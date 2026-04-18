Nữ sinh ung thư máu gặp lại bác sĩ Mỹ giữa phố cổ Hà Nội, câu nói sau 5 năm khiến ai cũng lặng người

Cuộc gặp bất ngờ trên phố cổ

Ngoài giờ học trên giảng đường, cô sinh viên năm thứ ba Nguyễn Thị Minh Ngọc tìm kiếm sự năng động với công việc bán trà, café, đồ lưu niệm trên phố cổ Hà Nội. Hàng ngày, Ngọc kiên nhẫn lắng nghe và tỉ mẩn tư vấn từng hương vị cho những vị khách phương xa bằng tất cả sự tận tâm.

Đáp lại sự nhiệt tình, mỗi vị khách đi qua đều để lại cho Ngọc một “món quà” vô hình: Khi là vốn ngoại ngữ dày thêm một chút, khi là sự tự tin trong giao tiếp được vun đắp vững vàng hơn. Nỗ lực trong học tập, lăn xả với công việc. Đó là cách một bông hoa nhỏ vẫn âm thầm tỏa hương và lớn lên khi được trao cơ hội sống lần thứ hai.

Ca làm việc tối hôm ấy, Minh Ngọc đón tiếp một khách hàng vào tham quan, mua sắm như thường lệ. Em cảm thấy vị khách toả ra năng lượng gần gũi, thân thiện, cách nói chuyện hài hước. Đến khi đã lựa chọn sản phẩm xong, câu chuyện giữa hai bác cháu thêm cởi mở hơn, Ngọc bất ngờ khi biết ông đến từ đất nước cách đây nửa vòng Trái đất, và ngạc nhiên hơn khi ông là một bác sĩ vừa có chuyến công tác tại Hà Nội.

Minh Ngọc cảm thấy bất ngờ và kỳ diệu vì giữa rất nhiều cửa hàng, vị bác sĩ vô tình ghé thăm đúng nơi cô đang làm việc.

Một sợi dây vô hình dường như gắn kết họ từ đó.

Ngọc – một cô gái trẻ phát hiện mắc bệnh lơ xê mi cấp (L2) cách đây 5 năm và đã ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài có HLA phù hợp 10/10 từ chị gái tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nơi em coi như mái nhà thứ hai.

Vị khách – bác sĩ đến từ Viện Sức khoẻ Quốc gia Mỹ đang hợp tác với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho kế hoạch thực hiện một phương pháp điều trị tiên tiến. Đây sẽ là cơ hội mới cho nhiều người mắc các bệnh máu ác tính, trong đó có ung thư máu. Trước chuyến thăm phố cổ, ông vừa có nhiều ngày làm việc với các bác sĩ khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Minh Ngọc đón sinh nhật trong phòng ghép tế bào gốc. Đồng hành với em luôn có mẹ bên cạnh. Và những người thân, bạn bè luôn tiếp sức cho em phía bên ngoài bệnh viện.

Họ vui mừng khi nhắc đến người bạn chung. Ngọc không ngăn được sự xúc động khi đón nhận lời hỏi thăm ân cần từ bác sĩ. Sự quan tâm ấy đã dịu dàng kết nối em với những tháng ngày không quên. Hình ảnh các bác sĩ điều trị năm xưa bỗng chốc ùa về, sống động và đầy yêu thương. Có những cuộc gặp gỡ trong đời mang lại cảm giác thiêng liêng như thế – một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, khi người lạ bỗng trở nên thân thuộc.

Điều mà Ngọc chia sẻ còn bất ngờ hơn: “Em xúc động vì em vẫn còn khoẻ, để đến lúc bác hỏi thì em có thể nói rằng cháu vẫn đang sống rất tốt”.

Tuổi 17 – biến cố và bản lĩnh

Mùa hè cách đây 5 năm, Minh Ngọc phát hiện mình mắc bệnh ung thư máu. Thế giới của nữ sinh lớp 11 bỗng chốc thay đổi. Thứ mà em nhìn thấy hàng ngày lúc này không còn là những trang sách và con đường đến trường. Người mà cô học trò gặp mỗi ngày khi ấy không còn là bạn bè, thầy cô.

Điều mà em đối diện chính là căn bệnh, là những cuộc thăm khám từ bác sĩ, điều dưỡng. Xung quanh em là người đồng bệnh ở đủ mọi lứa tuổi và cánh tay em mỗi ngày đều cắm kim truyền.

Nữ sinh trở lại trường học và tiếp tục hành trình dang dở.

