ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng và xuất hiện các triệu chứng như ảo thanh, ảo giác", bà nói.

Bác sĩ Ho giải thích rằng trầm cảm xảy ra khi các chất dẫn truyền thần kinh trong não như serotonin, dopamine và norepinephrine bị mất cân bằng trong thời gian dài. Những chất này đóng vai trò điều hòa cảm xúc, động lực, giấc ngủ và khả năng xử lý thông tin.

Khi chúng hoạt động bất thường, người bệnh không chỉ cảm thấy buồn bã mà còn có thể mất khả năng cảm nhận niềm vui, suy giảm tập trung, rối loạn giấc ngủ và xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực kéo dài.

Ở một số trường hợp nặng, não bộ còn tạo ra các tín hiệu sai lệch khiến người bệnh nghe thấy những giọng nói không hề tồn tại ngoài thực tế. Các giọng nói này thường mang nội dung tiêu cực, chỉ trích hoặc đe dọa người bệnh. Một số người nghe thấy tiếng chửi rủa, một số khác nghe thấy những lời thúc giục tự làm hại bản thân.

"Đây không phải là người bệnh tưởng tượng ra hay cố tình gây sự chú ý. Đó là triệu chứng bệnh lý thực sự cần được điều trị", bác sĩ Ho nhấn mạnh.

Theo bà, một trong những lý do khiến nhiều bệnh nhân trở nặng là vì họ trì hoãn điều trị và cô Trần cũng là một trong số đó. Cô biết mình không ổn, thậm chí còn từng nghĩ đến cái chết nhưng lại chọn cách chịu đựng, chủ quan với tình hình.

Giống như cô Trần, bác sĩ Ho cho biết có không ít người trẻ hiện nay khi mắc trầm cảm thường cho rằng mình chỉ đang căng thẳng vì công việc, mất ngủ hoặc áp lực cuộc sống. Họ cố gắng chịu đựng, tự vượt qua hoặc chờ tâm trạng khá hơn.

Tuy nhiên, càng kéo dài, các triệu chứng càng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn. Tâm trạng suy sụp ảnh hưởng đến công việc, công việc không thuận lợi lại làm cảm xúc tồi tệ hơn. Cứ thế, bệnh ngày càng nặng.

7 dấu hiệu của trầm cảm không được xem nhẹ

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Ho, trầm cảm thường không xuất hiện đột ngột mà âm thầm tiến triển qua nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa rất quan trọng để can thiệp sớm và có hiệu quả.

Một số biểu hiện thường gặp gồm:

- Buồn bã, chán nản kéo dài gần như mỗi ngày

- Mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích

- Thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng

- Dễ cáu gắt hoặc trở nên nhạy cảm bất thường

- Mất ngủ, ngủ chập chờn hoặc ngủ quá nhiều

- Khó tập trung, giảm hiệu quả học tập và làm việc

- Cảm giác vô dụng, tuyệt vọng hoặc xuất hiện ý nghĩ tiêu cực

"Nếu các triệu chứng kéo dài trên hai tuần, người bệnh nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế càng sớm càng tốt. Càng trì hoãn điều trị, các triệu chứng càng dễ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể xuất hiện ảo thanh, ảo giác hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày", bác sĩ Ho cảnh báo.

Với trường hợp của cô Trần, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị bằng thuốc chống trầm cảm kết hợp thuốc chống loạn thần và liệu pháp tâm lý. Đồng thời, cô được hướng dẫn điều chỉnh lối sống, duy trì giấc ngủ điều độ, tập thể dục thường xuyên và thực hành các kỹ thuật thư giãn để giảm căng thẳng. Sau một thời gian điều trị, tâm trạng của cô dần ổn định. Những tiếng nói từng đeo bám cô mỗi ngày cũng biến mất.

Câu chuyện của nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi là lời nhắc nhở rằng trầm cảm không đơn thuần là "buồn vài hôm rồi sẽ hết". Đây là một bệnh lý cần được nhìn nhận nghiêm túc và điều trị đúng cách. Phát hiện càng sớm, cơ hội phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường càng cao.

Nguồn và ảnh: Healthy D, Family Doctor, EDH