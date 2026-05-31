Người đàn ông 38 tuổi suýt tử vong sau 3 ngày ăn uống theo cách “vạn người mê”

Tưởng chỉ là bữa ăn “xả hơi” sau những ngày làm việc căng thẳng, người đàn ông 38 tuổi không ngờ chỉ vài ngày sau đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì đau bụng dữ dội, mỡ máu tăng vọt và cần được cấp cứu khẩn cấp.

Một trường hợp điển hình về thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe xảy ra ở Trung Quốc được chia sẻ lại gần đây, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Vụ việc không chỉ là lời cảnh báo đáng lo ngại mà còn một lần nữa gióng lên hồi chuông về những thói quen ăn uống thiếu kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Theo trang tin Jimu News Bệnh viện số 3 Vũ Hán vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam 38 tuổi trong tình trạng đau bụng dữ dội, nguy cơ tử vong cao do biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh nhân là anh Vương Hán 38 tuổi, sống tại Vũ Hán, Trung Quốc. Anh được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng cấp, sức khỏe nhanh chóng xấu đi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số triglyceride trong máu của bệnh nhân tăng vọt lên 18 mmol/L, trong khi mức bình thường phải dưới 1,7 mmol/L. Đồng thời, các chỉ số amylase và lipase đều vượt ngưỡng 1000, dấu hiệu điển hình cảnh báo tổn thương tuyến tụy. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu, tình trạng nguy kịch và tiên lượng xấu.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu tích cực và lọc máu khẩn cấp. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng đã dần ổn định và qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Người đàn ông 38 tuổi suýt tử vong do ăn và uống quá nhiều bia và hải suốt 3 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Chu Khánh Hy, Khoa Tiêu hóa, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, nguyên nhân xuất phát từ thói quen ăn uống kéo dài trước khi nhập viện.

"Gia đình cho biết bệnh nhân đã liên tục ăn hải sản và uống rượu bia trong suốt 3 ngày với bạn bè. Chính thói quen này đã đẩy cơ thể vào tình trạng quá tải" bác sĩ cho biết.

Bác sĩ giải thích thêm, hải sản là nhóm thực phẩm giàu đạm và chất béo. Khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt kết hợp với rượu bia, tuyến tụy phải hoạt động mạnh, tiết ra lượng lớn dịch tiêu hóa. Đồng thời, lipid máu tăng đột ngột có thể gây tổn thương tế bào tụy, khiến các men tụy bị hoạt hóa sớm, dẫn đến viêm tụy cấp.

Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể gây biến chứng nặng như suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh việc nhận biết sớm triệu chứng là rất quan trọng. Viêm tụy cấp thường biểu hiện bằng đau bụng dữ dội, chướng bụng, buồn nôn và nôn ói. Nếu các triệu chứng xuất hiện sau bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc sau khi uống rượu bia, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức, theo Jimu News.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, tránh ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm và chất béo cùng lúc, tăng cường rau xanh, trái cây và hạn chế rượu bia để giảm nguy cơ viêm tụy cấp.

Chuyên gia gợi ý thứ tự ăn uống đúng cách giúp cải thiện sức khỏe

Theo trang Eat This Not That, ăn uống đúng thứ tự không chỉ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn mà còn hỗ trợ duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.

Một chế độ ăn uống cân bằng cần đảm bảo đầy đủ các nhóm chất thiết yếu như protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất lỏng và các chất đa lượng. Đây là nền tảng giúp cơ thể duy trì hoạt động ổn định và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư hay tim mạch.

- Nên ăn đa dạng thực phẩm: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến nghị chế độ ăn lành mạnh nên đa dạng thực phẩm, bao gồm ngũ cốc, các loại đậu, thực phẩm từ động vật như thịt, trứng, sữa, cùng với rau xanh và trái cây, đồng thời hạn chế muối, đường và chất béo xấu.

- Thứ tự săn rất quan trọng: Không chỉ dừng lại ở việc "ăn gì", các chuyên gia cho rằng "ăn như thế nào" cũng rất quan trọng. Thứ tự ăn uống hợp lý được khuyến nghị là bắt đầu bằng rau xanh và protein, sau đó mới đến carbohydrate.

Cách ăn này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường từ tinh bột vào máu, hạn chế tình trạng tăng giảm đường huyết đột ngột gây cảm giác đói nhanh. Đồng thời, protein cũng góp phần ổn định glucose và insulin, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thói quen này trong bữa ăn hằng ngày để cải thiện sức khỏe và xây dựng chế độ ăn uống khoa học, bền vững.