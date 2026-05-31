Người đàn ông 50 tuổi mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ rõ "sai lầm chí mạng" khi dùng dầu ăn

Thói quen nấu nướng tưởng như vô hại không ngờ tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe.

Giá cả "leo thang" khiến nhiều gia đình tìm mọi cách cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, có những khoản tiền tuyệt đối không nên tiết kiệm, trong đó có dầu ăn.

Bác sĩ ung bướu Liêu Kế Đỉnh (Trung Quốc) mới đây chia sẻ ông từng điều trị cho một người đàn ông ngoài 50 tuổi, nổi tiếng tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày.

Người này có thói quen giữ lại dầu ăn đã chiên rán thực phẩm để tái sử dụng. Thói quen này kéo dài nhiều năm. Cuối cùng, người đàn ông nhận chẩn đoán mắc ung thư gan.

Theo China Times , dầu ăn khi bị đun nóng liên tục sẽ sinh ra nhiều chất có hại cho cơ thể, trong đó có axit béo chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa của dầu mỡ. Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa, về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.

Dầu ăn không nên để lưu cữu lâu ngày. Ảnh minh hoạ.

Sau khi biết mình mắc ung thư, người đàn ông vô cùng hối hận và tự trách. Ông than thở rằng nếu trước đây không quá tiết kiệm tiền dầu ăn thì có lẽ giờ đây đã không phải chịu đựng đau đớn như vậy.

Dù nguyên nhân gây ung thư gan rất phức tạp và không thể quy hoàn toàn cho một yếu tố nhưng việc sử dụng lâu dài dầu chiên lại chứa các chất độc hại được xem là một nguy cơ đáng lưu ý.

Theo bác sĩ Liêu, trường hợp trên không hề hiếm gặp. Trong suốt 30 năm khám chữa bệnh, ông đã chứng kiến rất nhiều ca bệnh xuất phát từ thói quen "tiết kiệm quá mức" như vậy.

3 tác hại khi tái sử dụng dầu ăn thường xuyên

Ngộ độc

Ngộ độc là một trong những tác hại đầu tiên đối với sức khoẻ nếu tái sử dụng chiên dầu quá nhiều lần. Theo các chuyên gia sức khoẻ, trường hợp này sẽ xảy ra nếu các bà nội trợ không sử dụng cũng như bảo quản dầu ăn đúng cách.

Đặc biệt khi các mảng bám thức ăn còn sót lại trong dầu ăn sẽ khiến vi khuẩn phát triển. Trong số đó, nguy hiểm nhất là Clostridium Botulium được xem là "sát thủ vô hình" khiến người dùng rất dễ bị ngộ độc nặng, hoặc nhẹ hơn là bị đau bụng kéo dài.

Tăng cholesterol LDL, tiết dịch acid dạ dày

Theo các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ, thực phẩm được nấu bằng dầu ăn đã qua sử dụng (hoặc tái sử dụng nhiều lần) sẽ có nguy cơ tăng mức Cholesterol LDL. Đây là Cholesterol xấu và cũng là một trong những nguyên nhân mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ...

Chưa kể, việc ăn thực phẩm được chiên bằng dầu tái sử dụng sẽ tạo cảm giác nóng trong dạ dày và cổ họng. Đây là hiện tượng cho thấy tiết dịch acid dạ dày tăng cao bất thường trong cơ thể. Nếu gặp tình trạng này, nên nhanh chóng từ bỏ thói quen không tốt khi dùng dầu ăn chiên đi chiên lại.

Ung thư

Một trong những tác hại nguy hiểm nhất khi ăn những món tái sử dụng dầu. Lý do là bởi dầu ăn đã qua sử dụng sẽ làm mất các chất dinh dưỡng, giải phóng các gốc tự do. Dần dần, những gốc tự do trên có thể gây ảnh hưởng sức khoẻ nếu để lâu dài, đồng thời giảm đi sức đề kháng hoặc nặng hơn là có nguy cơ mắc ung thư.

Vì thế, các chuyên gia sức khoẻ khuyến cáo rằng, các bà nội trợ nên chuẩn bị 2 loại dầu ăn. Một loại dầu ăn có thể để chế biến ở nhiệt đồ vừa phải như dầu olive, dầu hạnh nhân... Còn loại dầu khác như dầu đậu nành, dầu quả bơ... sẽ có sức chịu mức nhiệt cao hơn.