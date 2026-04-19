Người đàn ông 25 tuổi tử vong sau khi chạy bộ theo cách "lạ đời"

Các trường hợp tử vong khi tập luyện thể thao thường xảy ra đột ngột (đột tử) và đang có xu hướng gia tăng, ngay cả ở những người trẻ tuổi. Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở bản thân môn thể thao mà thường do các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hoặc phương pháp tập luyện chưa phù hợp. Một trường hợp điển hình ở Trung Quốc tử vong khi đang tập thể dục đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sức khỏe đến nhiều người.

Người đàn ông 25 tuổi tử vong khi chạy bộ vào ban ngày. Ảnh minh họa.

Người đàn ông xấu số này sống ở Trung Quốc. Vào một ngày cuối tuần nắng đẹp, anh đi chạy bộ như thường lệ, tận hưởng niềm vui và sức sống mà việc tập luyện mang lại. Tuy nhiên, lần này, anh không trở về nữa.

Điều khiến nhiều người sốc là ngay sau khi kết thúc buổi chạy, người đàn ông 25 tuổi này đột nhiên ngã quỵ và được tuyên bố là đã tử vong sau khi được cấp cứu. Cuộc điều tra cho thấy người này qua đời vì viêm cơ tim, một căn bệnh nguy hiểm thường bị nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường.

- Hay đau nhức: Nếu cảm cúm là đau cơ thông thường thì viêm cơ tim lại đau ở vùng trước tim, có thể lan sang vai trái hoặc sau lưng, cảm giác như bị đè nặng.

- Cơ thể mệt mỏi: Cảm cúm thường chỉ uể oải, nghỉ ngơi là hồi phục. Với viêm cơ tim, người bệnh thậm chí thấy khó thở, nằm xuống còn có cảm giác như bị nghẹt thở.

- Sốt: Cúm thường sốt vài ngày rồi hạ. Viêm cơ tim lại kèm sốt âm ỉ, rối loạn nhịp tim, nhịp khi nghỉ ngơi vẫn có thể vượt 100 lần/phút.

Một số dấu hiệu sau tập luyện không được coi thường

- Hay đổ mồ hôi lạnh bất thường: Áo ướt sũng mồ hôi lạnh có thể là tín hiệu sốc tim.

- Thường xuyên xhóng mặt, hoa mắt: Nếu sau khi ngừng vận động mà cảm giác này kéo dài trên 10 phút, đó có thể là dấu hiệu não thiếu máu.

- Buồn nôn, nôn ói dữ dội: Khi không liên quan đến bệnh dạ dày thì rất có thể là tim bị thiếu máu, kích thích dây thần kinh.

Chuyên gia gợi ý các biện pháp để tập thể dục an toàn trong mùa hè

- Nên cung cấp đủ nước: Giữ nước rất quan trọng khi tập thể dục an toàn trong mùa hè. Khi nhiệt độ tăng lên, cơ thể sẽ mất nhiều nước hơn qua mồ hôi, khiến tình trạng mất nước trở thành mối lo ngại đáng kể đối với những người tham gia các hoạt động ngoài trời. Mất nước có thể dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu và thậm chí kiệt sức vì nóng hoặc say nắng, có thể đe dọa tính mạng. Để giữ đủ nước cho cơ thể, bạn cần uống ít nhất 240ml nước 30 phút trước khi tập thể dục và nghỉ giải lao sau mỗi 20 - 30 phút để bù nước.

Ăn nhẹ: Ăn một bữa ăn cân bằng và bổ dưỡng trước khi tập thể dục vào mùa hè cung cấp nhiên liệu cần thiết để cơ thể hoạt động tốt nhất cũng như giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể khi tập thể dục, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.

- Nên mặc quần áo phù hợp: Quần áo phù hợp có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, thấm mồ hôi, tận dụng hệ thống làm mát tự nhiên của cơ thể và bảo vệ da khỏi các tia UV có hại. Các loại vải nhẹ và thoáng khí như cotton, lanh hoặc chất liệu tổng hợp hút ẩm có thể giúp cơ thể mát mẻ, khô ráo khi hoạt động thể chất và tránh say nắng.

Bên cạnh đó là phải mang giày dép phù hợp, chẳng hạn như giày thể thao hoặc xăng đan thông thoáng để bảo vệ bàn chân và ngăn ngừa phồng rộp hoặc các vết thương khác.