Có lẽ, trong môi trường mà người ta dễ dàng buông xuôi nhất, sự hồn nhiên lại chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Điều mà những người lớn ở đó phải học tập em chính là sự lạc quan. Giữa không gian chỉ toàn những chai hoá chất, dịch truyền và những ánh mắt trĩu nặng của người lớn, sự hồn nhiên của em hiện lên như một khoảng trời xanh trong trẻo. Em bảo: “Chắc vì lúc đấy em còn nhỏ, không bận tâm nhiều nên vô tư. Các cô, chú trong phòng bệnh đều nhận xét em là người lạc quan, vui vẻ”.

Qua đôi mắt em, đó dường như chỉ là một thử thách nhỏ trên hành trình khám phá thế giới. Ca ghép tế bào gốc đã một lần nữa mang cuộc sống em trở lại.

Dù không thể hiến máu, bạn vẫn có cách trở nên rực rỡ

Trước khi bắt đầu những đợt hóa chất, Ngọc thường xuyên phải điều trị bằng truyền máu. Những ngày ấy, mẹ của Ngọc không chỉ là người chăm sóc mà còn trở thành một “người hùng” thầm lặng khi tham gia hiến tiểu cầu, bởi người mẹ tin rằng gieo hạt mầm tử tế cho người khác cũng là cách cầu chúc bình an cho chính con mình.

Ngọc “về nhà” nhưng với một vai trò khác – tình nguyện viên của chương trình hiến máu Nghĩa tình mùa thu năm 2023.

Cảm nhận sự sống được tiếp nối từ dòng máu của mẹ trao đi, và những đơn vị máu của người lạ chảy trong cơ thể mình, Ngọc nhận ra sự sống của em và rất nhiều người bệnh được dệt nên từ lòng tốt của cả cộng đồng. Để đáp lại ân tình ấy, em đã chọn một cách tri ân rất riêng, biến lòng biết ơn thành hành động.

“Hồi còn ở viện, em nhìn thấy mọi người đi hiến máu là em vui lắm. Vì thế lúc khỏi bệnh, em biết mình không thể hiến máu nên em đã đi vận động mọi người hiến máu”, cô gái trẻ cho biết.

Mùa hè năm 2023, Ngọc đăng ký trở thành tình nguyện viên của chương trình hiến máu Nghĩa tình mùa thu.

Em cùng các bạn đi đến những khu vực đông người qua lại như công viên, trường đại học, trung tâm thương mại hoặc ga tàu. Các bạn trẻ tham gia tình nguyện đa phần là sinh viên, đã vận dụng các kỹ năng, dành thời gian, công sức và tinh thần nhiệt huyết cháy bỏng để vận động, thuyết phục mọi người đăng ký hiến máu.

Minh Ngọc (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trong một buổi đi vận động hiến máu. Nữ tình nguyện viên chia sẻ chân thành: “Em biết ơn vì mình được nhận rất nhiều nên em cũng muốn cho đi”.

“Em thấy đa phần mọi người đều nhận thức được việc hiến máu là tốt nhưng thường bận nên chưa có cơ hội đi hiến máu. Khi đó, em và các bạn sẽ tư vấn các khung giờ của chương trình để mọi người tiện sắp xếp tham gia”.

Việc làm của Ngọc và các tình nguyện viên đã góp phần đưa thông tin về hiến máu tình nguyện đến gần hơn với mọi người, từ đó, thêm nhiều đơn vị máu được trao đi và giúp người bệnh có cuộc sống khoẻ mạnh hơn.

Không nhất định phải khoe những tấm “sổ đỏ” – giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, bạn vẫn có thể rực rỡ bằng cách vận động mọi người tham gia, giống như Minh Ngọc đã làm.

“Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” – Câu nói quen thuộc gần đây mà nhiều người đang tự hỏi. Không cần phải toả sáng rực rỡ như pháo hoa, bởi mỗi khoảnh khắc sống tích cực đã điểm thêm một sắc màu tươi sáng cho chính cuộc đời mình, và biết đâu cho một ai đó được truyền cảm hứng từ bạn.

Minh Ngọc chính là tấm gương của tinh thần lạc quan, vượt chông gai để sống một tuổi trẻ sôi nổi. Hành trình của em giống như một đóa hoa không chỉ kiên cường nở giữa sỏi đá, mà còn tỏa hương sắc để nhắc nhở chúng ta rằng: Chỉ cần thực sự quyết tâm và đi về phía mặt trời, không có bóng tối nào ngăn cản được ánh sáng rực rỡ của chính bạn.

(Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương)