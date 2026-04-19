Phương pháp giảm cân của Lưu Diệc Phi có thực sự "giảm 7kg trong 5 ngày"? Một nam diễn viên thử nghiệm và phải cấp cứu sau 3 ngày

Gần đây, cộng đồng mạng đang lan truyền chóng mặt bộ thực đơn mang tên "Giảm cân Lưu Diệc Phi" với lời quảng cáo "giảm 7kg trong 5 ngày". Nhiều người xem xong đều muốn thử ngay lập tức. Nhưng liệu nó có thần thánh đến vậy?

Nam nghệ sĩ Triệu Chính Bình sau khi đích thân thử thách đã phải nhập viện cấp cứu ngay vào ngày thứ 3, khiến phương pháp này từ một "huyền thoại giảm cân" bỗng chốc trở thành lời cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng. Rốt cuộc phương pháp này là gì, nguy hiểm ở đâu? Bài viết này sẽ giúp bạn bóc tách tất cả, đồng thời chỉ ra cách giảm cân đẹp và an toàn thực sự.

Phương pháp giảm cân Lưu Diệc Phi là gì? Công khai thực đơn 5 ngày

Chế độ ăn kiêng cực đoan này được gọi là "Phương pháp giảm cân Lưu Diệc Phi", thực tế vẫn chưa được chính chủ xác nhận nhưng đã gây sốt trên mạng từ lâu. Nội dung chủ yếu xoay quanh chu kỳ ăn đơn nhất trong 5 ngày:

Ngày 1: Chỉ ăn trứng.

Ngày 2: Chỉ uống đồ uống không đường.

Ngày 3: Chỉ ăn thịt nguyên bản (không chế biến cầu kỳ).

Ngày 4: Chỉ ăn trái cây ít đường.

Ngày 5: Chỉ ăn rau xanh.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế nó đã cắt bỏ hoàn toàn tinh bột (carbohydrate) và sự cân bằng dinh dưỡng. Việc dựa vào lượng calo cực thấp và hiệu quả mất nước để giảm cân nhanh chóng nhìn thì có vẻ hiệu quả, nhưng thực chất chỉ là mất nước và khiến cơ thể mất cân bằng.

Triệu Chính Bình thử nghiệm thất bại! Nhập viện ngay ngày thứ 3

Trong chương trình "11 Giờ Hot Shop", Triệu Chính Bình đã chia sẻ quá trình trải nghiệm thực tế của mình. Ngày đầu tiên ăn trứng liên tục khiến anh cảm thấy khó chịu, thậm chí ợ hơi có mùi lưu huỳnh, cơ thể bắt đầu lên tiếng phản đối. Sang ngày thứ hai chỉ được uống chất lỏng, anh không chịu nổi nên bắt đầu uống trà sữa và cà phê, khiến dinh dưỡng càng mất cân bằng hơn.

Đến ngày thứ ba, tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát: tay chân run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, đường huyết không ổn định, buộc phải đưa đi cấp cứu gấp. Ngay cả bác sĩ cũng thẳng thắn nhận định rằng cách ăn uống này quá cực đoan, gây tổn thương lớn cho dạ dày và hệ trao đổi chất. Chính ông cũng phải thốt lên kinh hãi: "Mỡ còn chưa kịp đốt mà người đã suýt đi đời rồi".

Tại sao phương pháp này lại nguy hiểm? Công khai 3 rủi ro lớn

Vấn đề lớn nhất của các kiểu giảm cân cực đoan này là "mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng":

Hạ đường huyết: Thiếu hụt tinh bột trong thời gian dài khiến đường huyết biến động mạnh, dẫn đến chóng mặt, tim đập nhanh, thậm chí ngất xỉu.

Áp lực tiêu hóa: Tiêu thụ quá mức protein hoặc chỉ ăn một loại thực phẩm sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, gây buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa.

Mất cơ và giảm trao đổi chất: Cân nặng giảm nhanh phần lớn là do mất nước và mất cơ bắp. Điều này không chỉ khiến bạn dễ tăng cân trở lại (hiệu ứng yoyo) mà còn làm chậm quá trình trao đổi chất. Về lâu dài sẽ càng khó giảm cân hơn, thậm chí gây rối loạn nội tiết, rụng tóc và sạm da.

Chuyên gia gợi ý: Chìa khóa giảm mỡ nhanh mà không hại thân

"Giảm cân nhanh" thực sự hiệu quả không phải là nhịn đói cực đoan, mà là kiểm soát chính xác lượng calo và tỷ lệ dinh dưỡng.

Quy tắc đĩa ăn 211: Trong mỗi bữa ăn, hãy đảm bảo sự cân bằng giữa Protein (2/4), Rau xanh (1/2) và Tinh bột tốt (1/4).

Giảm đường & Tăng đạm: Giúp ổn định đường huyết và duy trì khối lượng cơ bắp.

Lối sống lành mạnh: Kết hợp ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng (như đi bộ nhanh hoặc nhảy múa).

Hãy nhớ rằng, "gầy nhanh không bằng gầy khỏe". Đỉnh cao thực sự của giảm cân là phải sở hữu một vóc dáng đẹp, khí sắc tốt và đặc biệt là không bị tăng cân trở lại.

Nguồn ảnh: Shutterstock, IG@yifei_cc, chao_cheng_ping, Cắt từ chương trình "11 Giờ Hot Shop" TVBS.