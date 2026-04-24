Người đàn ông 33 tuổi tử vong sau 3 ngày ở trại giảm cân, công bố đoạn CCTV gây sốc

Một người đàn ông 33 tuổi, họ Hậu (Sơn Đông, Trung Quốc) đầy kỳ vọng bước vào trại huấn luyện để giảm cân chuẩn bị cho ngày đính hôn. Nhưng chẳng ai ngờ được chỉ 72 giờ sau, anh đã vĩnh viễn không thể trở về. Khi đoạn phim giám sát (CCTV) được công bố, cả gia đình và dư luận đều bàng hoàng trước những gì đã diễn ra trong căn phòng ký túc xá mở toang cửa suốt đêm.

Theo báo Sao Đỏ (Trung Quốc), thời điểm đăng ký huyến luyện giảm cân anh Hậu nặng 104kg. Anh chi hơn 2.000 nhân dân tệ tham gia trại huấn luyện tại Tai'an Meilai (Sơn Đông, Trung Quốc) với mong muốn lột xác hoàn hảo cho ngày trọng đại của đời mình.

Đây không phải lần đầu anh đến đây. Khoảng 1 tháng trước sự việc, anh Hậu từng giảm thành công hơn 15kg nhờ trung tâm này. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi anh quay lại ngay sau một cuộc phẫu thuật trĩ - thời điểm mà cơ thể cần sự hồi phục hơn là những áp lực từ việc ép cân khắc nghiệt.

Ngay khi phát hiện anh Hậu tử vong, người nhà và vợ sắp cưới của anh liền đặt ra nghi vấn về mức độ liên quan và trách nhiệm của trung tâm giảm huấn luyện giảm cân này. Cộng đồng mạng cũng sốt sắng "đoán già đoán non" khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. Đến khi cảnh sát vào cuộc và đoạn CCTV của trại giảm cân được công khai, ai nấy đều phải sốc.

Chuyện gì đã xảy ra trong trại giảm cân ngày hôm đó?

Đoạn phim giám sát được trại giảm cân công bố làm bằng chứng đã vô tình vạch trần những giây phút cuối cùng đầy đau đớn của nạn nhân. Sáng ngày 15/4 vừa qua, anh Hậu tìm đến nhà bếp xin một miếng củ cải vì đầy hơi, đau bụng dữ dội. Đáp lại, huấn luyện viên chỉ nhắc nhở qua loa rằng anh nên đi bệnh viện rồi để anh tự xoay sở.

Đến 4 giờ chiều, anh nhắn tin cầu cứu vì gặp khó khăn khi đại tiện. Phía trại cử người đến hỏi thăm, nhưng khi anh Hậu bày tỏ sự lo lắng bác sĩ đã tan ca, họ đã để anh ở một mình suốt đêm.

Anh Hậu khi ở trại giảm cân (Ảnh cắt từ CCTV)

Camera ghi lại hình ảnh ám ảnh: Cửa phòng anh Hậu mở toang, đèn bật sáng xuyên đêm nhưng không một bóng người qua lại kiểm tra. Đến 9 giờ sáng hôm sau (tức ngày 16/4) nhân viên mới tá hỏa phát hiện anh đã tử vong trên giường.

Phía trại giảm cân đổ lỗi cho việc nạn nhân tự ý từ chối đi cấp cứu. Nhưng dư luận đặt câu hỏi: Một tổ chức thu tiền để quản lý sức khỏe, tại sao lại phó mặc tính mạng học viên cho sự "tự đánh giá" của một người đang suy kiệt? Việc bỏ mặc một người nặng hơn một tạ nhịn ăn và đau đớn suốt đêm trong căn phòng mở cửa là minh chứng cho sự tắc trách không thể chối cãi.

Sự việc hiện đang tiếp tục được điều tra và gặp bế tắc do khi gia đình từ chối khám nghiệm tử thi do phong tục. Tuy nhiên, đây là bài học xương máu cho bất kỳ ai đang có ý định giảm cân cấp tốc.

Bài học cảnh tỉnh về giảm cân cực đoan cho tất cả mọi người!

Trong quá trình ở trại, anh Hậu được ghi nhận là đã bỏ lỡ nhiều bữa ăn do quá mệt mỏi và đau đớn. Tromng khi việc nhịn ăn cực đoan ở một người có thể trạng lớn gây ra sự sụt giảm đường huyết đột ngột và rối loạn điện giải. Khi cơ thể thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu, khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan bị đình trệ, đẩy trái tim vào trạng thái quá tải.

Chưa kể, đối với người đang có vết thương sau phẫu thuật, việc nhịn ăn không chỉ làm giảm sức đề kháng mà còn khiến mạch máu trở nên mỏng manh. Một sốc chuyên gia sức khỏe để lại bình luận dưới các bài đăng về sự việc này rằng, lúc này, chỉ cần một cơn kịch phát huyết áp do đau đớn hoặc căng thẳng thần kinh, nguy cơ xuất huyết não hoặc suy tim cấp là điều khó tránh khỏi.

Nhiều cơ sở hiện nay quảng bá các liệu trình giúp giảm cân 2 - 3% mật độ mỡ cơ thể chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc ép chỉ số giảm cân 2 - 3% mật độ liên tục mà không có sự giám sát y khoa là hành động đánh cược với mạng sống.

Mật độ mô mỡ giảm quá nhanh khiến các cơ quan nội tạng không kịp thích nghi, gây áp lực khủng khiếp lên hệ thống lọc máu. Với anh Hậu, việc cố đạt ngưỡng giảm cân 2 - 3% mật độ khi cơ thể đang mang vết thương sau phẫu thuật là một sự "bức tử" mạch máu não.

Câu chuyện đau lòng của anh Hậu là bài học xương máu. Cái đẹp không bao giờ quan trọng bằng mạng sống. Tuyệt đối không thực hiện các chế độ nhịn ăn khắc nghiệt hay ép cân quá tốc độ khi cơ thể đang có bệnh nền hoặc vừa trải qua phẫu thuật. Cần tìm hiểu kỹ các trung tâm giảm cân, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế về các liệu trình giảm cân thay vì quá tin vào các lời quảng cáo cấp tốc.

Đặc biệt, với những người có bệnh lý nền, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc điều trị hay ép bản thân vào các trại huấn luyện.

Nguồn và ảnh: Sohu, EBC, Sina